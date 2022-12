Dan inicio a la campaña "No mas fuegos artificiales" en la región de Biobío

Con el objetivo de prevenir las quemaduras durante las celebraciones de fin de año, con motivo de la manipulación de fuegos artificiales, las autoridades de Gobierno junto a Coaniquem y las policías dieron inicio a la campaña “No Más Fuegos Artificiales”, la cual se ha replicado durante 29 años con buenos resultados. De esta manera, hasta el centro de Coaniquem que cubre la macrozona sur, llegó la Delegada Presidencial Regional, para hacer un llamado a la ciudadanía.

“Estamos en el centro de rehabilitación de Coaniquem, para dar a conocer la campaña “No Más Fuegos Artificiales”, que busca prevenir las quemaduras producto de los fuegos artificiales y aquí recalcar que el uso doméstico de fuegos artificiales está prohibido, por lo tanto, decirle a la gente que no ocupe fuegos artificiales, que no compre ni venda, porque es algo ilegal y muy peligroso. Aquí estamos cuidando la salud de las y los niños y adolescentes porque los accidentes que se producen por fuegos artificiales son muy peligrosos para las personas y producen quemaduras graves, por lo tanto la concientización de esto es lo que debemos llevar adelante”, manifestó la Delegada Daniela Dresdner.

Desde Coaniquem, cada año se realiza una vigilancia epidemiológica de los casos de quemaduras por esta causa en menores de 15 años, en el periodo comprendido entre el 6 de diciembre y el 6 de enero. Por muchos años se contactó alrededor de 400 servicios de urgencia pediátricos, públicos y privados a lo largo del país, para que notificaran sus casos. Esta vigilancia permite identificar la cantidad de víctimas de quemaduras por fuegos artificiales, levantar alertas si hay aumentos y medir la evolución de este problema.

En ese sentido, el director del centro, Carlos Vera, señaló que “esta es una campaña que Coaniquem viene haciendo desde 1993, nosotros creemos muy necesaria ya que hoy se ha visto un aumento en el uso de los fuegos artificiales de manera ilegal, tenemos la necesidad de seguir ahondando en estas campañas y el llamado es a no usar los fuegos artificiales de manera doméstica no solo por el tema de las quemaduras. Acá nos están acompañando Carabineros y Bomberos porque ellos saben cuándo un fuego artificial se sale de control no se sabe en que termina”, puntualizó.

De la misma manera, Débora Alvarado, encargada de participación ciudadana de la seremi de Salud, enfatizó en el llamado a la prevención por parte de la ciudadanía. “El llamado es a reforzar la prevención, la etapa de fin de año es un momento de alegría de compartir con la familia y no un momento que queremos que quede grabado como un dolor para las personas producto de una quemadura, sobre todo un niño o niña que tiene una quemadura genera un daño gravísimo, no solo en el ámbito físico, sino que también psicológico y social, por lo tanto, somos los adultos los que tenemos que ser responsables de nuestras conductas, finalmente los niños y niñas no son los que adquieren los fuegos artificiales de manera ilegal, el llamado es fundamentalmente a la prevención, vivamos estas fiestas de forma saludables y responsables sin generar un daño que puede ser irreparable”.