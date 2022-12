Solicitan presentar querella contra dueños de criadero de perros acusado de maltrato animal

La presentación de una querella por el delito de maltrato animal solicitó el concejal de Los Ángeles Alejandro Cano tras el nuevo hecho dado a conocer en la comuna, donde niños y familiares en el

marco de un pase de fin de año encontraron perros encerrados en jaulas sin alimentación ni agua, y encontrando además cadáveres y restos óseos de estas mascotas.

DETALLES DE LA DENUNCIA

Uno de los apoderados que presenció estos hechos y quien realizó la denuncia en Carabineros en contra de un quincho ubicado en el kilómetro 5 camino a Antuco es Jaime Arce, quien relató que

“nosotros llegamos a un predio por una fiesta de fin de año de cuarto año del colegio Thomas Jefferson, en el cual en un principio no se cumplieron los requerimientos que nos habían ofrecido, por lo cual empezamos a hacer reclamos para la devolución del dinero, y las personas se entraron a su casa y no

lo quisieron hacer”.

En esa línea agregó que “descubrimos por niños de que habían muchos animales en muy mal estado en caniles, amarrados y con bajo peso, en temperaturas de 30 grados en jaulas de 1×1, sin agua, sin

comida, y producto de eso empezamos a fotografiar para hacer una denuncia por maltrato animal”.

En su relato comentó que “llegamos a un galpón que estaba a unos 30 metros, y encontramos a seis perros en pésimas condiciones y osamentas de perro pastor alemán y de otros perritos que llevaban

meses ya que estaban secas, y los perros estaban con sus jaulas llenas de sus heces”.

PRESENTACIÓN DE QUERELLA

Por su parte, el concejal de la comuna y médico veterinario Alejandro Cano lamentó este hecho, y confirmó que solicitará al alcalde de la comuna una querella en contra de los responsables de

este criadero.

En este caso indicó que “acá se ha mencionado que no es la primera vez que sucede esto en Los Ángeles, pero las dimensiones que se presentan en este caso donde estamos en presencia de animales

muertos, y que no llevan uno ni dos días, sino meses, es una situación que tiene que ser denunciada”, expresó.

A lo anterior enfatizó que “le vamos a pedir al alcalde que esto no solamente se mantenga en una denuncia en Carabineros, sino que se presenta una querella, y a diferencia de las querellas que se

han presentado que son pocas en donde la última fue por un perrito que fue atropellado acá en Los Ángeles y donde se presentó una querella contra quienes resulten responsables y eso a mi parecer

es un saludo a la bandera, pero acá hay una o dos personas que están a cargo de este criadero y que tienen nombre y apellido, por lo tanto le vamos a pedir al alcalde que se querelle contra estas

personas”, expresó.

LLAMADO A MAYOR FISCALIZACIÓN

En tanto, la representante de agrupaciones animalistas de Los Ángeles como Arai adopta y mascotas perdidas Los Ángeles, además de patitas solidarias y protectora de animales Estefania Rojas,

comentó que “nosotros sabemos que el criadero en este caso se llama Von Del Zeus, y lleva años maltratando animales, hay denuncias y funas en redes sociales, pero ninguna ha llegado a puerto debido a que no habían evidencias físicas que demostraran el maltrato”.

A lo anterior agregó datos que manejan sobre este criadero apuntado por maltrato animal, donde comentó que “él pertenecía a Chilcoa que es la Asociación de Criadores de Perros Ovejeros, de

la cual sabemos fue expulsado, pero lamentablemente este tipo le prestaba los perros a criaderos que aún estaban en la agrupación para seguir lucrando por ellos, por lo que le pedimos a Chilcoa

que fiscalicen a las personas que están participando para evitar este tipo de maltrato animal”.

Junto con ello expresó que “queremos hacer un llamado a las autoridades, al Servicio de Salud a fiscalizar todos los criaderos legales e ilegales que lucran con los animales, y que les dan una pésima calidad de vida, porque acá en Los Ángeles hay varios, y no es sólo uno, y a que cuando se denuncie y se pille en flagrancia como en este caso, los fiscales permitan intervenir a las autoridades ya que ahora sabemos que este sujeto está limpiando el criadero, y llamar al fiscal a que apure la orden de investigar y se llegue con todas las sanciones de la ley a este criadero”, finalizó.

Por último, diario La Tribuna intentó contactarse con el lugar denunciado, sin embargo, a pesar de nuestros llamados, no obtuvimos respuesta.