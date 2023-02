Leonardo Iraira Salamanca llegó hasta las dependencias de diario La Tribuna para realizar una denuncia ciudadana en contra de Isapre Consalud, empresa que ha rechazado sus últimas 12 licencias médicas.

El hombre se encuentra en calidad de jubilado por incapacidad de trabajar. Cuenta que debido a su condición médica, después de ser atendido en Concepción, Chillán y Los Ángeles, la comisión llegó a la determinación que tenía un 83,3 por ciento de incapacidad laboral, “esto quiere decir que nunca más me van a volver a llamar a una comisión médica”.

Iraira acusa que la Isapre estaba en conocimiento de este diagnóstico, pero que “aun así, han hecho caso omiso de todo esto e insiste que yo no tengo más de un 50 por ciento de incapacidad laboral. La prueba de esto es que me han rechazado las últimas licencias”.

“Mi denuncia es para pedir ayuda, para poder de alguna forma hacer eco con este hecho y que se sepan las irregularidades que se cometen en el sistema privado de salud. Necesito que esta situación mejore”, recalcó.

La historia del rechazo de licencias de Iraira comienza luego de una atención con cardiólogo, psicólogo, psiquiatra, entre otros profesionales; sumado a todos los medicamentos que debe consumir desde un periodo de tiempo considerable y con altos costos, no ha visto mayores resultados. “La Isapre no ha considerado todo lo que yo he sufrido, ellos saben, tienen todos los antecedentes necesarios como para no rechazar la licencia, yo les pido que sean más conscientes, porque me imagino que no debo ser el único caso”.

DIAGNÓSTICO

“Yo tengo un 20 por ciento de mi corazón funcionando, no tengo más capacidad”, cuenta Iraira. Agrega también que el médico que lo diagnosticó le dijo que era una patología hereditaria. “En mi familia, recorriendo hacia atrás, hay varias personas que han fallecido producto de infartos”.

Leonardo recalca que su objetivo apunta meramente a la empatía de la Isapre, no busca compensación económica de ningún tipo, sino que solicita el cumplimiento efectivo de estas licencias. Casi un año desde el comienzo del rechazo de parte de Consalud para Iraira, esta patología ha provocado diversas lesiones en su cuerpo, provocando incluso que tuviera dificultades para movilizarse debido a la inflamación de sus extremidades.

TRAS DENUNCIA ESPERA UNA RESPUESTA

Ante la Superintendencia de Seguridad Social, Leonardo Iraira realizó la denuncia, para así apelar por su caso y buscar una pronta solución.

Señaló en el documento que “debido al rechazo consecutivo de licencias médicas emitidas por los profesionales médicos a Isapre Consalud, producto del delicado estado de salud que padezco a causa de graves problemas cardíacos”, solicita, en este caso al organismo de Seguridad Social, para denunciar la vulneración de los derechos de los trabajadores al no responder frente al servicio contratado.

“En mi calidad de beneficiario, tengo un sentimiento de angustia al no sentirme considerado, apoyado ni comprendido, lo que además se suma a todas las preocupaciones correspondientes, por lo que anímicamente y psicológicamente me afectan más aún”, declaró ante la Superintendencia en el documento.

El estado de salud de Leonardo requiere de constantes exámenes. Según contó a diario La Tribuna, el único monto que ha recibido por parte de la Isapre, son 12 mil pesos de excedentes. Dinero que a todas luces es insuficiente para costear su tratamiento.

RESPUESTA DE LA ISAPRE

A través de un llamado al Call Center, diario La Tribuna fue derivado a la sucursal física de Isapre Consalud para obtener la contraparte de esta situación.

Al llegar al lugar y ser atendidos por el encargado de la sucursal, se indicó que “no era la persona encargada de dar respuesta al reclamo”. Al no poder referirse al tema, realizó la derivación a un correo electrónico, del cual no se obtuvo respuesta durante la jornada del día lunes.