Vecinos de Poco a Poco denuncian abandono y exigen mejoramiento del camino

Si bien se han comprometido reparaciones del camino, los trabajos que debieran haber comenzado el año pasado aún no se han realizado.

Una serie de complicaciones afectan la vida cotidiana de familias que viven en el sector de Poco a Poco, al sur de la ciudad de Los Ángeles, donde un dirigente vecinal denunció falta de mejoras y limpieza del camino.

En el lugar, argumentan que la ruta continúa sin ser asfaltada, aún no cuenta con señaléticas de tránsito apropiadas para el seguro traslado por la zona y se sigue acumulando basura a la orilla del camino.

El presidente de la Junta de Vecinos Poco a Poco, Eduardo Salas, dijo en conversación con diario La Tribuna, que “por muchos años hemos hecho un catastro de la gente que ocupa el camino, que son muchos, entre vecinos, empresas, barracas, frigoríficos y villas y casas a orilla de camino”. “Hace años hemos luchado por tener asfalto en el camino, le hemos pedido a Vialidad que limpie la orilla del camino, que está lleno de basura. Hemos colocado luminarias, pero siguen botando basura y Vialidad no se hace cargo del camino”, contó el dirigente vecinal.

ASFALTO: UNO DE LOS ANHELOS DE LOS VECINOS

El representante del conjunto habitacional explicó que “desde el año pasado estamos pidiendo soluciones, pero no se llega a nada. En el frigorífico trabajan por lo menos 100 personas, que en el turno de noche nos tiran tierra. No se respeta”. Agregó que “Vialidad se comprometió a que el camino se iba a comenzar a trabajar el año pasado, pero hasta ahora no ha pasado nada. La municipalidad se comprometió a ver el tema y nos dijeron que todo lo necesario para echar a andar el proceso ya está listo pero no pasa nada”, lamentó Salas. El vocero de la Junta de Vecinos Poco a Poco relató cómo se han visto afectados los vecinos debido a las malas condiciones del espacio público en su día a día.

Eduardo Salas indicó que “todos los vecinos se han visto afectados por el polvo del camino. Tampoco se puede transitar por la cantidad de basura, incluso llegan a botar animales”. “Estamos tan cerca de Los Ángeles, pero este es el único camino del que Vialidad no se ha preocupado de asfaltar. Estamos donde termina Avenida Los Carrera”, detalló el vocero de la comunidad vecinal ubicada al sur de Los Ángeles. Eduardo Salas dijo que la mala calidad del camino ya ha provocado accidentes en la ruta, porque además no se cuenta con señaléticas adecuadas para asegurar el tránsito normal en el sector.

ACUSAN RETRASO EN MEJORAS VIALES PARA EL SECTOR

“No tenemos señaléticas como corresponde, el camino está totalmente abandonado”, denunció el representante de la Junta de Vecinos de Poco a Poco. El presidente de este conjunto habitacional detalló que “tenemos iglesia, colegios y casas. Por lo menos vialidad aplica matapolvo en esta época, pero en esta época donde empiezan las lluvias empezamos con el barro”. “Este es el único camino que queda sin asfaltar. Las Delicias y Los Copihues ya está asfaltado, pero este pedazo de 1.800 o 1.900 metros no cuenta con condiciones. Dicen que están avanzando en el proyecto”, reiteró el vecino del sector. Salas explicó que en el tiempo que llevan pidiendo que se solucionen estos problemas, “no se ha solucionado nada”.