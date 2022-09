Joven cantante del Biobío ganó concurso organizado por Luis Jara

Evolet Salgado junto al cantante nacional Luis Jara.

El encierro causado por la pandemia de Covid-19 que azota al país, provocó que las redes sociales pasaran a ser protagonistas a la hora de seguir conectando a las personas. Es así como durante el 2021, el artista nacional Luis Jara tomó la iniciativa de realizar un concurso de canto a través de la plataforma Instagram, llamado Yo Quiero Cantar.

Dicho show buscó talentos a nivel nacional y permitió que una joven de 14 años, proveniente de la comuna de Lota, logrará participar y ganar una de las doce becas para estudiar por tres meses en la fundación Musicarte. Pero eso no es todo, ya que, también se le permitió a los ganadores publicar un cover de una canción a elección en la plataforma Spotify, para así darse a conocer en todos los rincones del mundo.

LA GANADORA

Evolet Salgado Rifo, de 14 años, fue una de las concursantes que logró destacar entre todos quienes tuvieron la oportunidad de participar. “Me enteré del programa por una tía que es fan de Lucho Jara”, comenzó contando Evolet en compañía de su madre, Iris Rifo.

Según detalló la artista, la pasión por la música se originó hace varios años. “Empecé a cantar desde que tengo memoria. Siempre he sido seguidora de la música y la he escuchado desde muy pequeña”, detalló mientras reconoce que, a pesar de que en su familia se canta, no es “en el mismo estilo”.

Su exitosa participación en el programa de talentos, le significó, además de una felicitación por parte de sus seres queridos, la obtención de una beca para estudiar en la Fundación Musicarte dirigida por el mismo Luis Jara.

“Días después de participar me enteré de que había ganado. Estaba súper feliz, ya que no imaginaba que iba a ganar la beca, porque había gente muy buena que participaba también (…) Cuando me llamaron quedé muy sorprendida, fue verdaderamente impresionante, por lo mismo, mi familia llegó a felicitarme (…) Fue todo muy lindo”, confesó.

ESTUDIO Y PROYECCIONES AL FUTURO

Una vez se hizo efectiva la beca, Evolet entró a trabajar técnicas de canto junto a su entrenadora Andrea Jara. “Fueron tres meses en los que compartí con mi vocal coach que fue Andrea Jara, la hermana de Lucho Jara. Empezamos desde agosto y las clases fueron muy buenas, aprendí mucho”, contó.

El programa de becas, además de incluir clases de canto y de expresión escénica, incluyó la oportunidad de grabar y ser parte de un catálogo de música dentro de los estudios de la fundación, cumpliendo así con el anhelado sueño de grabar un single profesional.

En el caso de la cantante lotina, interpretó la canción Tanto Amarte, de la artista Oriana Sabatini. Mismo registro que puede ser escuchado a través de la plataforma de música Spotify, o en el canal de YouTube Fundación Musicarte.

Por otra parte, su madre, Iris Rifo, no quiso quedar indiferente ante el logro alcanzado por su hija, manifestando que. “Es algo maravilloso saber que mi hija a su edad ya tiene grabado un disco y ha recibido apoyo de la fundación. A ellos les agradecemos montones, sobre todo les agradecemos la oportunidad que le dieron a mi hija de darse a conocer a través del programa Yo Quiero Cantar”.

Finalmente, la joven artista manifestó su deseo por continuar en el largo camino del canto. “Ahora obviamente quiero seguir con la música, me gusta demasiado y quiero que esté conmigo en el futuro”, señaló Evolet en conversación con diario La Tribuna.

Puedes escuchar la canción de Evolet Salgado escaneando este código a través de la aplicación móvil de Spotify.

