Estudiantes mulcheninos logran segundo lugar en festival nacional de cine

Los alumnos del taller de Cine y Televisión del Liceo Bicentenario de Excelencia de Mulchén continúan generando felicitaciones y galardones del mundo cultural, tanto en la ciudad, provincia, y región como en el país y en el mundo.



A las clasificaciones para los festivales de Lugo en España y de Cine en Mi Barrio de Colombia, los estudiantes recibieron el segundo lugar en el Festival Nacional de Cine de Estudiantes Secundarios, organizado por la Escuela de Cine de la Universidad de Valparaíso, FESCIES donde además de “El amor no duele” se postuló con el Cortometraje “Escapar”.



LA ALEGRÍA DEL LBENM



Cuando “El amor no duele” quedó seleccionado para la 42ª edición de la Semana de Cine de Lugo (España) y para la Selección Oficial en el 7º Festival Itinerante Cine En Mi Barrio (Colombia), los alumnos que participaron en la obra fueron felicitados por todas las autoridades de la comuna y la provincia.



Ese día, también se presentó a los asistentes, de forma exclusiva, un nuevo corto, esta vez para tratar el tema del cáncer y cómo este afecta a las familias, “Escapar”.



Por lo mismo, el director del establecimiento, ubicado en el corazón de la Población Bureo de Mulchén, Eduardo Fuentes dijo que “Para nosotros es un orgullo que nuestros estudiantes con su trabajo sigan mostrando presencia a nivel nacional y creo que es la merecida recompensa por el trabajo realizado y la dedicación en un año tan complejo”.



En medio de la Pandemia, el docente explicó la importancia de trabajar con los niños en momentos que han sido complicados: “El seguir teniendo a nuestros estudiantes en actividades tan importantes es muy bueno, así que estamos muy contentos, creo que este es un tremendo estímulo y nos llena de energía para seguir haciendo cosas”.



Por lo mismo, junto con agradecer a todos los profesores y asistentes de la educación que han apoyado los talleres, Fuentes reconoció que “este año a pesar de ser difícil ha sido un año de grandes desafíos, creo que nos ha permitido ir inventando cosas, estrategias y si bien es cierto, este es un trabajo que se elaboró el año pasado, este se han terminado otros trabajos y se están haciendo cortos nuevos. Los problemas son desafíos que se nos presentan para ir buscando fórmulas que nos permitan avanzar y ajustarnos a las nuevas realidades”.



En tanto, el responsable del Taller de Cine y Televisión y principal impulsor de la postulación del trabajo de sus alumnos, David Contreras valoró el profesionalismo de los adolescentes y destacó, una vez más, el aporte del Sernameg en “El amor no duele”.



Así, el cineasta y profesor de la instancia educativa, resaltó el logro de sus estudiantes en el evento más importante del país a nivel secundario: “La importancia de este Festival es enorme puesto que es organizado por la Escuela de Cine de Valparaíso, está asociado a un festival organizado directamente por una entidad relacionada al área audiovisual y en este caso al cine como herramienta comunicacional y narrativa, por lo tanto es de enorme valor, más cuando el jurado es profesional y ligado al cine”.



EL SALUDO DE LAS AUTORIDADES



Quien ha seguido muy de cerca el trabajo de los alumnos del LBENM es el gobernador de Biobío, Ignacio Fica, quien una vez más felicitó el trabajo docente del establecimiento.



“Es la alegría del día la noticia de este premio para nuestros estudiantes mulcheninos. Este segundo lugar nacional enaltece aún más el trabajo de estudiantes y profesores que han dado todo de sí para alcanzar objetivos. Han sido meses difíciles en donde todo se limitó, y aún así, estas muchachas y muchachos, realizaron un trabajo responsable y alzaron la voz por la violencia en el pololeo. Hicieron que el debate trascienda, a través de un cortometraje premiado nacional e internacionalmente, eso es algo que debe llenarnos de orgullo y motivarnos a trabajar por nuestra educación”, expresó la autoridad.



Quien también congratuló al cuerpo docente, a los asistentes y a los estudiantes fue el alcalde de Mulchén, Jorge Rivas.



“Contento, una vez más, porque este grupo de alumnos ha dado que hablar de forma positiva, en las postulaciones que han hecho hoy a nivel nacional donde han obtenido el segundo lugar en el Festival de Cine de Estudiantes Secundarios”, expresó el líder comunal.



Agregó que “es novedoso y sorprendente la calidad de estos cortometrajes que ellos han realizado con mucho compromiso y entusiasmo y por cierto, es una buena forma de responder, positivamente, a su trabajo”.



Además, dijo el líder político de los bureanos “es una motivación adicional a todo lo que pueden seguir haciendo de aquí en adelante, así que solo felicitarlos y agradecerles el hecho de que se hayan atrevido, sobre todo en estos tiempos de pandemia”.