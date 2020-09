Biobío en 100 Palabras: Destacada ilustradora argentina dictará taller gratuito para niños

En medio de la crisis sanitaria, la “IX versión de Biobío en 100 Palabras” sigue presentando actividades online para acercar la cultura a toda la comunidad y para incentivar también, la escritura en los niños de las familias de la región.

Así se ha programado un entretenido encuentro virtual para los más pequeños de la casa que incorporará actividades e ilustraciones en vivo y que realizará la reconocida escritora e ilustradora argentina, Marisol Misenta, más conocida como Isol, como parte de la IX versión del concurso de cuentos breves “Biobío en 100 Palabras”,presentado por Fundación Plagio y CMPC, con el apoyo de la Universidad de Concepción.

Isol pertenece a una familia de artistas de Buenos Aires, es autora de más de veinte libros como Petit, el monstruo, Secreto de familia, Cosas que pasan y El globo, siendo traducidos a más de diez idiomas. A lo largo de su trayectoria, Isol ha obtenido diferentes reconocimientos, siendo el más importante el premio Astrid Lindgren, conocido como el “Nobel de la literatura infantil y juvenil”, otorgado por el gobierno de Suecia en 2013.

En su taller para los niños y niñas de Biobío, que se realizará este sábado 12 de septiembre a las 12 horas a través del Facebook del concurso , la destacada escritora e ilustradora argentina compartirá herramientas para incentivar la escritura y potenciar la creatividad. Al referirse a sus procesos creativos, Isol reconoce: “la mayor parte de las veces, mis historias comienzan dibujando. Esa es una herramienta que hay que tener en cuenta cuando no sepan cómo empezar un cuento”.

En este recorrido por la creatividad, Isol relata: “a veces dibujando aparecen escenas de un personaje, cuando uno está dibujando sin pensar. La mayoría de mis cuentos empezaran así, como con un dibujo que se transformó en algo divertido y al que le puse, de pronto una frase”.

Como una forma de explicar lo importante de observar el entorno , Marisol Misenta explica: “me gusta mucho observar el mundo, las cosas, lo que leo, las noticias, lo que veo por la calle, por la ventana y pensar acerca de eso, entonces así se me ocurre una historia, que me inspira y me da ganas de contar”.

ACTIVIDADES PARA TODO PÚBLICO

El reconocido escritor nacional y doctor en Literatura, Álvaro Bisama (Valparaíso, 1975) ofrecerá un taller online abierto a toda la comunidad el próximo martes 29 de septiembre.

El autor de las novelas Caja negra, Música marciana, El brujo y Laguna, entre otros, compartirá algunas recomendaciones y definiciones generales de la escritura del cuento breve, y responderá preguntas sobre la escritura de relatos para el concurso “Biobío en 100 Palabras”.

Para quienes deseen conocer más sobre la lengua mapuche, el 15 de octubre se realizará un taller online de iniciación al mapudungún. Esto a raíz de que por primera vez en la historia del certamen literario, se podrán enviar cuentos escritos en dos idiomas: español y mapudungún.