Masiva participación de voluntarios ayudó a evitar propagación de incendio en Quilleco

Durante la jornada del domingo, un incendio forestal de gran magnitud comenzó en la entrada de la comuna de Quilleco, en la provincia de Biobío, el cual presentaba una proyección hacia la comuna, específicamente a la población San Lorencito.

Esta situación generó la activación de todos los organismos de emergencia para poder combatir las llamas y evitar la propagación del fuego, que amenazaba a este sector de la comuna quillecana.

De manera preventiva, las autoridades anunciaron una evacuación preventiva del sector debido a la inminente llegada del fuego a este punto, lo cual fue impedido, no sólo por los equipos de emergencia como bomberos y brigadistas, sino por la alta participación de voluntarios de la comuna que trabajaron en el lugar e impidieron el avance del fuego.

Autoridades de la comuna destacaron este hecho, donde los quillecanos en masa llegaron a la salida de la comuna a enfrentar el fuego que amenazaba con avanzar, y donde gracias a su labor lograron ir apagando las pavesas que emanaban desde el bosque en llamas, conteniendo así el siniestro y evitando que se propagara.

LAS LABORES EN LA COMUNA

Diario La Tribuna conversó durante este lunes con el alcalde de Quilleco, Rodrigo Tapia, luego de realizar una visita en la comuna, donde entregó detalles de lo vivido en la zona, destacando la labor de la comunidad en el combate de este incendio

En este caso, indicó que “este domingo tuvimos un aumento del incendio en la comuna, donde se extendió hasta el sector norte y tuvimos que tomar la medida de una evacuación preventiva de la población San Lorencito, donde son 236 familias en total”.

Junto con ello, comentó que “afortunadamente con el apoyo de las brigadas forestales como Conaf, bomberos y funcionarios municipales, además de destacar el apoyo de los voluntarios de la comunidad, tanto hombres como mujeres que estuvieron trabajando para contener el fuego, así pudimos contenerlo, por lo que hoy día estamos en una situación más tranquila en donde el fuego se encuentra contenido, pero no apagado. Por lo tanto, estamos a la espera que las condiciones climáticas se mantengan como están, ya que el viento es lo que produce que este fuego avance”.

El alcalde Tapia destacó el trabajo mancomunado de la comunidad y el apoyo desplegado en la comuna para enfrentar este incendio forestal, donde junto al trabajo de los equipos de emergencia se logró evitar la propagación del fuego.

En este caso, comentó que “nuestra comunidad como jóvenes y adultos se desplegaron en su totalidad, yo le comento que habían como mil personas delante del fuego para que no avanzara, y esto efectivamente permitió que el fuego no siguiera, porque estas pavesas de fuego que iban cayendo fueron apagados por ellos, porque no dábamos abasto con los recursos que teníamos disponibles para enfrentar este incendio”.

La autoridad comunal agregó que “hoy día (lunes) hicimos un recorrido al sector y estamos viendo que hay cierta tranquilidad, y además nos llegó hoy día una avioneta con un líquido retardante que permite apagar estas pavesas de fuego que están hoy día en la superficie”.

Por último, indicó que “también tuvimos el anuncio de vialidad que nos envió una retroexcavadora y dos camiones tolva, y que nos está permitiendo hacer cortafuegos o estas líneas mecanizadas, por lo que nos estamos preparando porque no sabemos el comportamiento del fuego. Pero la comunidad está en alerta y toda apresta a ayudar, donde incluso en la noche hicieron guardia para poder combatir los distintos focos de incendio”.