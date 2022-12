Encuesta reveló que un 80% de la población esta atemorizada de ser víctima de un delito en Chile

Un 80% de la ciudadanía se encuentra preocupada de ser víctima de un delito en Chile, según los datos entregados recientemente por la encuesta Plaza Pública Cadem.

Junto con ello, la encuesta reveló que la aprobación hacia Carabineros de Chile subió y alcanzó un 78% durante el mes de diciembre.

En parte de los antecedentes entregados por la encuesta Cadem, se dio a conocer que en relación a la percepción de la delincuencia en el país, un 87% de la ciudadanía indicó que la delincuencia ha aumentado, un 11% indicó que se mantiene igual, y un 2% precisó que ha disminuido.

Al ser consultados sobre cuanta preocupación presentan por ser víctimas de la delincuencia en el país, un 80% dijo mucha o bastante, un 10% algo y un 9% poco o nada.

En relación a esta misma pregunta, y al abordar los espacios en donde se genera mayor inseguridad, un 85% se mostró con mucho temor de ser víctima de la delincuencia en espacios con comercio ambulante, un 82% en la noche caminando, manejando o en el transporte público, un 74% caminando en las calles, 72% en paraderos del transporte público, 69% en una plaza o parque, 65% en un estacionamiento cuando maneja por una autopista.

En relación a los delitos que generan mayor temor o preocupación, la encuesta reveló que el primer lugar lo tiene el delito de encerrona o portozano (49), robo en vivienda (40), homicidio o sicariato (31), robo o hurto en espacios públicos (28), violencia en espacios públicos (19), cibercrimen o clonación de tarjetas (17), funerales de narcos y fuegos artificiales (12).

Al realizar la consulta sobre las razones que generaron el aumento de la delincuencia en el país, un 31% indicó que se debe al aumento de la inmigración, un 26% porque Carabineros no tiene las atribuciones necesarias para combatir la delincuencia, un 22% indicó que se debe a que los tribunales de justicia y la fiscalía no funcionan, un 10% por un aumento de bandas de narcotraficantes, un 10% porque ya no se respeta a Carabineros como antes, y un 8% debido al aumento de la pobreza y necesidades de las personas post pandemia.

Otro de los puntos abordados en la encuesta fue sobre cuáles son los tipos de violencia que generan mayor preocupación en el país, donde un 53% se inclinó por los actos terroristas en La Araucanía, un 38% contra la violencia que afecta a las mujeres, un 32% por las reacciones anti inmigrantes en el norte del país, 27% del comercio ambulante, 19% la violencia de alumnos de liceo emblemáticos, 18% discusiones y peleas en el Congreso.

EVALUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES

En relación a la evaluación de las instituciones del país, la encuesta la lidera Bomberos con un 99%, PDI en segundo lugar con un 82%, seguida por Carabineros de Chile que subió en comparación al mes de noviembre y pasó de un 73% a un 78% de aprobación.

En los lugares siguientes se encuentran Fuerza Aérea 76%, Armada con un 75%, Registro Civil con un 74%, Ejercito de Chile con un 72%, Servel 63%, Servicio de Impuestos Internos con un 56%, y las municipalidades con un 54%.

Por último, las cifras de la encuesta Cadem dieron a conocer que la aprobación al mandato del Presidente Gabriel Boric alcanzó el 29%, mientras que su desaprobación registró un 65%.