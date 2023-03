“Ha sido algo muy grande para mí. Me sacó de donde estaba, fue como reintegrarme a la sociedad de nuevo; ya no estoy tan solo, abandonado en un puente, y he recibido harto apoyo de parte de todas las instituciones, sobre todo del Programa Calle”.

El relato pertenece a Claudio Francisco Soza Molina, de 59 años, quien durante dos años -entre 2020 y 2022- fue parte del Programa Calle de la Municipalidad de Los Ángeles, que funciona en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social.

Don Claudio estuvo más de 30 años en situación de calle. “Anduve en varias partes, Rancagua, Concepción, Los Ángeles”. En ese contexto, conoció a las funcionarias del programa, “casi por casualidad, porque supe que hacían visitas y un día me encontré con la señorita Norma”. Dicho episodio tuvo lugar en el puente Padre Hurtado, ubicado en la avenida del mismo nombre con Costanera Quilque.

Fue así que conversaron, “comenzamos a conocernos y me empezaron a ofrecer ayuda. Al principio me costó, porque no estaba acostumbrado, no tenía mucha fe en realidad, pero después vi que sí valía la pena. Estaba perdiendo el tiempo donde estaba, me estaba matando solo. Gracias al apoyo de las tías me sacaron de ahí”.

Hoy, don Claudio es parte de un dispositivo denominado “Vivienda con apoyo” para personas en situación de calle que lograron dejar atrás esa condición. En la actualidad, vive en un departamento en calle Balmaceda, recibe una pensión de invalidez y dedica su tiempo a distintas actividades.

Este hombre alentó a quienes se mantienen en situación de calle “a que se acerquen y pidan ayuda. La ayuda está, hay que buscarla no más”.

EL PROGRAMA

En conversación con radio San Cristóbal, la directora de Desarrollo Social (Dideso) de la Municipalidad de Los Ángeles, María Jesús Sandoval, y la coordinadora del Programa Calle, Andrea Briceño Fuentes, comentaron aspectos de cómo esta instancia ha trabajado durante los últimos diez años.

“Tenemos varias líneas de convenios con diferentes ministerios, para poder abordar distintas temáticas de la comuna. En este programa, como también el albergue y dos o tres programas más, como municipio tenemos el deber de sensibilizar y mostrar temas que son importantes”, comentó María Jesús Sandoval.

Por su parte, Andrea Briceño sostuvo que “todos los años incorporamos a personas en situación de calle a un trabajo, una metodología muy particular que nos entrega el Ministerio de Desarrollo Social. Hoy día tenemos 60 personas incorporadas a nuestro programa”.

A éste, se suman otros apoyos sobre todo enmarcados en el plan de invierno. “Se nos despliegan una diversidad de otros dispositivos, tenemos rutas sociales, el albergue que está actualmente operativo. En mayo se activa lo que es el plan de invierno y ahí continuaremos con financiamiento del ministerio y terminaremos nuevamente con financiamiento municipal”, enfatizó.

Las funcionarias de la Dideso llamaron la atención de la ciudadanía, “apelamos siempre a que la comunidad abra los ojos a esta realidad local y nacional. Es muy evidente la presencia de personas en situación calle”.

El trabajo que realizan al alero del programa se concreta a través de un equipo multidisciplinario, lo que permite abarcar distintas necesidades de las personas que son atendidas.

METODOLOGÍA Y REGISTRO

“Siempre estamos en los recorridos invitando a las personas en situación de calle a que realicen su Registro Social de Hogares con Anexo Calle, ese es nuestro primer requisito. El Ministerio de Desarrollo Social recoge este registro -que actualmente debe estar en cerca de los 250- y hay un profesional que es especialista en grupos vulnerables”, precisó la coordinadora del programa.

El programa se rige por una metodología establecida, que el ministerio entrega. “Por ejemplo, se les visita semanalmente en una primera instancia, donde se elabora un diagnóstico general del participante. Posterior a ello, se empieza a aplicar lo que es la metodología. Tenemos siete dimensiones, entre ellas, trabajo, salud, educación; y luego empezamos a trabajar en 69 condiciones mínimas que ellos deberían tener para dejarlos medianamente en condiciones de insertarse a la red”.

El desafío cada vez es mayor, indicó Briceño, explicando que antiguamente la persona en situación de calle se visibilizaba sólo como alguien con consumo de alcohol. “Desafortunadamente, estamos ya con personas que consumen alcohol y drogas, la pasta base ha sido el flagelo para nosotros. La verdad ha sido muy difícil, el 80% de nuestra cobertura es consumidor de pasta base”, advirtió.

Al finalizar, María Jesús Sandoval expuso la necesidad de “sensibilizarse con esta realidad, y ver todo lo que hay detrás de una persona en situación de calle. Es importante que la gente sepa que existen estos programas, que hay una historia detrás, que hay profesionales que están trabajando con ellos, que algunos no están solos porque tienen esta red de apoyo”.