En marzo de 2022, en el Senado de la República, fue aprobada y quedó en condiciones de convertirse en ley, el proyecto que estableció el 1 de marzo de cada año como el “Día Nacional de la Inclusión Social y la no Discriminación”. Esto, como una forma concreta de que la sociedad chilena tome conciencia de la existencia de personas que son discriminadas ya sea por su condición socioeconómica, de género, capacidades físicas u otra.

En el texto base de la ley, se destacó que la cultura, “como común denominador de desarrollo, debe ser accesible a todos los integrantes de una población, pero como sucede en todo acontecer humano, ésta no ha estado al alcance de quienes más lo necesitan, como lo son las personas excluidas socialmente, llámense migrantes, pueblos originarios, empobrecidos y en lo que nos atañe, personas con discapacidad, entre otros”.

Por ello, con esta aprobación de conmemorar cada año este día, se buscó que los espacios y oportunidades para las personas con discapacidad sean un hecho concreto y no una declaración de buenas intenciones.

RECONOCIMIENTO EN LOS ÁNGELES

En este contexto, precisamente a inicios de marzo se llevó a cabo un reconocimiento a empresas de Los Ángeles que han trabajado generando espacios para personas con algún grado de discapacidad. Así lo comentó en conversación con radio San Cristóbal la directora de Desarrollo Social de la Municipalidad de Los Ángeles, María Jesús Sandoval.

“Como municipalidad no quisimos quedar ajenos a poder tomar esta efeméride tan importante, conmemorando y reconociendo algunas empresas, la mayoría privadas, con respecto a acciones de inclusión que han generado en sus espacios de trabajo. Pudimos dignificar, sensibilizar y visibilizar estas acciones que han generado estas empresas”.

Agregó que “tuvimos una ceremonia muy bonita en donde pudimos reconocer a cinco empresas de nuestra comuna, la mayoría restaurantes: De Mi Tierra Pizzas, Pizza Break, Café Sternenkinder, A la Chilena y empresa Hites. Ellos generan acciones inclusivas en sus espacios de trabajo”.

María Jesús Sandoval puntualizó que “el tema de la inclusión y no discriminación abarca muchos ámbitos, no solamente el tema de las personas en situación de discapacidad, sino también género, raza, todo lo que tenga que ver con el tema de salud, hombre, mujer, todo lo que tenga que ver con la no discriminación”. Por ello, destacó que “las diferentes empresas, sobre todo los restaurantes, han hecho acciones que algunos llevan años realizándolas y otros de a poquito se han ido sumando”.

Algunas de estas acciones que se observan en las empresas reconocidas tienen que ver con carta y pasamanos braille, un espacio silencioso para los niños con espectro autista, personas sordas que trabajan en atención de público, etc.

“Esto nos llama a poder sensibilizar y que muchas empresas, tanto públicas como privadas, podamos tomar estas iniciativas y poder empezar a concretarlas. La comunidad lo toma de muy buena manera, creo que tenemos que ir generando estas acciones”, concluyó.

Formas específicas de inclusión:

Inclusión respecto al género.

Inclusión respecto a la clase social.

Inclusión respecto a capacidades diferentes.