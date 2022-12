Compras navideñas online: ¿Cómo evitar ser víctima de ciberdelincuentes?

Sin duda, diciembre es un mes de muchas actividades y celebraciones, tanto a nivel laboral como familiar. Pero hay un evento en particular en este periodo del año, como es la Navidad, en donde miles de personas destinan parte importante de su presupuesto para efectuar la compra de regalos para sus seres queridos.

Como consecuencia de la pandemia del Covid-19, el comercio electrónico ha crecido de manera importante y cada vez son más los usuarios que lo adoptan y disfrutan de sus beneficios.

Frente a esta realidad, los ciberdelincuentes han visto una gran oportunidad para engañar o defraudar a quienes compran en línea, robándoles información valiosa como, por ejemplo, sus credenciales bancarias y datos de las tarjetas de crédito, entre otras. Según datos de Fortinet, la región de América Latina y el Caribe sufrió 137.000 millones de intentos de ciberataques entre enero y junio de 2022.

“El periodo pre navideño se caracteriza porque el comercio ofrece importantes ofertas y descuentos como una forma de aumentar sus ventas, principalmente online. Sin embargo, hay que estar atentos a los correos electrónicos y mensajes que se reciben en el computador y/o celular, pues muchos de ellos pueden ser falsos”, sostiene Francisco Fernández, gerente general de AVANTIC.

Es por tal motivo que desde esta compañía especializada en ciberseguridad entregaron varias recomendaciones al momento de hacer las compras navideñas por Internet:

1. Conexión segura. Preocúpese de usar siempre una conexión segura a Internet como, por ejemplo, la de su hogar (siempre y cuando esté protegida con contraseña) la de su teléfono móvil o la de su oficina. Nunca recurra a las zonas gratuitas de Wi-FI o conexiones de uso público.

2. Sitio web. Asegúrese de escribir de manera correcta la dirección de la página donde comprará. Compruebe que la dirección del sitio web comience por https y verifique si aparece el símbolo de un candado pequeño cerrado en la parte superior de su navegador.

3. Proteja los datos de su tarjeta de crédito. Al realizar transacciones electrónicas, algunos sitios web le pueden ofrecer la opción de guardar en ellos los números de su tarjeta de crédito. No lo haga.

4. Cuidado con lo que almacena. No guarde imágenes de documentos de identificación ni tarjetas bancarias en cualquier medio (celular, correo, laptop, etc.) que ante un acceso no autorizado puedan ser usados para suplantación de identidad o realizar una compra.

5. Contraseñas fuertes. Emplee letras en mayúscula, números y caracteres especiales para construir claves robustas. También puede apoyarse en gestores y/o generadores de contraseñas.

6. Teclado virtual. Si el portal donde comprará tiene la opción de teclado virtual, úsela para así evitar la fuga de datos en caso que su equipo contenga algún virus espía.

7. Ocupe dispositivos propios. Nunca realice compras desde un computador ajeno o de uso público.

8. Software de seguridad. Contar con un programa antivirus/antimalware de marca reconocida que resguarde la información de su computador o dispositivo móvil debe ser entendida como una inversión y no como gasto. Asimismo, es importante preocuparse de que la versión del software esté actualizada.

9. Sólo los datos necesarios. Cuando compre por Internet sólo ingrese aquellos datos que son necesarios para dicha operación y no otros.

10. Chequee su cuenta bancaria o tarjeta de crédito. Al efectuar compras por Internet, verifique inmediatamente los movimientos de su cuenta corriente o cargos a su tarjeta de crédito, relacionados con tales transacciones.

11. Desconfíe de las ofertas tentadoras. Generalmente los ciberdelincuentes aprovechan este tipo de eventos para poner en práctica sus técnicas de engaño. Una de ellas puede consistir en el envío de correos masivos con supuestos descuentos muy atractivos. También hay que desconfiar de los links o banners contenidos en dichos e-mails. La recomendación es borrarlos inmediatamente.