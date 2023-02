Siguen pasando los días con focos activos de incendios forestales en las regiones de la zona centro sur del país, y con ellos permanece un cierto grado de incertidumbre para las familias que lo perdieron todo producto del fuego.

Si bien ha llegado ayuda de primera necesidad para los damnificados, las complejidades y graves consecuencias de esta catástrofe recién comienzan a evidenciarse, especialmente en los sectores rurales involucrados, donde los siniestros arrasaron con todo.

Diario La Tribuna conoció parte de la realidad que ha teñido de dolor y tristeza a diversas comunas de la región y provincia de Biobío. En particular, en un recorrido por sectores rurales de Nacimiento, fue posible recoger las interrogantes que los afectados, a más de una semana de ocurrida la tragedia.

En la gran mayoría existe un deseo de querer levantarse prontamente de la difícil situación en que se encuentran, pero están conscientes que deberán contar con la ayuda de distintas entidades para, por ejemplo, volver a habilitar los sistemas de conexión a través de los cuales poder abastecerse de agua.

“LO PRIMORDIAL ES EL AGUA”

Enoc Gallegos y Marcos Carrasco integran algunas de las familias que tenían sus casas en el sector La Suerte, camino a El Mirador en la zona rural suroriente de Nacimiento.

En medio de las labores de remoción de escombros que llevan realizando tras el incendio que los afectó la tarde del viernes 3 de febrero, se dieron algunos minutos para graficar la realidad que han debido asumir en medio de la emergencia.

“El incendio fue muy rápido, comenzó como a las 16 horas y a las 20 horas ordenaron la evacuación. El fuego prácticamente arrasó con todo, no se podían hacer cortafuegos, no podía ingresar Bomberos, nada. Además, los recursos estaban en la Ruta de la Madera, enfocados en otros lugares, entonces acá fue como todo demasiado rápido, no hubo tiempo de reacción”, sostuvo Enoc. Lo mismo corroboró Marcos, señalando que “pedimos auxilio, pero no se podía hacer nada. Lo que nos contestaban era que no había recursos”.

En este punto, ambos expusieron la necesidad de contar prontamente con la habilitación de sistemas de agua, una urgencia para ellos y todas las familias de los sectores rurales afectados. “Lo primordial es el agua”, afirmó Enoc, aun cuando reconoció y agradeció la ayuda que han tenido hasta ahora por parte de familias, agrupaciones y el municipio de Nacimiento. “Pero ahora se comienza a ver el tema real, y lo que más está afectando es el agua, tanto en este como en sectores como Loma Los Erices, San José, en todos lados. Se quemaron las conexiones, los estanques. Acá no es que tengamos agua por puntera o pozos profundos. Al contrario, se necesitan alrededor de mil 600, dos mil y hasta cinco metros de manguera desde el lugar que extraen el agua hasta la casa”.

Ambos afectados por esta situación subrayaron en la premura con que se requiere respuesta, ya que los días pasan rápido y las familias ya piensan en cómo abordar estas necesidades. No obstante, están conscientes que las demandas son muchas frente a lo catastrófico que ha sido la emergencia.

“CONEXIÓN DE AGUA SE PERDIÓ”

Luis Aqueveque tenía su casa en el sector San José Dollinco, lugar en el cual pensaba vivir con relativa tranquilidad sus años de vejez luego de años de trabajo y esfuerzo. Sin embargo, el viernes 3 de febrero el fuego dijo otra cosa, y sin mayor aviso arrasó con todas sus pertenencias y recursos con los que contaba.

“El fuego no nos dio tiempo de nada, si no es por un hijo que estaba aquí nos quemamos, porque no había quien más nos rescatara”. Añadió que la última semana ha sido dedicada más que nada a remover los escombros.

En cuanto a contar con agua, don Luis sostuvo que “lo que había de conexión de agua toda se perdió. Había cinco estanques llenos, pero se quemaron todos, no nos valió de nada el agua para enfrentar el fuego”.

En tanto, Clemente Varela y su hijo Salomón Varela también expusieron la compleja situación en la que se encuentran post incendio, en el sector La Suerte. “No alcanzamos a salvar nada, nos quedamos con lo puesto”, lamentaron ambos.

En este contexto, también mencionaron la complejidad para reestablecer las conexiones de agua. “Se perdieron todas las mangueras, las planzas”, expresaron, teniendo claro que el tiempo de espera no será fácil. “Lo que más nos importa es el agua, poder tenerla de alguna manera”, sostuvo don Clemente.

MINISTRO DEL MOP

En el marco de uno de los puntos de prensa que ayer realizaron autoridades en la región del Biobío, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, se refirió a las demandas que dicen relación con el abastecimiento de agua para las familias afectadas por los incendios.

En principio, señaló que “se ha asegurado la provisión de agua potable durante toda la emergencia. No olvidemos que ha habido consumo de agua adicional por parte de Bomberos y los camiones aljibe para atender el incendio”.

Asimismo, en conjunto con la empresa privada, indicó que se dispondrán de estanques de agua, aunque todavía en una cantidad mínima a la que realmente se requiere para responder a la totalidad de las demandas.