Ministra Vallejo aseguró entrega de viviendas de emergencia para damnificados de Viña del Mar

Foto: redes sociales

La ministra vocera de gobierno Camila Vallejo aseguró viviendas de emergencia para las familias afectadas por el incendio en la ciudad de Viña del Mar, y que dejó mas de un centenar de viviendas destruidas.

En conversación con Mega Noticias, indicó que “la solución de emergencia que son viviendas de emergencia, va a estar”. “A la gente que no tiene nada ahora, primero, no los vamos a dejar solos”, precisó.

En ese sentido, Vallejo detalló que “eso se planifica, se hace con el Ministerio de Desarrollo Social, con la municipalidad y con el gobierno regional, porque (…) esto no solo lo puede imponer el Estado”. “Hay proyecciones también del municipio y del gobierno regional, de dónde van a orientar también la vivienda de acuerdo a la disponibilidad de suelo que va a ser definitiva y, por lo tanto, la solución de emergencia tiene que conversar con la solución definitiva y eso es parte de lo que se va resolviendo en los comités”, sostuvo.

Por último adelantó que mientras se da respuesta inmediata como proporcionar albergues, protección y alimentación, “se planifica la vivienda de emergencia y ya luego lo definitivo que es algo de mayor plazo”, Pero insistió: “Que no les quepa duda que el Ministerio de Vivienda está trabajando en eso ya y haciendo las coordinaciones con el sector privado, porque la construcción no la hace directamente el Estado, sino con el mundo privado”.