Denuncian envenenamiento masivo de mascotas en Laja

Más de 25 animales domésticos han muerto envenenados tras un negro fin de semana en la comuna de Laja.

La situación generó gran impacto en redes sociales, donde más personas comenzaron a publicar sus casos, e incluso, denunciaron que algunos perros habían sido encontrados ahogados en la Laguna La Señoraza.

Al momento, se desconoce la causa específica de dichos acontecimientos que afectaron a una veintena de familias que perdieron injustamente a sus mascotas, ya que muchos de los animales se encontraban al interior de las viviendas cuando fueron envenenados.

Por otro lado, desde la Protectora de Animales “Dulce Huella”, se realizó una velatón masiva por las mascotas muertas por estas acciones macabras.

Todo comenzó el viernes en la madrugada, cuando se atendió al primer animal con síntomas de intoxicación. Luego, el sábado los casos se multiplicaron, y aún más con el pasar de las horas, seguían llegando animales domésticos con temblores, pupilas dilatadas, problemas para caminar, mientras que otros fueron encontrados en la Laguna La Señoraza hasta donde llegaron para hidratarse, cayendo extenuados en ese lugar, donde murieron ahogados.

Camila Lagos, presidenta de la agrupación “Dulce Huella” de Laja, en conversación con diario La Tribuna, manifestó que se encuentran recabando antecedentes y reuniendo medios probatorios para buscar una respuesta a lo sucedido y perseguir a los responsables con las herramientas legales disponibles en la materia, ya que, de acuerdo a su experiencia en el rubro, nunca había ocurrido algo así.

Al respecto, la representante de la agrupación animalista señaló que “hay muchas hipótesis, pensamos que pudo ser algo ambiental o alguien que está haciendo este tipo de maltrato. Este fin de semana que pasó, en el sector Waldemar, que es rural, hubo casos, pero otras veces pasó en el centro y en otros sectores. Hay alguien o algo que está haciendo esto, nos reportaron que incluso había pedazos de carne, los que se enviaron a Santiago para ser analizados”.

“En general, desde que ocurrió esto hemos hecho las cosas por nuestra propia cuenta, en lo único que ha ayudado la municipalidad es en hacer las denuncias, pero cada persona debe hacerlo, nosotros hemos acercado a la gente a realizar la denuncia, ya que hay mucha desconfianza, o bien no entienden el tema del maltrato animal, dicen: Ya se me murió el perro o gato y no hay nada que hacer, entonces falta iniciativa, motivación”, sostuvo Camila.

“Esto pasó todo junto, fue un escenario terrorífico, en un pasaje se murieron cinco perros y las familias salían a mirar a sus mascotas y lloraban por sus animales, no fue algo ligero. Lo que más llama la atención es que fueron animales que estaban dentro de sus casas, no callejeros, que también les tocó, pero en su mayoría eran mascotas”, afirmó.

Respecto a la recolección de medios de prueba, Camila comentó que en el lugar donde se produjo este envenenamiento masivo no hay cámaras de seguridad municipales, y que también fueron a casas particulares en busca de respuestas, pero sin éxito, mientras que vecinos han encontrado trozos de carne cruda que podrían dar pistas sobre qué ocurre con los animales, la que fue derivada a Santiago para realizar pruebas de laboratorio.

Ante dicho escenario, Camila llamó a la población a hacer las denuncias en Carabineros de manera presencial, ya que cualquier otro método para denunciar los maltratos es inválido a la hora de desarrollar una investigación formal.

RECOMENDACIONES ANTE UN ENVENENAMIENTO

Camila, además de presidenta y fundadora de la agrupación animalista de Laja, trabaja en un centro de salud de animales, donde confirmó que algunos de los afectados por el envenenamiento lograron sobrevivir gracias al actuar oportuno de sus dueños, por lo que recomendó “hay probabilidades de que el animal sobreviva a un envenenamiento si se lleva de inmediato a una clínica. El tratamiento da esa posibilidad, pero va de la mano con la condición del perro o gato, si es cachorro o adulto mayor, baja esa posibilidad, porque su cuerpo no es el mismo del de una mascota adulta y sana. Otro aspecto importante es no darle cosas o alimentos no aptos para animales, como muchas personas piensan que darle leche o carbón puede ayudar, pero en realidad, eso puede empeorar la condición del perrito o gatito, entonces no hay que darle fármaco o cosas externas que el animal no tolere, elementos que podrían hacer aún más dolorosa su muerte”, cerró.

DECLARACIÓN DEL MUNICIPIO

A través de sus redes sociales, y ante la conmoción que causó el macabro hecho en la comuna, la Municipalidad de Laja señaló que “En horas de esta mañana, nuestro alcalde Roberto Quintana Inostroza se reunió con el gabinete y equipo jurídico de nuestro municipio, en relación a los lamentables hechos acontecidos el fin de semana, sobre el envenenamiento de animales de casas particulares y callejeros”.

“La municipalidad realizará denuncia en Fiscalía de Yumbel, para lo cual está recabando antecedentes. Se solicita que las víctimas afectadas por estos hechos se acerquen a Carabineros a efectuar sus denuncias respectivas, para que así nuestra molestia y preocupación tome aún más fuerza. Es importante señalar que todos tenemos el deber de denunciar ante el ilícito cometido y que afectó gravemente a mascotas de nuestra comuna”, concluye el comunicado.