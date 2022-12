Anuncian fiscalización a predios agrícolas para evaluar el cumplimiento de legislación laboral

La Dirección del Trabajo de Biobío confirmó el inicio de un programa de fiscalización a predios agrícolas que cuentan con trabajadores de temporada para evaluar en terreno el cumplimiento de la legislación laboral, esto tras el accidente registrado en Cabrero y que dejó a 11 migrantes lesionados, los cuales no contaban con RUT nacional, y donde una menor de edad también se vio involucrada.

En conversación con diario La Tribuna este jueves, el director del Trabajo en Biobío, Eric Carrasco Jara se refirió a este hecho que involucró a trabajadores temporeros en la Ruta 5 Sur, sector Monteáguila. Al respecto comentó que “en relación a este accidente, nosotros efectivamente estamos fiscalizando esta actividad, ahí agradecemos a la prensa ya que nosotros no necesariamente vamos a comenzar un proceso de fiscalización a través de una denuncia, sino que también en muchas ocasiones lo podemos hacer de lo que la prensa nos pueda informar”.

Al ser consultado sobre una inspección sobre la legalidad de su condición laboral, Eric Carrasco comentó que “esa labor ya se inició, estamos también recabando información a otros servicios que tomaron conocimiento de este accidente, estamos muy preocupados por la situación que se abordó de una adolescente menor de edad de 16 años, por tanto, también es un tema que nos preocupa, ya que allí no sólo hay una cuestión con respecto al trabajo de migrantes, sino que también hay una cuestión que revisar con respecto al trabajo infantil”.

Junto con ello abordó anticipó que: “En cuanto a los trabajadores de temporada, nosotros vamos a iniciar un programa de fiscalización robusto, queremos también en esta oportunidad, vincular esta actividad fiscalizadora con los municipios, entendemos que los municipios reciben información que para nosotros es sumamente relevante, así es que el programa ya está en marcha”.

SIN IRREGULARIDADESEN LA PROVINCIA

En esa línea agregó que “se inició una fiscalización acá en la zona donde no se encontraron irregularidades laborales, y efectivamente el llamado es a cumplir la norma ya que no estamos pidiendo favores, lo que queremos hacer es que los trabajadores y trabajadoras –independiente de su nacionalidad- cuenten con los derechos básicos mínimos, así que el llamado es a cumplir la ley”.

Al ser consultado sobre las eventuales sanciones a las que se arriesgan los empleadores al tener a trabajadores sin contrato de trabajo, el director precisó que “va a depender, por cuanto una infracción como esta implica varias sanciones, no es solamente una sanción por no escriturar el contrato de trabajo, sino que además se desprende además no tener registro de asistencias y otras, y cada una de esas sanciones va a depender en definitiva de lo que el empleador pueda pagar, ya que podemos fácilmente constatar en una situación como esa 12 o 15 sanciones laborales, y eso en algunos casos es por trabajador involucrado, entonces no es una materia menor a la que se exponen estos empleadores”.

Eric Carrasco

“SON CASOS QUE HAY QUE ANALIZAR”

Por su parte, la seremi del Trabajo de la región del Biobío Sandra Quintana comentó que “es un tema la situación del inmigrante que llega a Chile de forma irregular, porque un elemento por el cual no le hacen contrato es porque no tiene Rut y no tienen ni siquiera un documento que lo habilite para vivir en Chile, entonces eso genera estas situaciones anormales con respecto a contrataciones en el mundo laboral, por lo que son casos que hay que analizar”.

Junto con ello agregó que “hacemos un llamado a todo aquel inmigrante que ingresa al país con la intención de permanecer a registrarse e inscribirse para regularizar su situación, ya que es la única forma en que pueden estar protegidos en el mundo laboral, porque así pueden tener el contrato, tener afiliaciones, contar con sistema de salud ya que todos los trabajadores lo necesitan, incluso las mutuales de seguridad pueden operar en caso de accidentes”.