Estudiantes con síndrome de down de educación superior conmemoran su día en recorrido inclusivo

En dependencias de la Universidad Andrés Bello, el Seremi de Desarrollo Social y Familia, la Directora del Programa de Habilidades Laborales y el equipo de Senadis Biobío recorrieron con alumnos y alumnas con síndrome de down, las dependencias de la casa de estudio, con el fin de mostrar los espacios que ellos y ellas ocupan a diario en su inclusión en la educación superior. Esta actividad se enmarcó en la conmemoración del Día Mundial del Síndrome que se celebra todos los 21 de marzo.

El recorrido permitió conocer salas de actividades y espacios comunes en donde los Estudiantes con Discapacidad logran generar habilidades sociales, comparten con sus pares y generan proceso inclusivos sociales y educativos.

Lo anterior permite destacar y relevar la importancia de Inclusión en Educación Superior en donde hoy no existen alternativas de Ingreso y solo en 3 ciudades del país está presente esta Modalidad de Programa que incluye estudiantes con Discapacidad Cognitiva. el Programa de Diploma de Habilidades Laborales en la Región del Biobío este año 2023, cumple 10 años de existencia en la Región y que este año han Ingresado 6 estudiantes con Discapacidad Cognitiva, en diagnóstico de Síndrome de Down.

“Lo de hoy nos deja muy contentos porque hemos visto como Paula y Claudio se han podido desenvolver como cualquier estudiante de la educación superior, nos han mostrado su facultad, los lugares o espacios comunes donde almuerza, donde estudian, donde comparten con mucha naturalidad, entonces destacar la enorme capacidad de la universidad de ser totalmente inclusiva con todos y todas”, expresó Paula Muñoz, alumna de tercer año del Programa Habilidades Laborales y que tiene Síndrome de Down.

Para el Seremi de Desarrollo Social y Familia, Hedson Díaz este día significa “visibilizar a las personas con esta condición, estamos conociendo la hermosa experiencia de vida de muchos y muchas estudiantes que gracias al programa Diploma de Habilidades Laborales de la Universidad Andrés Bello, en conjunto con el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS), han podido abrir una tremenda oportunidad de inclusión y de desarrollo profesional a estos y estas alumnas”, comentó.

“La autoridad recalcó que “estamos muy contentos por la visita, esta condición tenemos que sacarla adelante, nosotros y nosotras tenemos síndrome de down, pero eso no significa que no podemos hacer nuestras vidas e incluirnos y en definitiva es eso lo que hoy estamos conmemorando, que nosotros podemos hacer de todo como cualquier persona”, dijo.

Florencia Iriarte, Directora del Programa de Habilidades Laborales de la Universidad Andrés Bello, sede Concepción, se mostró contenta con la visita destacando que “este programa busca que personas con síndrome de down y cualquier alumno, pueda estudiar en la educación superior y realizar sus sueños, eso es lo que nosotros buscamos, que nadie se quede afuera. Y es por eso que la Universidad Andrés Bello ha tomado la inclusividad con tanta fuerza, nosotros hace varios años tenemos sello inclusivo, accesos universales y hoy es un día más de lo que celebramos día a día, que es la inclusión como parte del sello de la UNAB”, explicó la académica.