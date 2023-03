Denuncian que agresiones a alumno del Colegio Santo Tomás se extienden por más de un año sin solución

Un apoderado del Colegio Santo Tomás de Los Ángeles denunció que su sobrino es víctima de bullying, situación que se ha extendido por más de un año. El denunciante detalló que lo que comenzó con burlas de niños, escaló hasta terminar con la víctima, un estudiante de 11 años, siendo derivado al hospital debido a golpes de puño en el tórax.

Cristian Galaz es apoderado de su sobrino (que será identificado con sus iniciales I.G.A.), relación que se extiende más allá del ámbito escolar, puesto que, a pesar de no ser su padre biológico, se hace cargo del niño, siendo además la figura paterna significativa y quien suple sus necesidades emocionales y de contención.

“Mi sobrino tiene 11 años pero las agresiones comenzaron desde que tenía 10. Nunca supe de estos hechos, hasta que en abril del 2022 mi sobrino comenzó a manifestar explícitamente su deseo de no volver al colegio. Considerando la desconcertante situación contraté una psiquiatra particular quien al tiempo me informó que I.G.A. era víctima de bullying (…) A través del avance en las sesiones psiquiátricas fui descubriendo más información. Sus compañeros lo trataban mal, le botaban su comida y lo agredían verbalmente”, detalló.

“El 27 de mayo las agresiones escalaron hasta el punto en que mi sobrino terminó en el hospital, porque fue agredido físicamente mediante golpes de puño en el tórax”, situación que dejó al menor con reposo domiciliario, de acuerdo con el comprobante de atención de urgencia del Hospital de Los Ángeles, donde se detalla una “contusión en la parrilla costal izquierda producto de golpes de puño”.

MULTA A COLEGIO

“Una vez concluyó el reposo de I.G.A., el 30 de mayo de 2022 me dirigí a la Superintendencia de Educación (Supereduc) para realizar una denuncia. Acción que terminó con la fiscalización del colegio”, prosiguió Cristian.

Esta visita, realizada en los días posteriores, dejó en evidencia que el establecimiento cometió una infracción en el contexto de las agresiones que sufrió I.G.A. Según los correos de la Unidad de Fiscalía de la Dirección Regional de Biobío de la Supereduc, una vez “realizado el procedimiento administrativo sancionatorio dispuesto por la ley, se logró establecer que en este caso el establecimiento incurrió en una infracción, motivo por el cual se le impuso la sanción de Multa ley 20.529”, norma que creó el Sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media y su fiscalización.

FIN DEL AÑO ESCOLAR POR AGRESIONES

A pesar de la sanción al establecimiento, Cristian aseguró que las agresiones no cesaron, por lo mismo, hizo llegar un informe psiquiátrico al colegio. El informe del 28 de octubre de 2022, solicita al establecimiento “cerrar el año escolar y brindar las facilidades que sean necesarias para este fin. Así como también se sugiere evaluar las condiciones ambientales y relacionales del grupo curso pues esta situación ha sido constante y no se ha evidenciado un cese de estas situaciones, lo cual sigue afectando la salud emocional de I.G.A”.

Aunque el colegio promovió al estudiante a sexto año básico, un nuevo informe psiquiátrico de febrero de 2023, pide cambiar al menor de curso y comenzar un trabajo de reintegración que fuera gradual y asistido por el equipo psicosocial y escolar del establecimiento.

Sin embargo, el apoderado aseguró que no hubo resultados: “Siguen las agresiones de sus compañeros, y la institución no hace nada, habiendo documentos que avalan que mi hijo, a raíz de todo lo que ha pasado, tiene un diagnóstico de depresión”.

El 16 de marzo sucedió un nuevo incidente en que el colegio derivó a I.G.A. a un centro de salud primaria, en lo que se denominó como una “desregulación presentada al no poder resolver un conflicto entre pares”. En la misma ficha de derivación se detallan las acciones efectuadas por la entidad, que van desde “apoyo y contención”, hasta la realización de un “seguimiento, según lo indicado en orientaciones entregadas por Minsal”.

Cristian Galaz, quien ya inició una demanda particular contra el colegio, aseguró que esta situación “no se va a quedar así. Hay que ser perseverante, porque tarde o temprano llegará una solución y no me voy a cansar de tocar puertas hasta encontrarla”.

RESPUESTA DEL ESTABLECIMIENTO

El equipo de prensa de La Tribuna se contactó con las autoridades académicas del Colegio San Tomás para consultar sobre por qué, después de más de un año de acciones, el niño sigue siendo agredido por sus compañeros.

A través de un correo electrónico, suscrito por con Lorena Roa, directora del recinto educativo, se señaló que “la seguridad y el bienestar de toda nuestra comunidad escolar es el foco central de nuestro quehacer y, para ello, desplegamos todas las acciones y procedimientos que disponemos para velar por la relación respetuosa entre cada uno de los integrantes de nuestra comunidad, la sana convivencia y, por, sobre todo, la formación integral de cada uno de nuestros estudiantes”.

Agregó que “cuando en las actividades del colegio ocurren problemas o conflictos en relación con lo señalado en el punto anterior, éstos se abordan con la prudencia y proactividad requeridas, aplicando la normativa existente y los protocolos internos previstos al efecto”.

Sobre el caso en particular del estudiante cuyo apoderado realiza la denuncia, se respondió que “nuestra institución no difunde públicamente la información sobre estos procedimientos, por la reserva a que está obligada y por el respeto que se merecen todos los integrantes de nuestra comunidad educativa”.

