Complejo sigue siendo el panorama para las comunas de la provincia de Biobío que fueron afectadas por los incendios forestales de febrero de este año.

Específicamente, se mantiene la preocupación por el ritmo con el cual se han estado instalando las viviendas de emergencia comprometidas por el Gobierno, derivando en un gran número de casos en una demora con respecto a los plazos que se habían previsto inicialmente.

Como se recordará, a fines de febrero fue el propio subsecretario de la Subdere, Nicolás Cataldo, quien de visita en Los Ángeles y en su calidad de enlace del Gobierno con la región del Biobío, reconoció la tardanza, señalando que “tenemos algunas complicaciones, las empresas han estado con algunos retrasos y por eso estamos hoy día desplegados en terreno, monitoreando y fiscalizando, para corregir procesos y alertas que nos han dado los propios alcaldes”.

ESTADÍSTICAS PROVINCIALES

El martes de esta semana, desde la Delegación Presidencial se informó que ya se habían entregado 61 viviendas de emergencia en la provincia de Biobío.

Luego de una reunión de coordinación en el Destacamento de Montaña de Los Ángeles, junto a los diferentes servicios públicos, de emergencia y seguridad, el Gobierno detalló lo que ha sido el proceso de reconstrucción. Y en ese sentido, la delegada Paulina Purrán expuso que se habían entregado 61 viviendas de emergencia en toda la provincia, “de un total de 198 que tenemos aprobadas. La mayoría de las viviendas entregadas ya se encuentran instaladas y otras en proceso de instalación ahora mismo. Igualmente, este trabajo incluye un proceso de instalación de servicios básicos, en cuanto a la instalación de fosas, conexión eléctrica y al agua potable”, destacó en ese momento.

Purrán también subrayó que “el proceso de supervisión de viviendas de emergencia en la provincia de Biobío se está realizando hace ya un mes. Actualmente, también estamos en el proceso de inspección técnica de las viviendas para la subsanación de observaciones y la posterior recepción definitiva”.

En la misma línea, el seremi de Gobierno, Eduardo Vivanco, afirmó que “se están reforzando los equipos, ya que la meta presidencial es bastante exigente, puesto que queremos tener antes del invierno a todas las familias en sus casas de emergencia, mientras también avanzamos en el proceso de la vivienda definitiva”.

La interrogante entonces surge desde las comunas, en donde si bien se comparten criterios y se reconoce el esfuerzo para apurar el proceso, igualmente existe inquietud y preocupación porque no se avanza al ritmo que se espera.

MUNICIPALIDAD DE LOS ÁNGELES Y PLAZOS DE INSTALACIÓN

“No puede ser que recién estamos recepcionando las viviendas de emergencia”

Respecto a las viviendas instaladas en Los Ángeles producto de la emergencia por incendios forestales, el municipio informó que a la fecha alcanzan las cuatro unidades, y todas están instaladas.

“Después de una supervisión por parte de profesionales de la municipalidad se recepcionaron tres de ellas; queda la recepción de una vivienda, la cual está coordinado para la próxima semana”, se dio a conocer tras la consulta de La Tribuna.

En cuanto a imprevistos, la corporación edilicia señaló que “mayormente han sido por parte de la empresa contratista encargada de la instalación de las viviendas, puesto que tuvo retrasos en el inicio de las obras, inconvenientes en el armado y cumplimiento de las especificaciones técnicas. Tuvimos que realizar varias reuniones entre Senapred, Delegación Presidencial y empresa contratista para subsanar las observaciones técnicas y agilizar el proceso”.

En medio del proceso, los encargados de llevarlo a cabo en Los Ángeles también se encontraron con terrenos que no están regularizados. Frente a ello, la municipalidad precisó que “hemos dispuesto el mayor de nuestros esfuerzos para dar respuesta oportuna a las necesidades de los vecinos. Se entregó ayuda inicial de emergencia”.

Analizado lo anterior y ante la consulta sobre si hay conformidad con el avance al día de hoy en la instalación de viviendas de emergencia, se respondió que no. “Sin duda agradecemos el compromiso del Gobierno, pero no puede ser que pasado un mes y semanas desde la emergencia, recién estamos recepcionando las viviendas de emergencia”, se advirtió desde el municipio.

