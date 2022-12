Llaman a reforzar medidas de autocuidado a visitantes que asistan a Saltos del Laja

Durante este lunes la Policía de Investigaciones confirmó que la persona fallecida en el sector de los Saltos del Laja era una mujer de 60 años que disfrutaba en el balneario con sus nietos, cuando fue arrastrada por el caudal, perdiendo la vida producto de asfixia por sumersión.

Junto con ello, la policía civil junto a dirigentes de la zona turística enfatizaron en el llamado a prevenir este tipo de hechos y solicitaron a los turistas a presentar una actitud de autocuidado, respetando los sectores habilitados para el baño en la temporada de verano.

MUERTE POR ASFIXIA POR SUMERSIÓN

El subcomisario de la Brigada de Homicidios de la PDI de Los Ángeles Marcos Carter se refirió a la labor realizada en esta emergencia, donde comentó que “el domingo en horas de la tarde, a petición del Ministerio Público, personal de turno de esta brigada especializada concurrió hasta el camping “La Playita” ubicado en el sector Saltos del Laja, lugar donde se constató el fallecimiento de una mujer de 60 años de edad, quien según los antecedentes recabados se encontraba al interior del río junto a sus nietos, momento en que fue arrastrada por la fuerte corriente del mismo, perdiendo la vida en el lugar”.

Junto con ello comentó que “al reconocimiento externo, no se encontraron lesiones atribuibles a terceras personas, sólo signología característica de una asfixia por sumersión, siendo este un hecho de tipo accidental”.

A lo anterior agregó que “en base a los hechos recientemente ocurridos, como PDI hacemos un llamado al autocuidado, por cuanto en esta época estival es necesario que la comunidad sea precavida y no tome riesgos innecesarios cuando concurran a un lugar turístico o balneario”.

LLAMADO A RESPETAR LOS SECTORES HABILITADOS

Por su parte, el vocero de la Cámara de Turismo de los Saltos del Laja José Sanzana llamó a los turistas a tener una actitud de prevención y obedecer la señalética instalada en diversos sectores de la cascada: “siempre es trágico este tipo de hechos, en vez de ser un día de celebración se vuelve algo complejo, pero esto tiene que ver con las precauciones que uno tiene que empezar a tomar, los ríos y mares hay que tomarlos con bastante precaución, sobre todo cuando se tiene niños, y esto es rutina de todos los años en los Saltos del Laja”.

Junto con ello comentó que “la verdad es que el río es bastante bajo, hay algunos sectores que son los más peligrosos y en donde se debe tomar mayor precaución, y hay sectores en donde no está permitido bañarse, sobre todo en el salto principal y en las riberas que están cerca del salto principal, que no es una zona apta para el baño. En los sectores de camping donde sí está habilitado y es bastante bajo el nivel del agua, así que hay que tomar las precauciones necesarias”.

Al abordar el comportamiento de los turistas en la zona, Sanzana comentó que “hoy día no se están respetando las normas, cuando uno les dice no hacen caso, y después tenemos que ver estas tragedias que aparecen, entonces ojalá la gente empiece a entender de que no es el tema de que a nosotros no nos gusta que se bañen ahí, es simplemente que son lugares peligrosos y no aptos para el baño”.

En esa línea señaló que “el llamado principal es que prefieran los lugares aptos para el baño, no asuman riesgos que no son necesarios y que no se vayan a bañar a lugares que no están definidos para eso, sobre todo debajo del puente, y hoy día la cascada se encuentra parcialmente cerrada en una parte hasta la mitad, por lo tanto hoy día no pueden bañarse en la cascada, y las autoridades seguramente tendrán algún plan cuando se habilite la cascada, pero por el momento se encuentra cerrada”.