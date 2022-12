Entregan sentido a la adopción responsable de animales en Navidad

Durante las fiestas navideñas, la tradición de entregar obsequios a los seres queridos es algo arraigado en las familias chilenas, no obstante, existen ‘regalos’ que no son considerados como tales para algunas personas. Hablamos de las mascotas, como perros y gatos, que suelen aparecer bajo el árbol después de la medianoche.

Lamentablemente, cuando no existe una noción clara de las responsabilidades que contrae el adquirir un animal de compañía, el feliz ‘regalo de Navidad’ pasa a ser una molestia, la cual suele terminar en la calle.

Sin ir más lejos, el Registro Nacional de Mascotas o Animales de Compañía da cuenta de una realidad que ejemplifica la falta de compromiso en materia de tenencia responsable dentro del territorio chileno, ya que solamente un 27,4 por ciento de las mascotas está inscrita, con su microchip respectivo.

UN CUENTO DE NUNCA ACABAR

En ese contexto, Víctor Martínez, quien se dedica a la búsqueda de familias adoptivas para gatos y perros rescatados hace más de siete años en el centro de la comuna de Los Ángeles, contó a diario La Tribuna que en “fechas previas a Navidad no ha habido un aumento significativo en la adopción de animales, nos mantenemos en los rangos normales de adopción”.

Desafortunadamente lo que también se mantiene constante es el abandono de mascotas, de acuerdo con lo señalado por Martínez: “Todos los días la gente trae animales, y en ese sentido, les hago la recomendación a la comunidad de que aproveche el servicio municipal de esterilización gratuita (…) La mayoría de las personas que trae animales son dueñas de mascotas no esterilizadas”.

ADOPTAR NO REGALAR

Otra de las personas que conversó con el equipo de prensa de diario La Tribuna fue Fabiola Hermosilla, integrante de las comunidades Mascotas Perdidas Los Ángeles y Adopción de Mascotas Los Ángeles, quien entregó sus apreciaciones frente a esta temática que se desarrolla a lo largo de todo Chile.

“Por un lado, tenemos la adopción de perritos de la calle y, por otro lado, está cuando la gente regala perritos comprados previamente en un criadero (….) Hay que tener en cuenta que las mascotas son seres vivos, no son objetos que se puedan utilizar como un regalo o como un juguete”, comenzó explicando la entrevistada.

Asimismo, Hermosilla puntualizó en el punto de utilizar animales como regalos. “Pasa mucho que se ‘regalan’, palabra que no me gusta, perritos en Navidad, pero cuando crecen los terminan botando a la calle. Muchas veces se desea adoptar un perrito para los niños, pero a ellos hay que enseñarles a tratar adecuadamente a una mascota. Ahí hay una tarea importante de parte de los padres hacia los hijos. Es muy común que se adopte un cachorro, pero al tiempo en que crece la gente lo ofrece en adopción o simplemente los bota en la calle. Hay excusas de espacio, de limpieza, de tiempo, etcétera”.

A su vez, la entrevistada destacó la importancia de la responsabilidad en la adopción de animales, evitando que sean objetivados tanto por adultos como por niños. “Debe ser una adopción responsable, con tutores que tengan claro que un perro vive cerca de 14 años o más. Hay que ser consciente de que el compromiso viene de la mano con atención veterinaria, alimentación, cariño, entre otras cosas (…) Lo importante es adoptar, pero adoptar con responsabilidad. Sabiendo lo que significa tener un perro. Los perros no son para uno o dos meses, no son desechables”, declaró.

PALABRAS A LA COMUNIDAD

En base a su experiencia previa en el mundo del rescate y adopción de animales, Fabiola Hermosilla dejó un mensaje a la ciudadanía: “Las mascotas son seres vivos, no son objetos que se puedan desechar y regalar. Uno cuando va a adoptar un perro tiene que tener la consciencia de que va a vivir muchos años, lo que viene de la mano con un compromiso de satisfacer sus necesidades básicas. Entonces si la gente no va a estar dispuesta a ser responsable, mejor que no adopte”.

La entrevistada reiteró el llamado que han realizado tanto expertos como autoridades: “Como mensaje final, lo que siempre pedimos y sugerimos es esterilizar a sus mascotas”, ya que esta es una de las mejores opciones a las que pueden optar los tutores de animales en la lucha contra la reproducción descontrolada de animales callejeros.

