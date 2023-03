Si bien la intensidad de los incendios forestales ha disminuido considerablemente durante los últimos días, esto para nada debe ser una señal de descuido por parte de la ciudadanía, sobre todo considerando que las altas temperaturas continuarán acompañando los días de marzo.

Este y otros aspectos fueron comentados por el jefe provincial de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en Biobío, Juan Carlos Bascur, tras ser consultado por diario La Tribuna respecto al balance actual de los siniestros que tanto daño han causado a cientos de familias en la provincia de Biobío.

“Hoy día la ciudadanía en la provincia puede estar un poco más tranquila, no relajados, pero puede estar un poco más tranquila. Tenemos todavía fuertes vientos, altas temperaturas, baja humedad relativa y baja humedad del combustible. Entonces, eso hace que las condiciones sigan siendo propicias para que se generen incendios forestales”, señaló Bascur.

Sostuvo que “hoy día, gran cantidad de los incendios de la provincia de Biobío ya están controlados, por ejemplo en el sector Los Notros de la comuna de Laja, en Caliboro comuna de Los Ángeles, y los incendios de Mulchén y Yumbel”. Agregó que “tenemos en combate el incendio El Tambillo en la comuna de Nacimiento y el incendio Los Chenques en la comuna de Alto Biobío”, donde personal tanto de Conaf como de la empresa privada están atentos en terreno ante cualquier señal de reactivación.

En cuanto al incendio Santa Ana que involucra Nacimiento, Santa Juana y Coronel, informó que se encontraba contenido, pero a cargo de Conaf Concepción cuyas brigadas siguen trabajando en terreno. “Siguen las brigadas, siguen habiendo recursos porque todavía hay muchos puntos calientes al interior de las líneas de control, y eso hace que se pueda reactivar y puedan saltar pavesas más allá de las líneas, lo que generaría una complicación mayor”.

CATEGORÍAS DE INCENDIOS

Bascur también explicó parte de la terminología que se utiliza al hablar de los incendios forestales, para clarificar los conceptos que corresponden a uno u otro caso, y que a simple vista pudieran parecer similares.

“Se está acuñando desde hace un tiempo el término ‘contenido”, que es cuando el incendio está circunscrito con líneas de control, sean naturales (caminos, ríos) o artificiales (las que realizan los brigadistas)”.

Posteriormente viene “la fase de ‘controlado’ que es cuando el incendio ya no reviste peligro, pero sí es un incendio activo; está bajo control, pero es activo”.

Añadió que “después viene la etapa de ‘liquidación’, donde se comienza a liquidar con agua o herramientas los puntos calientes que quedan al interior de las líneas de control”.

TRABAJO DE LA CONAF

Durante esta difícil temporada, cada una de las emergencias ha sido enfrentada por la Conaf por medio de sus 145 brigadistas dispuestos en 13 brigadas para toda la provincia de Biobío –dos de las cuales funcionan en el sector de Las Corrientes, en el límite de Nacimiento con Santa Juana-. Afortunadamente, no han debido lamentar ninguna clase de accidentes.

Además, la observación de los incendios contenidos se mantiene a través de aeronaves de coordinación, las torres de detección instaladas en puntos altos, y el personal en tierra que desarrolla patrullajes y trabajos en las líneas de control.

Finalmente, el jefe provincial de la Conaf llamó a la comunidad “a tomar todos los resguardos en lo que a diario realizan las personas, como son los trabajos en que se producen chispas, como esmerilado, soldaduras o maquinarias agrícolas que de repente no están en buen estado. También a las personas que viajan hacer buen uso de los campings”.

Recordó igualmente que “el uso del fuego está estrictamente prohibido en la región hoy en día”. Subrayó que “si bien las condiciones atmosféricas y la topografía son factores que uno no puede modificar, el factor y la amenaza que más nos preocupa es la actitud de las personas. Si las personas toman todos los resguardos y no hay intencionalidad, aunque tengamos altas temperaturas y fuertes vientos los incendios no ocurrirían”.

PREOCUPA INCENDIO EN ALTO BIOBÍO

El jefe provincial de la Conaf advirtió que al día de hoy el incendio que los mantiene en alerta es el correspondiente a Los Chenques, en la comuna de Alto Biobío.

Para combatirlo, se mantiene trabajando en el lugar personal de la institución, además de recursos terrestres y aéreos. “Hace varios días que estamos trabajando en ese incendio, que no está controlado ni contenido”, puntualizó.