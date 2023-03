Sueldos atrasados y lagunas previsionales: Siguen denuncias contra constructora a cargo de obras en Quilleco

Siguen las irregularidades y retrasos en el pago de las remuneraciones de los trabajadores de la empresa Figuz en la comuna de Quilleco según la denuncia que dieron a conocer los mismos colaboradores, quienes manifestaron que en el último pago sólo diez personas de un total superior a 50 trabajadores recibieron su sueldo.

Junto con ello se informó que a la fecha gran parte de los funcionarios presentan lagunas previsionales y el no pago de imposiciones por hasta un año, sin que las autoridades encargadas de velar por la fiscalización y cumplimiento de la legislación laboral hayan revertido esta situación.

Recordemos que la empresa se encuentra a cargo de la construcción de más de 200 viviendas en el denominado “Proyecto San Lorencito 2” el cual sería entregado durante el segundo semestre de 2022, sin embargo, hasta la fecha no se conoce una fecha estimativa para el término de las viviendas en este punto de la provincia.

Hasta ahora, la empresa no se ha pronunciado respecto de los cuestionamientos de los trabajadores quienes una vez más reclaman por incumplimientos de obligaciones legales.

RELATO DE LOS AFECTADOS

El vocero de los trabajadores -quien pidió resguardo su identidad- se contactó con diario La Tribuna para dar a conocer esta situación que sigue afectado a quienes están trabajando en este proyecto habitacional. Manifestó que “resulta que no nos han pagado nuestros sueldos, y vino la Inspección del Trabajo y certificó que sólo le pagaran a diez personas para no sacarle un parte a la empresa”.

Junto con ello enfatizó que “a nosotros todos los pagos son atrasados, por ejemplo, el pago de enero lo dieron el 22 de febrero. Ahora el pago de febrero según ellos lo van a dar el viernes, entonces van muy desfasados y no cumple con las fechas de pago de los sueldos”.

En esa línea expresó que “nosotros venimos acá para justificar los días ya que no tienen material y no tienen nada para avanzar. Nosotros estamos pidiendo que los jefes nos digan si vamos a seguir con trabajo o que nos finiquite para nosotros poder buscar en otro lado, ya que nos dicen que están esperando una subvención del Estado y que no tienen plata”.

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN

Diario La Tribuna contactó al Servicio de Vivienda y Urbanización de la región del Biobío para consultar sobre la situación actual de los trabajadores afectados, en donde su director (s), Eduardo Arriagada indicó que “como Servicio de Vivienda y Urbanización estamos trabajando para lograr la normalización de las faenas que en el caso de San Lorencito tienen un 50% de avance físico”.

En esa línea agregó que “cabe destacar que como Serviu tenemos todos los pagos al día y como Ministerio se han trabajado vías para que los proyectos que se vieron afectados durante la pandemia por el alza de costo de materiales puedan terminar los proyectos habitacionales que se ejecutan”, precisó.

SEREMI DEL TRABAJO

Respecto a la situación que mantiene sin sus sueldos ni pago de imposiciones a los trabajadores de la empresa Figuz, la seremi del Trabajo y Previsión Social del Biobío, Sandra Quintana, confirmó que se encuentran al tanto de la situación de los trabajadores afectados.

En particular, señaló que “la Inspección Provincial del Trabajo Biobío, está en conocimiento y trabajando en este caso, por lo que se espera tener una resolución lo antes posible”.

En este punto agregó que “si bien es cierto, aunque todavía no se pueden conocer detalles del proceso, éste si está en curso y siendo investigado para dar prontamente una respuesta a los trabajadores”.