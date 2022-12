Proyectan construir la primera plaza inclusiva acondicionada para niños TEA en Los Ángeles

Los Ángeles podría ser la primera comuna en el país en desarrollar un proyecto que permita la construcción de un parque o espacio público inclusivo y acondicionado especialmente para niños con Trastorno de Espectro Autista, TEA.

La iniciativa es impulsada por la agrupación “Te Acompaño” de Los Ángeles, que reúne a más de 80 familias de la comuna, quienes presentaron la iniciativa a autoridades locales, quienes determinaron el avanzar hacia el desarrollo del proyecto en la comuna.

REUNIÓN ENTRE AUTORIDADES Y AGRUPACIÓN

En conversación con diario La Tribuna, el concejal de Los Ángeles Alejandro Cano se refirió a este proyecto, comentando que “esta es una iniciativa interesante de abordar, es un proyecto que contempla la implementación de un parque inclusivo para niños con autismo. Nosotros acá en la comuna tenemos aproximadamente 80 familias que tienen niños con TEA, en Chile no hay parques con estas características y Los Ángeles sería pionero en llevar adelante un parque de este tipo”.

En esa línea indicó que “nosotros tomamos contacto con la agrupación Te Acompaño de acá de Los Ángeles, también acompañamos la marcha de ellos. Nos hemos reunido en varias ocasiones, y logramos conversarlo con el alcalde en una reunión, donde salió humo blanco a favor de esta iniciativa tan necesaria, no solamente para los niños, sino que también para sus padres y familias”.

Junto con ello, Alejandro Cano comentó que “nosotros le presentamos al alcalde material bibliográfico, además de cotizaciones para los juegos, el alcalde está viendo ahora el lugar donde instalar este parque, hay por lo menos tres o cuatro lugares que nosotros se los presentamos para que ellos los analicen, los recursos se van a tener que obtener a través de algún tipo de modificación presupuestaria, y lo importante acá es que hay voluntad para este proyecto”.

FAMILIAS ANGELINAS Y EL IMPACTO DE LA PROPUESTA

Verónica Cabezas, presidenta de Agrupación “Te Acompaño”, organización conformada por 84 familias, comentó la importancia para la agrupación de desarrollar este proyecto: “Nuestro sueño es tener un lugar inclusivo y amigable para los niños con diagnóstico de autismo, y acá en Los Ángeles los parques son muy abiertos y no están especializados en nuestros niños, y nos agrupamos con ese fin y el objetivo de presentar este proyecto en la municipalidad, por lo que el alcalde tiene muchas ganas de apoyarnos en este proyecto, así que pensamos concretarlo lo antes posible”.

En esa línea, Verónica Cabezas comentó parte de las características con la cual debería contar este espacio de inclusión: “Este parque busca canalizar de la mejor manera para que ellos tengan una mejor calidad de vida. En este caso que esté cerrado, que tenga juegos sensoriales que los ayuden, a las mamás también que sea un apoyo donde tengan un lugar donde encajen los niños con su entorno y que no tengan riesgos de ningún tipo, ya que tienen conductas sociales que no son fáciles de entender, entonces eso estamos, buscando un lugar que no sólo sea para ellos, sino que para cualquier neurodiversidad o para cualquier niño que quiera asistir”.

Verónica Cabezas

Al ser consultada sobre proyectos similares en otros puntos de la zona o el país, la presidenta de la agrupación puntualizó que la realidad chilena ha incluido sólo adaptaciones en espacios públicos, pero que hasta ahora no hay ningún espacio público dedicado de manera exclusiva a niños con TEA, por lo que Los Ángeles podría ser pionera a nivel nacional.

En particular comentó que “muchas comunas han hecho estas adaptaciones a los parques para nuestros niños, pero concretamente no tendríamos un parque como nosotros lo soñamos acá en Chile, lo más cercano esta en Argentina, y además de que muchos de nuestros niños no son verbales, por lo que podríamos poner pictogramas para facilitar y que puedan entender de mejor manera su entorno”.

A lo anterior agregó que “seríamos una comuna pionera, y estamos muy contentos de eso si se logra concretar. El ser pioneros en Chile es un orgullo tremendo para la municipalidad, para nosotros como agrupación y para todas las familias, ya que en el fondo sería un reconocimiento a las familias TEA, que han estado mucho tiempo sin apoyo y sin visibilizar esta condición”, finalizó.