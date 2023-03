Créditos Radio Infinita

El sábado 11 de marzo se cumplió el primer año del Gobierno del Presidente Gabriel Boric Font, con diversos hitos que han marcado su gestión, pero también con críticas que dicen relación con el manejo que ha realizado de diversas materias, junto a su equipo de trabajo.

Al respecto, diario La Tribuna consultó, de manera aleatoria en la calle, la voz de la ciudadanía, formulando la pregunta “¿Cómo califica usted el primer año de gobierno del Presidente Gabriel Boric?”.

Las siguientes fueron algunas de las respuestas, que incluyeron demandas como más acciones para combatir la delincuencia, fortalecer la economía, fomentar el empleo y asegurar las pensiones a los adultos mayores.

OPINIÓN DE LA GENTE

“Desorden, improvisación, demagogia, falta de cumplimiento de promesas”, es parte de lo que comentó Javier Martínez, añadiendo que el mandatario debe sentarse a “digerir este primer año y ver que el mundo no se va a cambiar en cuatro años, las cosas se cambian paso a paso”.

“Pésimo, por la seguridad, la intranquilidad, sobre todo eso. La economía va y viene, pero la salud no. Además hay un desorden total, mucho desorden a todo nivel”, detalló Juan Pablo González.

“Malísima la gestión, porque no ha gobernado como debiera serlo. Los gobernantes anteriores, por ejemplo Piñera, tampoco fue un gobernante que lo haya hecho muy bien, pero igual habían hartas cosas que cambió, por ejemplo había harto trabajo”, declaró Gisella.

“A mí no me gusta para nada. La verdad es que no vamos para bien, los sueldos no suben y las cosas todas suben”, afirmó Nadia Pérez, agregando que debería haber “más ayuda para la gente, porque cuando pasó la pandemia sacaron los fondos de su AFP, fue su dinero que se gastó e invirtió en la necesidad que tenían”.

“Malísimo, mal. ¿Qué ha hecho él?”, expresó con molestia Mirta, para quien la solución radicaría por ejemplo en controlar la delincuencia porque “ahora uno no puede dejar la casa sola, roban y roban”. Además, se quejó por los altos impuestos y las bajas pensiones de los adultos mayores. “Trabajé toda mi vida y recibo 160 mil pesos”, enfatizó.

“Ha sido malo, no me ha gustado. Yo quería harto que fuera bueno, pero se fue yendo para abajo”, puntualizó Mauricio Venegas, quien además le recomendó al Presidente “que no tenga miedo, que sea más valiente, que junte gente de más edad, más experiencia”.

“Siempre se pueden hacer cosas mejores, cosas que se pueden ver por fuera, temas europeos; pero hasta el momento lo califico bien, es una persona que está entrando, es joven, hay que darle la oportunidad para que pueda seguir haciendo cosas. Pero hay que ver resultados, en el fondo eso es lo que uno califica”, explicó Eduardo Herrera.

“Ha hecho hartos cambios de gente, pero al final es lo mismo. Lo malo es lo que le iba a dar a los jubilados y a la gente que no tenía trabajo, pero se fue todo para atrás y quedamos en las mismas”, se lamentó Juan Rojas.

“En el primer año de gobierno hay varias falencias, no ha andado bien. Le han afectado algunas cosas, pero ha cometido muchos errores. Espero que con el cambio de gabinete solucione lo que no ha andado bien”, planteó Manuel Vega.

Finalmente, Luis consideró que ha sido una buena gestión del Presidente Boric, “considerando las condiciones en que ha gobernado, que ha sido el Presidente más joven en la historia del país. Muchos veían muy pocas expectativas de poder gobernar el país, incluso algunos les gustaría sacarlo como Presidente, pero él se ha visto que ha estado involucrado en los problemas sociales”, sostuvo

ENCUESTA CADEM

En el mismo tema, se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Plaza Pública Cadem, destacando que el 70% siente que el Presidente Boric no ha cumplido con las expectativas que se tenían de él.

Las cifras asociadas al primer año de Gobierno del mandatario indican asimismo que sólo un 12% cree que tiene la experiencia para gobernar, siendo su atributo peor evaluado, además de ser la principal razón de su desaprobación (56%) junto con delincuencia (53%).

De igual manera, durante sus primeros 12 meses al mando, Boric obtuvo una aprobación promedio de 35% y una nota 3,6 para el primer año de su Gobierno, cifras que lo deja como el peor inicio de una administración desde retornada la democracia (1990).

Con respecto a la Reforma Tributaria, cuya idea de ser legislada fue rechazada por la Cámara de Diputadas y Diputados, un 49% dice estar en desacuerdo con dicha determinación, versus un 44% que aprueba que haya sido descartada. Respecto al conocimiento de esta votación, un 77% dijo estar al tanto de lo sucedido esta semana.