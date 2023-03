Alcalde Toloza por viviendas de emergencia: “Fueron muy mal instaladas”

Las precipitaciones registradas en las últimas horas en la provincia de Biobío dejaron en evidencia una serie de situaciones en las viviendas de emergencia que se están instalando en la comuna de Nacimiento, entre ellas, problemas de filtraciones y problemas en la instalación.

Así lo manifestó el alcalde de la comuna de Nacimiento Carlos Toloza, quien realizó una visita en terreno al lugar donde se encuentran los trabajos de instalación de las casas, y donde enfatizó que no firmará la recepción de estas hasta que se puedan solucionar las deficiencias dadas a conocer.

“SON CASAS MUY MAL INSTALADAS”

En este caso, a través de las redes sociales del municipio, la autoridad comunal indicó que “después de que terminó el concejo municipal, vine a terreno para ver las casas que están instalando a través de Senapred. La verdad es que son casas muy mal instaladas, de muy mala calidad, y la verdad es que nosotros no vamos a permitir esto como municipio”.

Junto con ello expresó que “nosotros queremos algo digno para la gente, después de que sufrieron tanto con los incendios, y que les vengan a entregar estas viviendas con tan mala calidad, donde si puede ver el piso que se mueve todo, y estas casas no tienen alero, anoche llovió un poco, fue muy poca la lluvia que cayó y hay muchas filtraciones por distintos lados”, expresó.

“NO VAMOS A RECEPCIONAR ESTAS VIVIENDAS”

El alcalde Toloza enfatizó que los trabajos de instalación corresponden a organismos como el Senapred y el Gobierno, donde puntualizó que “yo quiero dejar muy claro que la municipalidad no es responsable de la instalación de la viviendas, aquí la responsabilidad es del Gobierno, la responsabilidad es de Senapred, contrataron un servicio a Sodimac, les compraron estas viviendas, y ellos están instalando estas viviendas a través de un contratista”.

En esa línea, agregó que “no vamos a recepcionar estas viviendas, eso lo dejé mu en claro, lamentablemente el proceso de reconstrucción ha sido muy lento, estamos a dos meses del incendio, solamente van 16 viviendas, pero mientras no subsanen estas viviendas, yo no las voy a firmar ni voy a dar la autorización de que se recepcionen de parte del municipio. Nosotros no vamos a ser cómplices de esta situación y de estas viviendas que están entregando, esto no es algo digno, y queremos algo digno para nuestra gente”.

“ESTAS VIVIENDAS AÚN NO HAN SIDO ENTREGADAS”

Consultada al respecto, la delegada presidencial de la provincia de Biobío Paulina Purrán abordó la situación evidenciada en las viviendas, donde manifestó que “primero decir que son 16 las viviendas que se están instalando en la comuna de Nacimiento, de esas 16 viviendas hay 12 que se vieron con filtraciones de agua producto de la lluvia que tuvimos el día de ayer (martes)”.

En esa línea agregó que “sin embargo, decir que las viviendas no están entregadas, que están todas en proceso de observación de parte de los equipos que nosotros tenemos desplegados en terreno: Equipos de la Delegación Provincial, de la Delegación Regional, de Senapred y desde el nivel central, quienes han estado ahí desplegados en las siete comunas verificando que la construcción de las viviendas se lleve a cabo de manera adecuada, para poder ser entregadas a las familias con ninguna observación, y con las observaciones subsanadas por parte de la empresa”.

“SE HICIERON LAS OBSERVACIONES A LA EMPRESA”

La delegada Purrán enfatizó que “en el caso de Sodimac se le hicieron observaciones, las cuales quedaron al descubierto el día de ayer (martes) producto de las lluvias y de las filtraciones de agua que tuvieron cada una”. Por último, la representante del Gobierno en la provincia puntualizó que “entiendo perfectamente la molestia del alcalde y también de las personas que iban a recibir estas viviendas, pero como dije anteriormente, ninguna de las viviendas que están con observaciones y con estas observaciones si subsanar por parte de la empresa, no van a ser entregadas hasta que todas estas subsanaciones se realicen, y aquí decir que nos solamente nuestros equipos territoriales son quienes están haciendo las observaciones, sino que también el equipo municipal y el equipo de emergencia de la municipalidad de Nacimiento, en coordinación con el alcalde”, finalizó.