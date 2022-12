Atención: Estudio reveló que casados no descartan infidelidades en fiestas de fin de año

No es raro que las empresas reúnan a sus empleados en una fiesta navideña para celebrar los éxitos del año. Lo esperable son pequeñas conversaciones, recuerdos y tal vez algo de trabajo porque están los jefes. Lo que no es tan común es un poco de sexo en el guardarropía con un o una colega. No es común, pero tampoco demasiado improbable. Es que los trabajadores casados no descartan engañar a su pareja en la fiesta de Navidad de la empresa y no se trata solo un encuentro casual o solo de un contacto visual. Además de eso, muchos creen que ser atrapados con los pantalones abajo durante las festividades en realidad no cuenta, pero dejaremos que Santa Claus sea el juez de eso.

Ashley Madison, el sitio de citas para casados líder en el mundo, siempre ha enfatizado que las aventuras con colegas no son seguras ni apropiadas en el trabajo, pero parece que algunos simplemente no pueden resistir la tentación durante las fiestas. Mientras que la mayoría no ha ingresado a la lista de infieles en la fiesta de Navidad, para los que si han logrado su objetivo lo que más se repite es sexo (78%), besos (47%), sexo oral (45%) y tocamientos íntimos (43%).

“Una regla general cuando se trata de infidelidad es mantener las actividades extracurriculares fuera de los círculos sociales y profesionales”, dice Christoph Kraemer, director de comunicaciones para América Latina de Ashley Madison. “Pero las inhibiciones generalmente se reducen durante las fiestas. Según nuestros miembros, el estrés y drama familiar genera la necesidad de darse un gusto y estar cerca de un cuerpo cálido. Un poco más de champagne de lo habitual también puede jugar un importante papel”.

Cuando se trata de fiestas navideñas en la oficina, un compañero de trabajo es el principal objetivo de los infieles para una relación sexual en las fiestas, ¡Y el segundo objetivo más común es el cónyuge de otra persona! Además de eso, el 17% dice que su propio cónyuge también estuvo presente en la fiesta. Esto plantea la pregunta, ¿qué estaban haciendo mientras su cónyuge desapareció por más de una hora?

¿Dónde se llevó a cabo la infidelidad?

Una habitación de hotel 43%

Uno de nuestros coches/taxi 29%

La escalera 23%

El cuarto de baño 22%

Una de nuestras casas 21%

Los infieles atribuyen esos encuentros en la fiesta de Navidad de las empresas a una larga acumulación de tensión sexual en el trabajo (39%), que actúa por atracción (26%) y simplemente para hacer que una fiesta aburrida sea más divertida (18%).

