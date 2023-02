Comienza etapa de reconstrucción para familias de Mulchén

El jueves 2 de febrero se iniciaron los incendios forestales en la comuna de Mulchén, donde una de las localidades más afectadas fue la comunidad indígena de Alhuelemu. Precisamente allí comenzó el miércoles 15 de febrero el proceso de reconstrucción y ayudas para las familias afectadas.

Como se recordará, la comuna bureana fue escenario de múltiples focos de incendios que se registraron en sectores como Palermo Bajo, El Cisne, San Luis de Malvén y Munilque, entre otros. Sin embargo, Alhuelemu fue el más afectado, contabilizando un total de 22 familias que quedaron sin casa luego del siniestro, con 17 viviendas totalmente destruidas y dos que resultaron con daños parciales.

En este contexto, desde el día en que comenzaron los incendios se habilitó un albergue en el radio urbano de la comuna para aquellas personas que lo necesitaban, así como también un centro de acopio para las cooperaciones que llegaron para los afectados. La comuna contó además con el apoyo de distintas compañías bomberiles provenientes de Santiago.

RECONSTRUCCIÓN Y AYUDAS

Respecto al proceso de reconstrucción, la delegada presidencial provincial de Biobío, Paulina Purrán, dijo que “producto de toda la emergencia y de la articulación que se realizó desde los primeros días, ahora nos corresponde pensar en la forma de reconstruir las zonas que fueron afectadas por los incendios. Este miércoles llegó la primera vivienda de emergencia a Los Ángeles y eso quiere decir que los procesos han ido avanzando de manera rápida y eso se logra con el trabajo coordinado con los alcaldes, los equipos municipales y así avanzar con este proceso”.

En tanto, Francisca Paillacán Paillacán, presidenta de la comunidad indígena de Alhuelemu, manifestó que “el incendio del viernes 3 de febrero comenzó en la carretera pero fue avanzando, después nos pidieron evacuar y lo hicimos a medida que podíamos porque se cortó el suministro eléctrico y las conexiones fallaron, todos arrancamos donde creíamos que era seguro pero con lo preciso, no creímos que el fuego iba a alcanzar a las 19 casas que se quemaron”.

Junto con lo anterior, la dirigente añadió que “lo único bueno de esto es que estamos todos vivos, yo perdí mi casa completa, vivo con mi mamá y tres hijos, fue un caos. Al otro día fue lo más triste, ver las casas quemadas, los animales muertos, los estanques quemados, etc. Ya se hizo remoción de escombros que demora un poquito, pero ya estamos emparejando el terreno para instalar las 17 viviendas de emergencia.”

Sobre las necesidades específicas del territorio, la presidenta de los vecinos de Alhuelemu señaló que “lo más urgente es el techo y agua, nos han llegado donaciones de todo tipo pero no tenemos donde guardar, la comida no se puede dejar en el suelo, y lo otro es el agua. La municipalidad viene con camiones aljibe, pero no tenemos estanques porque se quemaron todos, entonces no hay agua”, lamentó.

PRESENCIA EN LA COMUNA

Diversas autoridades han recorrido las zonas de Mulchén azotadas por el fuego para poder coordinar las ayudas de las carteras que representan, entre ellas, la ministra de Medio Ambiente, María Heloísa Rojas; el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila; la ministra de Defensa, Maya Fernández; el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García; la subsecretaria (s) de Redes Asistenciales, Fabiola Jaramillo; el subsecretario nacional de la Subdere, Nicolás Cataldo; el gobernador regional, Rodrigo Díaz; las delegadas presidenciales Daniela Dresdner (regional) y Paulina Purrán (provincial); el alcalde de Concepción y presidente de la Asociación de Municipalidades de la región del Bío Bío, Álvaro Ortiz; y diputadas y seremis de distintas carteras, entre muchos otros equipos de trabajos de distintas entidades.

Por su parte, Nicolás Cataldo, subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, quien también visitó Mulchén, señaló que “hemos podido revisar diferentes compromisos de apoyo y recursos para enfrentar esta situación de crisis. Creemos que es importante que el Estado concurra rápidamente para generar apoyos, está la remoción de escombros, el combate al fuego y después viene la reconstrucción. Ya tenemos las primeras viviendas de emergencia construidas en Ñuble, así que esperamos que eso también vaya rápido”.

En la misma línea, el alcalde de Mulchén, Jorge Rivas Figueroa se mostró contento por la visita de la autoridad a la comuna, agregando que “agradecemos por cada uno de los financiamientos que recibimos y ojalá tener las viviendas básicas pronto, espero y creo que así sea, queremos solucionar el tema del agua, lo del forraje y también con empleo para poder salir adelante”, sostuvo.

INCENDIO DEVASTADOR

Si bien es cierto que Mulchén es una zona forestal donde es común que en esta época se ocasionan siniestros, este ha sido uno de los incendios más devastadores que ha sufrido la comuna, con un nivel de emergencia que, según cuentan los mismos bomberos, sobrepasó en algún minuto a los voluntarios.

Entre las líneas de acción que ha llevado a cabo el municipio se puede mencionar la aplicación y presentación de un informe con las viviendas siniestradas, la remoción de escombros y limpieza de los sectores afectados, junto con la entrega de alimentos, útiles de aseo, forraje para animales y mascotas, y agua.

Además, se ha recibido ayuda por parte de la empresa Atlas Renewable Energy, en cuanto a materiales eléctricos para reponer la energía, estanques de agua por parte de CMPC, al igual que forraje para los animales a través de la delegación presidencial provincial y diversas seremis; la empresa Colbún y el Gobierno Regional aportaron con alimentación. Por su parte, la Municipalidad de Los Ángeles envió agua y los municipios de Florida y Concepción ayudaron con los servicios de un camión aljibe.

También se destaca la ayuda recibida por parte de la comunidad, quienes de forma personal o sumándose a las campañas municipales, han aportado con alimentos no perecibles, útiles de aseo, agua, ropa en buen estado y otros enseres.

Ya han pasado exactamente trece días desde la catástrofe, donde los focos de incendios activos han ido menguando, y con ello, se abre una nueva etapa de reconstrucción. Ahora queda comenzar el trabajo junto las autoridades, que será fundamental para dar una solución habitacional a las familias damnificadas antes que comiencen a descender las temperaturas y que se inicie el año escolar.