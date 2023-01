A través de una denuncia ciudadana, vecinos cercanos a la Vega Techada de Los Ángeles, acusan problemas de tránsito y movilidad, los que asocian al aumento del comercio ambulante en el sector, que con el paso de los años, imposibilita el tránsito de vehículos y transeúntes por Avenida Costanera con calle Uruguay. Mediante testimonios, los residentes manifiestan “su molestia con la situación”, ya que al estar los puestos en medio de la vía, ello genera atochamientos vehiculares, que aíslan al sector durante varias horas de la mañana, incluyendo el traslado de quienes trabajan al interior del recinto.

“Es cosa de ir al sector de la Vega, recorrer la avenida y ver que las veredas están ocupadas por comerciantes establecidos, ambulantes, vendedores que incluso ocupan parte de las calzadas. Yo lo veo los días viernes, sábado y domingo; son los días que voy a comprar frutas y verduras. A la salida del terminal se paran vehículos a cargar y descargar. No he visto control de la Municipalidad ni de Carabineros”, cuenta Manuel Torres, quien es un habitual cliente y transeúnte del sector.

LOS DETALLES DE LOS HECHOS

Según cuentan los vecinos, este evento se produce durante las mañanas, cuando los comerciantes llegan desde las siete u ocho de la mañana a comercializar sus productos, horas que “coinciden con los horarios de colegio de los niños, y que ahora en el verano pueden descansar, pero ¿qué va a pasar en marzo cuando regresen a clases?” comentaron. Agregaron también, que su objetivo no es desalojar a los comerciantes, sino que “sean reubicados para no molestar a la comunidad, por ejemplo, con el olor”. Denuncian, además, que no han sido considerados dentro de los operativos por parte de Carabineros para desocupar Avenida Costanera.

LA RESPUESTA DE LA MUNICIPALIDAD

Diario La Tribuna tomó contacto con personal de la Municipalidad para esclarecer los hechos, ante el planteamiento del problema, comentaron que “han estado trabajando desde el año pasado en un proceso de fiscalización diario a través de inspectores municipales, especialmente en el sector céntrico de la comuna de Los Ángeles.

OTROS OPERATIVOS EN LA CIUDAD REFERENTES AL COMERCIO AMBULANTE

En diciembre del año pasado, personal de la Municipalidad junto a la Delegación Provincial, intensificaron fiscalizaciones contra el comercio informal en la ciudad, con el objetivo de erradicar el comercio ambulante en los sectores céntricos de Los Ángeles a través de la formación de mesas tácticas. Esta mesa de trabajo reúne instituciones como Carabineros, PDI, la Inspección Municipal, la Seremi de Salud, el Servicio de Impuestos Internos y la Cámara de Comercio de Los Ángeles.