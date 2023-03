Vecinos se manifiestan y denuncian plaga de moscas en sector Paraguay de los Saltos del Laja

Para muchos el fin de semana es utilizado para descansar del estrés de la semana, sin embargo, para los vecinos del sector Paraguay de los Saltos del Laja fue su oportunidad para alzar carteles y manifestarse por los problemas medioambientales que enfrentan debido a una plaga de moscas que, según denuncian, no ha tenido ninguna solución en los cuatro años que lleva afectando la zona. Esta incansable batalla los llevó a marchar el mediodía del sábado para dar donde dieron a conocer a toda la comunidad su malestar.

En entrevista con diario La Tribuna, el presidente de la junta de vecinos del sector Paraguay, Sergio Uribe dijo que se trata de un asunto que lleva años sin solución: “El problema de las moscas se viene repitiendo desde antes de que comenzara la pandemia. Son cerca de cuatro años en los que hemos tenido que soportar esta plaga que, en especial durante el verano, es insoportable. Lamentablemente, en los últimos dos años este problema ha ido en aumento, al punto que no podemos abrir una ventana en ninguna de las casas del sector”.

De acuerdo con su testimonio, el origen de esta plaga radica en “la utilización de abono para fertilizar campos agrícolas dentro de terrenos particulares de acá de la zona (…) En un principio se propuso como solución que el material orgánico se bote en invierno, pero la situación en el verano es la misma, nos llenamos de moscas”.

La marcha realizada este sábado fue una acción más de las tantas que han realizado como junta de vecinos por encontrar una solución que les permita volver a vivir en paz. Sin ir más lejos, el dirigente contó que “el año pasado se reunieron firmas entre los mismos vecinos para solicitar a las autoridades acciones concretas, pero en aquella instancia no fue mucho lo que nos tomaron en cuenta”.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

Actualmente, los residentes se encuentran siendo asesorados por un abogado, lo que les ha permitido encaminar una denuncia que ya se encuentra en manos de las autoridades correspondientes. Así lo detallaron desde la Seremi de Salud del Biobío, quienes consignaron que los antecedentes son propios de una investigación en curso, “cuyos resultados se darán a conocer tanto a quienes expresaron la situación a través de nuestra Oficina de Atención Ciudadana OIRS, así como al tribunal por el recurso de protección”.

No obstante, mientras se realizan las gestiones pertinentes los vecinos y vecinas del sector Paraguay deben seguir conviviendo con esta plaga. “Esto es terrible, la verdad es que no se lo doy a nadie. Además, no es menor el hecho de que acá hay muchas zonas turísticas, y los mismos visitantes se han visto afectados por este problema. Hasta a los mismos camping han llegado moscas”, enfatizó Sergio.

Si bien el turismo es uno de los ingresos más relevantes para la zona de los Saltos del Laja, el dinero no lo es todo. De acuerdo con el denunciante, la presencia de estos insectos les impide llevar a cabo una vida normal junto a su familia: “Ya nos ha pasado que han venido familiares desde la ciudad y que al otro día tienen que irse porque la plaga es verdaderamente insoportable”, aseveró.

La situación se agudiza, además, si consideramos que durante la temporada estival la comuna de Los Ángeles y sus alrededores registraron altísimas temperaturas. En el caso del sector Paraguay no podían abrir ni las ventanas para poder reducir los efectos de la ola de calor que afectó a la zona centro sur del país.

“Durante el verano el calor nos obliga a abrir las ventanas, pero sucede que cuando uno abre cualquier ventilación entran moscas (…) Espero que las autoridades tomen conciencia de lo que hemos vivido, porque necesitamos su apoyo para encontrar una pronta solución. Por favor piensen en los adultos mayores y niños que viven en este sector. Es terrible estar conviviendo con estos bichos, todos sabemos lo cochinas que son las moscas. Se paran en todos lados y después buscan pararse en el plato de comida”, concluyó el entrevistado en conversación con el equipo de prensa de diario La Tribuna.

