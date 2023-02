Junto con el proceso de reconstrucción de las zonas que resultaron devastadas por el fuego, son distintas las aristas que han ido surgiendo en torno al tratamiento de la emergencia generada por los incendios forestales en la zona centro sur del país.

Una de estas líneas de acción se concretará en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde algunos parlamentarios, específicamente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), se encuentran reuniendo firmas para impulsar una comisión investigadora que permita “determinar responsabilidades” ante la catástrofe.

En conversación con diario La Tribuna, la diputada UDI Flor Weisse explicó los detalles de la iniciativa, indicando que “esta comisión investigadora la propusimos, porque durante el mes de enero ya habíamos visto ocurrencia de incendios que manifestaban intencionalidad, y pensando que en febrero iban a ocurrir más, pero nunca que llegarían a tomar los ribetes que tomaron estos incendios. Por ello, presentamos esta comisión que obviamente tiene que tener las firmas, que es lo que estamos haciendo ahora para poder darle inicio”.

La parlamentaria expresó que “yo al menos estoy convencida que hay más de un 70 u 80 por ciento de los incendios que son intencionales, a lo menos en la región del Biobío. Eso es muy relevante, porque está dentro de nuestro rol fiscalizador este instrumento que nos permite convocar y citar a todas las autoridades, e invitar también al sector privado que tiene que estar presente, para ver cómo mejoramos esto”.

En opinión de Weisse, es fundamental “tener toda la información para mejorar la capacidad de respuesta frente a este tipo de hechos tan graves, pero también para que la impunidad no siga imperando. Hoy día está siendo gratis quemar Chile y eso no puede ocurrir”.

La diputada reiteró que una vez teniendo las firmas correspondientes, la propuesta se incorporaría a la tabla para la votación respectiva, lo que podría ocurrir los últimos días de febrero o a inicios de marzo.

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS

La representante de Biobío enfatizó que el objetivo de instalar una comisión investigadora “es poder primero fiscalizar cómo fue la respuesta y la capacidad de gestión, coordinación y acción que hubo desde los organismos llamados a combatir los incendios. Es decir, si hubo o no negligencia para que no siguieran avanzando de la manera en que fue. Los primeros días fueron caóticos porque no había coordinación, no había gestión y no había dirección de los incendios”.

Junto con enfatizar la necesidad de “buscar responsabilidades, quien las tenga tendrá que responder por ellas”, Flor Weisse subrayó que “también está lo propositivo, que es cómo mejoramos. En la comisión investigadora se tienen que entregar todos los antecedentes e información de cómo estamos hoy día, con qué capacidad de respuesta contamos, sean recursos humanos como brigadistas; sean recursos materiales o logísticos, como vehículos, motoniveladoras, skidder, helicópteros o aeronaves. Entonces, todo eso tenemos que conocerlo, hoy día el sector público tiene una capacidad mucho menor que el sector privado para responder a los incendios, y esa es una materia que tiene que analizarse en la comisión”.

Otro aspecto que se busca incluir en el caso de aprobarse una comisión investigadora tiene que ver con el ámbito preventivo, “planes de prevención, educar a las personas para que no cometan actitudes que sean irresponsables en la ocurrencia de los incendios. La ocurrencia es un tema, pero otra es la intencionalidad; entonces, si hay ocurrencia por irresponsabilidad, tenemos que ver cómo educamos a la gente”.

MEJORAR CAPACIDAD DE INVESTIGAR

Sumado a lo anterior, para la parlamentaria también es preciso trabajar y fortalecer la reacción y respuesta ante emergencias como las acontecidas en las últimas semanas. “Tenemos que dotarnos de mejores equipos, mejor equipamiento, de modelos de gestión y operación que sean más rápidos y oportunos”.

Subrayó al mismo tiempo que en “lo investigativo por supuesto que tiene que perseguirse la responsabilidad penal, porque aquí tiene que haber sanción penal a quienes son los que cometen los incendios de manera intencional; y en nuestra región y en las provincias de Biobío y Arauco estamos acostumbrados a que sigan ocurriendo estos incendios de manera intencional y no se hace nada. Eso es lo que no puede ocurrir”.

Por lo anterior, la congresista espera que al alero de una comisión investigadora se puedan abordar estas materias, porque “hay que mejorar la dotación de las fiscalías, tienen que haber unidades especializadas dedicadas exclusivamente a esto, sino así no se puede investigar, la PDI no tiene las capacidades tampoco. Por lo tanto, ocurre que como no hay capacidad simplemente esto sigue ocurriendo y sigue habiendo impunidad”.