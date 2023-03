A una sesión extraordinaria fue convocado el Concejo Municipal de Cabrero por parte de Mario Gierke, alcalde de la misma comuna. Esta reunión, que fue publicada en las redes sociales de la municipalidad de Cabrero causó gran revuelo debido al motivo inicial de la convocatoria: La presentación de la situación presupuestaria y financiera del Departamento de Educación Municipal (DAEM). A la reunión, también fueron invitados a participar transportistas escolares, debido a que dentro de los temas a tratar en la sesión, se incluía el servicio de transporte escolar. “Vamos a buscar todas las alternativas que nos permitan como administración ayudar en el corto plazo a cubrir las necesidades que ustedes tienen. Como alcalde y presidente del concejo, también se necesita comprensión de quienes trabajan con nosotros” dijo el edil al dar inicio a la sesión y exposición de los antecedentes recabados.

Laura Román, directora subrogante del DAEM Cabrero, quien asumió en el cargo a mediados de diciembre del año 2022, aseguró que una vez en el puesto, comenzó

junto al equipo municipal a trabajar en la toma de decisiones más concretas con respecto al avance del inicio del año escolar con la llegada de marzo: “Dentro de todas esas situaciones, se nos entregó información de parte de finanzas (…) A días de aquello, recibimos una licencia médica de parte del jefe de finanzas, por un esguince en su pie por colaborar en un incendio”.

En la sesión, de carácter público, se entregaron los respaldos de correos electrónicos, ocasión en la que Román recalca haber solicitado el estado financiero del departamento, debido a las determinaciones que ella misma realizó junto al equipo en temas de presupuesto. “No es una decisión que se pueda tomar a la ligera, hay que tener conocimiento de cuánto dinero manejamos” comentó en la reunión. Esta información no fue entregada a la funcionaria municipal, según aseguró, por lo que optó por recurrir a la tesorera de la corporación edilicia, quien tiene conocimiento de las cuentas y pagos del departamento: “Se vio en un principio, que no contábamos con algunos dineros” expresó, al asegurar que al funcionario le fueron denegadas las vacaciones en medio de los cuestionamientos. En ese lapso, son presentadas dos licencias médicas por parte del aludido funcionario.

La directora subrogante entrega, con fecha 15 de febrero, un oficio ordinario, el número 32 que corresponde a lo que visualizó en ese momento. “Es una visión basada en una persona (ella) que no tiene conocimiento a cabalidad de movimientos contables. Lo primero que surge acá es un cuestionamiento, miedo y luego quedaba informar a nuestro jefe directo, quien es el alcalde”. Esta información fue entregada a Mario Gierke entre el 15 y 16 de febrero.

En ese sentido, y durante la sesión pública, Laura Román expresó que solicitó informes a fines del mes de enero y principios de febrero sobre el estado real del Departamento de Educación vía verbal y correo, “pero lamentablemente no obtuve respuesta”.

Agregó que debido a esas incongruencias al momento no se logró licitar con los transportistas escolares, por cuanto no existía presupuesto, sumando a ello, una deuda de los meses de noviembre y diciembre con los transportistas.

CONTABILIZACIÓN DE DINEROS FALTANTES

Según la información del DAEM de Cabrero, el saldo actual de la cuenta corriente asociada al departamento, arroja la inexistencia de fondos o falta de ellos para proyectos de conservación, aseguró la funcionaria durante el Concejo Municipal:

“Se le delegó la tarea de llevar las rendiciones y el proceso administrativo de estos proyectos”. Por tanto, sabían qué cantidades aproximadas de dinero debían estar en las cuentas corrientes. El saldo total de la cuenta corriente para el día 01 de diciembre de 2022 es de $443.606.296. De ese monto hacía falta descontar cheques girados pero no cobrados que corresponden a $197.629.711. Además, se debe agregar a ese monto, el descuento de compras no acreditadas por el banco, que ascienden a $106.347.260. El saldo con el que iniciaría, sin compromiso, el año 2023 para el departamento da un total de $139.629.325. Sin embargo, durante el año 2021 y 2022, ingresaron recursos económicos desde el Mineduc para proyectos de conservación de diferentes establecimientos.

Establecimiento beneficiado o detalle Monto Escuela Saltos del Laja $143.029.474 Liceo Manuel Zañartu $149.981.664 Escuela Alto Cabrero $149.759.392 Escuela Pillanco $42.605.122 Liceo Manuel Zañartu y Liceo Bicentenario (proyecto) $15.000.000 Escuela Orlando Vera $18.744.474 Total $519.118.686



Por tanto, en las cuentas, debería evidenciarse el total de $519.118.686 al 31 de diciembre. Se hizo búsqueda de este dinero en cuentas asociadas al departamento, este no se encontraba en ninguna de ellas, siendo que no ha sido utilizado. La deuda flotante del departamento deja un total de 94 millones adeudados, a esto, se deben sumar dos facturas no consideradas por 41 millones y fracción, por tanto, el total de esta deuda aproxima los 135 millones de pesos.

SALDO INICIAL CUENTA CORRIENTE: $443.606.296

Detalle de Movimiento Monto Saldo Cuenta Cheques no cobrados $197.629.711 $245.976.585 Compras no acreditadas $106.347.260. $139.629.325 Deuda flotante $94.000.000 $45.629.325 Facturas no pagadas $41.000.000 $4.629.325

Es decir, son cuatro millones aproximadamente los que quedan de saldo disponibles para gastos de DAEM 2023. A ello, se suma el pago de sueldos del mes de enero, que da un total de 889 millones de pesos considerando a todo el personal, esto, más la subvención pero sin considerar bonos, aguinaldos, u otros; puede cubrir 850 millones de pesos. Dejando adeudados al departamento 43 millones de pesos pendientes. De acuerdo con lo dicho por la directora subrogante, se presume que el dinero fue utilizado en pagos anteriores.

LAS MEDIDAS A TOMAR Y LAS DECLARACIONES DE LAS AUTORIDADES

Mauricio Rodríguez, concejal de Cabrero, estuvo presente en la reunión y detalló que “durante la sesión extraordinaria del Concejo Municipal, se les dio a conocer una información donde se habla de un déficit del DAEM, dependiente de la administración del alcalde Mario Gierke”. “La propia directora subrogante, Laura Román dijo que habían ingresado recursos económicos desde Mineduc y otras instituciones para proyectos de conservación, estos fondos, no estarían en las cuentas”. Rodríguez hizo hincapié en que recordaron al alcalde a principios de 2022, solicitar una auditoría externa para evaluar el estado financiero de la municipalidad y los departamentos de Salud y Educación. Esta auditoría jamás se ejecutó, a pesar de que este es un recurso que debe ser acatado por la administración municipal. “Además, está barajando despidos dentro del Departamento de Educación”.

La directora subrogante DAEM, Laura Román indicó que “el alcalde ha tomado de inmediato dos líneas de acción, por una parte, efectuar una investigación para determinar dónde están los fondos y las responsabilidades respectivas. En segundo lugar, la municipalidad, con su propio presupuesto, apoye la mantención financiera de Educación para mantener la continuidad durante el año escolar”. Agregó también, que esperan que esta propuesta sea aprobada por el concejo municipal.