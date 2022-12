Funcionarios de los Servicios de Alta Resolutividad SAR Norte y Entre Ríos y de los Servicios de Atención Primaria de Urgencia SAPU Sur y Dos de Septiembre de Los Ángeles, iniciaron una manifestación pacífica con carteles y globos en el exterior de los recintos, solicitando contrato a plazo fijo luego de trabajar durante cuatro años a honorarios.

A esto, se suman distintas consecuencias, tales como, no tener acceso a vacaciones pagadas, no tener derecho a pedir licencias médicas, falta de recursos, entre otras situaciones.

Sol Fuentes, TENS del área clínica del SAR Entre Ríos y una de las voceras de la manifestación, contó a diario La Tribuna que “estamos llevando a cabo una protesta silenciosa pero no hemos dejado de hacer nuestras funciones, se atiende igual a los pacientes. Somos funcionarios que postulamos en 2018 a un Servicio de Urgencia de Alta Resolutividad para trabajar con contrato. Sin embargo, ya llevamos cuatro años con contrato a honorarios sin derecho a nada. No tenemos derecho a vacaciones, permisos, licencias médicas, mis colegas ni siquiera pueden formar familia porque no tenemos seguros ni algo parecido”.

Junto con ello, detalló que “estamos unidos en este manifestación los dos SAR de Los Ángeles -Norte y Entre Ríos- SAPU Sur, SAPU Dos de Septiembre y en general todos los SAR Y SAPU de la comuna. Llevamos pocos días en esto, porque el seis de este mes nos llamaron a una reunión para ofrecernos un contrato a plazo fijo, ya que por ley todo funcionario después de dos años pasa a contrato a plazo fijo, pero el día martes se nos avisó que eso no era real y no se llevaría a cabo, por lo tanto, nos dejaron con el mismo contrato a honorario. No nos dieron información concisa, solo nos dijeron que por ser Servicio de Urgencias no entraríamos a la ley de contrato a plazo fijo. Pero para una cosa somos urgencia y para otras no”.

A HONORARIOS

Respecto a la continuidad de la manifestación pacífica, la profesional aseguró que hoy viernes se reunirán con la directora de Salud Comunal, Marta Aravena. “Nosotros esperamos que el alcalde se pronuncie frente a nosotros porque ellos se basan en leyes y en decretos y la verdad no hay ninguno donde salga especificado que por ser atención primaria o de urgencias no tenemos derecho a un contrato. Supuestamente no lo hacen por una ley que salió el 2020”, finalizó.

Asimismo, los funcionarios del SAR Norte y SAR Entre Ríos, de manera conjunta, escribieron una carta en la cual exponen que “durante estos cuatro años no hemos sido reconocidos y hemos permanecido como honorarios, costeando por nuestros medios las capacitaciones que se nos exigen, sin derecho a vacaciones ni días administrativos, sin derecho a licencias, sin derecho a enfermarnos ni a obtener bonos y sin derecho a protestar”.

En el texto, manifestaron que “nuestra pensión nunca será digna, nuestras cotizaciones nunca serán suficientes, no tenemos la seguridad laboral de que el próximo año renovaran nuestro contrato. Lo que más nos indigna es que se han burlado de nosotros. En primera instancia nos informaron que por llevar más de dos años siendo honorarios seremos beneficiados con el tan anhelado contrato a plazo fijo por ser de legítima confianza como lo dictamina la ley. Eso fue un alivio para todos nosotros y nuestras familias. Nos pidieron reunir documentos, pero todo se ve opacado cuando días antes de que termine el año nos citaron a reunión y nos dijeron que ya no habrá contrato a plazo fijo, que seguiremos a honorarios de acuerdo a un dictamen que no conocemos”.

En la misma línea, expresaron “queremos respuestas claras (…) Estamos destrozados por no ser reconocidos, porque han desvalorizado nuestra labor”.

Al consultar a la Dirección Comunal de Salud en Los Ángeles respecto a la situación, informaron por escrito que “todas las determinaciones en relación a este tema se han adoptado según los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República”.