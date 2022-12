Negrete: Familias acusan problemas de accesibilidad por trabajos de ruta Nahuelbuta

smart

Más de 25 familias de la Villa Coihue en la comuna de Negrete dieron a conocer su molestia por los trabajos que se desarrollan en la comuna para habilitar la nueva Ruta Nahuelbuta, y que los mantiene con diversos inconvenientes, uno de ellos, el impedimento de acceder a sus propias viviendas.

Diario La Tribuna conversó con la presidenta de la Junta de Vecinos número tres de Villa Coihue, Francisca Fernández, quien relató algunos de los principales inconvenientes de las familias del pasaje Las Araucarías, quienes incluso instalaron diversos carteles en sus viviendas para dar a conocer su molestia frente a la situación que los afecta.

SIN ACCESO A SUS VIVIENDAS

En este caso indicó que “los vecinos del sector de Las Araucarias de Villa Coihue son los más afectados por los trabajos que inició ruta Nahuelbuta y la empresa que está ejecutando el proyecto, y el malestar de los vecinos es por los accesos que están perdiendo a sus casas. Por ejemplo, están quedando sin entrada y salida por los trabajo que comenzaron, y por las expropiaciones que se realizaron, y ellos no fueron avisados con anticipación”, expresó.

Junto con ello enumeró los problemas que deben enfrentar las familias producto de los trabajos que se ejecutan en la zona, donde precisó que “lo que pasa es que hay momentos en que se cierran los accesos a sus casas y al pasaje Las Araucarias. Esto porque la empresa realiza trabajos durante el día y estos accesos se cierran, y quedan con una entrada y salida que se hizo provisoria”.

En esa línea agregó que para entregar una respuesta más concreta a las familias, la empresa a cargo de las labores debe abordar diversas complicaciones: “Para hacer una solución más definitiva hay que intervenir algo asociado a Canalistas, y ellos (la empresa) tienen que conseguir el permiso de esta asociación para intervenir el canal, poder hacer un puente más resistente de entrada y salida de vehículos de más carga, y eso requiere más tiempo ya que ahora no se puede hacer por la temporada de riego, según nos comentaron”.

Al abordar las complicaciones que han presentado los vecinos durante el desarrollo de los trabajos en la zona, Francisca Fernández expresó que “este proyecto lleva de tres a cuatro años, pero aun así había muy poca información y era todo muy incierto. Ellos aseguran que la información fue enviada a las juntas de vecinos, la cual no fue bajada a tiempo, y con esto me refiero a que la enviaron vía correo, y acá la señal es muy mala y no todos tiene acceso a correo, además de que hubieron muy pocas reuniones”, enfatizó.

RESPUESTA DE LA EMPRESA

La Sociedad Concesionaria de la Ruta Nahuelbuta se refirió a este tema, donde indicaron que “como Sociedad Concesionaria ejecutamos las obras que están contendidas en los alcances del Contrato de Concesión, por tanto, los cuales incluyen dos fases del proyecto, una de construcción y la segunda de operación de la ruta concesionada”.

A lo anterior agregaron que “en lo que respecta a las medidas de mitigación del proyecto, estamos monitoreando el cumplimiento de ellas de manera constante, de acuerdo a lo que se nos indica en las Bases de Licitación, que es vertido de riego en el área de trabajo y malla Rachel, en este último punto, en Coihue se está con constante monitoreo para reponer por mallas nuevas las dañadas lamentablemente por el viento y/u otros hechos”.

Por último agregaron que: “Hemos sostenido variadas reuniones informativas con los vecinos del sector, en primera instancia durante el peak de la pandemia con los dirigentes de las juntas de vecinos, para posteriormente durante el presente año pasar más a la presencialidad. Con Villa Las Araucarias de Coihue, se sostuvo reunión hace unas semanas, donde se mostraron atentos. En la misma reunión se sostuvieron otros temas de interés y/o relevancia para ellos, generando así un canal de gestión informativa conjunta”.