Se agregó que “entendemos los procesos y conductos, más aún la cantidad de damnificados en comunas vecinas, pero nuestro país debe estar preparado para atender emergencias simultáneas. Tenemos familias decepcionadas y frustradas que recién hoy pueden habitar sus viviendas. Sin embargo, las familias damnificadas están agradecidas de la gestión de las instituciones públicas”.

Finalmente, desde la municipalidad angelina se dejó en claro que “el compromiso del Gobierno está presente, estamos trabajando en red con Senapred y la Delegación Presidencial. Aún queda trabajo que realizar, puesto que estas son viviendas de emergencia transitorias, queda un trabajo pendiente por parte del Serviu para la entrega de una solución habitacional definitiva”.

CARLOS TOLOZA, ALCALDE DE NACIMIENTO

“El proceso ha sido lento, mientras uno está muy preocupado por la situación”

Son 6 las viviendas de emergencia que se han entregado a la fecha en la comuna de Nacimiento, con 4 de ellas instaladas, pero de un total de 132 que se requieren para cubrir las necesidades de todas las familias afectadas por los incendios.

Así lo dio a conocer el alcalde Carlos Toloza, quien consultado por La Tribuna enfatizó que “el proceso ha sido lento, mientras uno está muy preocupado por la situación. Vienen lluvias, hay frío”.

En medio de esta espera, Toloza ha sostenido reuniones con representantes de la empresa proveedora de las estructuras de emergencia, además de funcionarios de Senapred. De acuerdo a estas conversaciones, se le indicó que en las próximas semanas llegarían más viviendas para completar las 132 requeridas.

“El compromiso que asumió el delegado del Senapred con el municipio es que de aquí al 1 de mayo tienen que estar todas instaladas”, precisó. Junto con lo anterior, reiteró que “la situación es preocupante, yo espero que cumplan de aquí al primero de mayo”.

Como antecedente extra, el edil sumó algunos imprevistos que han debido enfrentar en el proceso, derivados por ejemplo de terrenos que no están regularizados. No obstante, aclaró que “para las viviendas de emergencia no hay mayores complicaciones, pero para la vivienda definitiva sí van a haber más complicaciones. Ya no reunimos con el seremi de Bienes Nacionales para ir viendo el caso a caso y ver cómo lo vamos a resolver”.

En relación a lo expuesto, el alcalde nacimentano expresó su disconformidad, señalando que “ha habido tan poco avance, han pasado 40 días desde la emergencia”, y enfatizando que “tampoco estamos conformes con la calidad. De hecho, en las primeras viviendas hay hartos reparos que tienen que mejorar. Yo lo hice saber en una reunión que tuvimos, que no iba a recepcionar viviendas si yo no quedaba conforme, porque si no el problema lo vamos a tener en el municipio”.

JORGE RIVAS, ALCALDE DE MULCHÉN

“Están instaladas casi todas las viviendas de emergencia”,

En Mulchén, el porcentaje de instalación de las estructuras es mayor al de otras comunas, permitiendo a la fecha tener cubiertas a gran parte de las familias que requieren ayuda.

“Están instaladas casi todas las viviendas de emergencia”, afirmó el alcalde Jorge Rivas. “Teníamos inconvenientes con alrededor de dos a tres viviendas, que no las financió el Senapred. Pero a través de Un Techo para Chile logramos ir a buscar dos viviendas que tenemos que armar en el sector con nuestro equipo municipal y con gente de Alhuelemu que nos va a ayudar, porque son viviendas modulares”, enfatizó.

Añadió que desde ocurrida la catástrofe, buscaron que todos los afectados fueran beneficiados con una solución de emergencia, y es de lo que se ha preocupado. “Se está cumpliendo el objetivo”.

En una segunda parte, indicó que para las viviendas definitivas “tenemos el inconveniente que el Estado de Chile, para poder entregar el Subsidio Único Familiar de Vivienda, según el Decreto Supremo 49, requiere que la familia demuestre propiedad del terreno, un título de dominio o posesión efectiva del mismo. Ahí vamos a tener algunos inconvenientes, porque de las familias afectadas una gran mayoría sí tiene su título de dominio, pero alrededor de un 25 por ciento no lo tiene”, concluyó.