Los Ángeles es la comuna de la región con más personas en situación de calle

Un plan preventivo para que personas en situación de calle puedan enfrentar adecuadamente el invierno en la ciudad de Los Ángeles, presentaron ayer martes, el seremi de Desarrollo Social y Familia, Hedson Díaz, junto con la delegada presidencial provincial, Paulina Purrán, y el alcalde Esteban Krause

En el marco de una visita a terreno, también se realizó un operativo de vacunación contra el Covid y la influenza, con todos los dispositivos con cuentan los organismos pertinentes. A la par, se consideraron exámenes preventivos para la tuberculosis y también el VIH.

Fue en este contexto que el seremi de Desarrollo Social advirtió que Los Ángeles es la comuna que presenta el mayor número de personas en situación de calle a nivel regional, con 532 casos que representan un tercio del total en la región. Añadió que para enfrentar esta situación se han dispuesto distintos dispositivos. “Los Ángeles es la comuna con más personas en situación de calle de la región hoy día, con 532 personas. Por lo tanto, eso nos pone en alerta y se determina un plan especial para la comuna de los Ángeles, que va a contar por primera vez con dos dispositivos del Código Azul”.

De igual manera, el seremi sostuvo que “contamos con un albergue los 365 días del año que administra la delegación presidencial provincial. Esto se suma a una iniciativa que administra el municipio, también con un albergue los 365 días del año; y se suman otras iniciativas, como por ejemplo las viviendas con apoyo. Tenemos diez residencias en la comuna de los Ángeles, que permiten dar albergue y cobertura a personas que hoy día lo están pasando muy mal. Por lo tanto, este tipo de operativos, que son preventivos, también permiten generar condiciones de protección para las personas en situación de calle”.

CIFRA NO ES ESTÁTICA

En cuanto a las razones de que Los Ángeles encabece la lista regional de personas en situación de calle, Hedson Díaz explicó que “esta es una situación que es bastante móvil, no es una situación estática. Acá lo que hay es la actualización del anexo del Registro Social de Hogares apartado Calle y que permite determinar que hoy día tenemos 532 personas en esta situación, particularmente determinado por distintos factores, como uso abusivo de alcohol y drogas, enfermedades psiquiátricas no tratadas, o desvinculación del núcleo familiar”.

De este modo, el seremi enfatizó que “son distintos los factores que determinan que una persona esté en situación de calle, y lo que nosotros tenemos que hacer como Gobierno es apoyar para que las personas puedan salir de esa condición, porque principalmente hoy día está en peligro la vida de estas personas que viven en esta condición, porque se exponen a los bajos grados o a las inclemencias climáticas. Entonces, hay un sinfín de materias que tenemos que abordar para lograr la prevención y la protección de estas personas”.

Cabe señalar que en la región del Biobío se contabilizan un total de mil 500 personas en situación de calle, de las cuales 532 son Los Ángeles, 470 de Concepción y 180 de Talcahuano. En tanto, a nivel nacional, 50 comunas concentran casi el 50% de las personas en esta situación, por lo cual se han desarrollado planes especiales para enfrentar dicha realidad.

CÓDIGO AZUL

La delegada provincial, Paulina Purrán, resaltó igualmente las acciones de apoyo que se tienen definidas para la temporada invernal. “Este año vamos a poner en marcha, en el mes de mayo, el plan del Código Azul, que se va a ejecutar tanto nosotros como delegación como también el municipio, van a ser dos programas paralelos que vamos a administrar”, expresó Purrán.

En tanto, el alcalde Esteban Krause valoró los esfuerzos que los distintos organismos públicos y el municipio están realizando en favor de las personas en situación de calle. “Estamos haciendo un trabajo de poder ampliar esta red de espacios que protegen a las personas que están en la calle viviendo, un espacio seguro con alimentación, con todas las comodidades que un ser humano requiere para vivir el día a día. Lo que no queremos es ver a vecinos y personas viviendo en la calle, eso no nos parece justo, no nos parece digno, y estamos invitando a todas esas personas a que puedan estar en los albergues. Tenemos un albergue que dura todo el año y por lo tanto no hay explicación que nos permita justificar que estas personas estén en la calle”.

Cabe reiterar que durante esta temporada invernal se implementará en Los Ángeles el denominado programa Código Azul, que permitirá contar con más capacidad de albergues para beneficiar a las personas que requieran este importante apoyo.