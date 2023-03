A medida que se acercan los meses de invierno, la contaminación atmosférica parece ser un tema relevante para la población y los efectos que tiene esto en la salud.

Sin embargo, un vecino de las casas aledañas al sector del Hospital de Los Ángeles, tomó contacto con diario La Tribuna, para denunciar una situación que, asegura, se viene repitiendo constantemente, alterando con ello su calidad de vida.

Elvio Rodríguez, vecino y trabajador del hospital de Los Ángeles, denunció que el incinerador del recinto emana grandes columnas de humo, que ingresa a las viviendas colindantes, donde además de los olores que expelen de ahí, desconocen si dichas emanaciones tienen un efecto en la salud de las personas, considerando que allí se queman desechos hospitalarios y droga que es decomisada en operativos que realiza la policía.

En primer lugar, Elvio Rodríguez, habitante de una de las viviendas que colinda con el incinerador del recinto asistencial angelino, manifestó que su reclamo es como vecino, y no como funcionario, ya que él se desempeña laboralmente en el Complejo Asistencial.

Por otro lado, asegura que el recinto no ha tomado las medidas necesarias para evitar que el humo que emana de dicho incinerador no ingrese a las viviendas, ya sea por la altura a la que se ubica el tubo de escape, o por la cercanía del conjunto residencial.

Junto con lo anterior, agregó que “esto viene sucediendo constantemente. Este reclamo lo hago como vecino y no como funcionario, y lo que me preocupa es el empeoramiento de la salud de quienes vivimos cerca, que es una población que lleva el nombre del Hospital y que tiene más de 40 años, allí viven en su mayoría personas mayores, jubilados, y eso conlleva que la contaminación tenga otra connotación para la misma población. Ha sido repetitivo, pero el día que yo hablé se les escapó de las manos”, sostuvo.

Además, manifestó que “cuando se empezó a llamar a los medios de comunicación ( y a solicitar) que por favor apagaran el incinerador, el tema no fue que lo apagaran en el momento si no que siguió echando humo. Y esto va de la mano con otra cosa, si bien se viene el invierno y la municipalidad hace campañas e incluso cursan multas por tener la estufa prendida, entonces uno se pregunta qué pasa con el hospital, que es el que tiene que demostrar a la ciudadanía que está trabajando para cuidarnos, no para enfermarnos”, añadió.

Sobre los efectos de la emanación de humo en las viviendas colindantes, sentenció que “no es sólo el humo, son malos olores, pérdida de tiempo, por ejemplo, lavar la ropa, tenderla, y al momento de entrarla está hedionda de nuevo, lo que genera gastos netamente económicos familiares, entonces es un suma y sigue”, sentenció.

Respecto de las denuncias, Elvio afirmó que distintos vecinos han hecho las denuncias correspondientes, a las cuales no se les ha dado una respuesta formal por parte del Servicio de Salud”, explicó.

“Yo no sé por qué el Servicio no se ha hecho presente en la población, ya que estamos literalmente al lado, yo vivo a 20 metros de incinerador, pero no se han acercado a ofrecer una disculpa por último, que es lo que todos esperamos, y ver cómo solucionar esto en un corto plazo, no mediano ni largo”, dijo el denunciante en relación al problema que asegura afecta al sector compuesto por alrededor de 40 a 50 casas.

Según comentó, el incinerador del Hospital de Los Ángeles es el único autorizado por la Seremi de Salud para realizar la quema de drogas, y otras sustancias y desechos hospitalarios, agregando que “ante dicha situación, lo hacen funcionar en las noches, entonces se imaginarán el olor que produce”, cerró.

Sobre las medidas de mitigación que Elvio conoce que tiene el incinerador, dijo que “al parecer los filtros no están funcionando, entonces, por poner un ejemplo, si a tu vehículo no le haces mantención de aceite, va a humear y va a producir algo tóxico, que como vas adentro del auto no lo notas, pero sí los demás, entonces eso es lo que está pasando”.

Con relación al aspecto laboral que une al denunciante con el recinto asistencial angelino, Elvio manifestó que “este reclamo lo hago como vecino, porque funcionario soy en mis turnos, pero hay un margen donde yo me voy a mi casa y tengo este problema, entonces con mayor razón deberían tomar cartas en el asunto y actuar al respecto”.

PRONUNCIAMIENTO DEL HOSPITAL

Tras ser consultado por esta situación que afecta a los vecinos de la población Hospital, desde el Complejo Asistencial Víctor Ríos Ruiz manifestaron que: “De acuerdo al reclamo realizado, podemos informar que como institución no hemos recibido ninguna solicitud ciudadana con respecto al funcionamiento del incinerador, sin embargo, desde el centro de salud se han tomado medidas a fin de mitigar los eventuales inconvenientes que su funcionamiento pudiese generar hacia la comunidad aledaña”.