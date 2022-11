Villa Portal Manso de Velasco: el sábado parte peritaje clave para confirmar fallas en viviendas

Este sábado comienzan los peritajes a las primeras 23 de las 161 viviendas de la quinta etapa de la villa Portal Manso de Velasco, situada en el sector sur de Los Ángeles, cuyos propietarios reclaman severas fallas constructivas que han afectado su calidad de vida.

Se trata de un procedimiento judicial que es vital para acreditar la magnitud del perjuicio en las casas, en el marco de la demanda presentada ante el Primer Juzgado de Letras de Los Ángeles por los vecinos del conjunto habitacional en contra de la empresa Manitoba, responsable de la construcción de las viviendas.

Luis Gutiérrez, presidente de la junta de vecinos de la villa Portal Manso de Velasco y uno de los promotores de la acción legal, precisó que la realización del peritaje fue impugnado por la constructora en la Corte de Apelaciones de Concepción, lo cual fue finalmente desestimado.

Según el dirigente, la empresa se habría opuesto debido al antecedente de un peritaje realizado en solitario por un propietario. “En el informe del perito se estableció que reparar solo esa vivienda cuesta casi 13 millones de pesos. Ese monto se debe sumar a la indemnización en que también se reclama por el daño moral, lucro cesante y los gastos en que ha incurrido cada familia para las reparaciones”.

En consecuencia, este sábado la perito Claudia Rigall iniciará los peritajes en las primeras 23 viviendas, las cuales se encuentran debidamente identificadas. En el caso de no completar el número de casas, la especialista deberá continuar el día siguiente.

El dirigente vecinal precisó que originalmente eran 180 afectados que fueron parte de la acción judicial pero la pericia se hará a 161 casas. Sin embargo, en el camino hubo 10 propietarios que firmaron un convenio de acuerdo con la empresa por un monto de 1,5 millones de pesos, mientras que otros nueve no pagaron el costo del peritaje, razón por la cual no podrá realizarse dicho procedimiento.

“Vamos a tener la prueba más importante y ésta se sumará a lo que es el informe de Policía de Investigaciones, otro de la Contraloría y uno elaborado por el Servicio de la Vivienda y Urbanismo, que se hizo parte de la demanda con un informe de más de 2 mil hojas” declaró el dirigente.

A juicio de Luis Gutiérrez, con el procedimiento “nos da un aliciente que podemos llegar a un buen puerto. Todavía no hemos ganado nada pero estamos cerca de lograr justicia para estas familias”.

INFORME DE LA PDI

Uno de los antecedentes presentados por los afectados en la demanda indemnizatoria es el informe pericial de la Policía de Investigaciones, que data de enero de este año. Ahí se concluye que hubo deficiencias constructivas y que, incluso, hubo engaño.

“Se informa a esa fiscalía que se seleccionó una muestra de un grupo de víctimas donde se efectuó una inspección ocular de sus viviendas, constatando que los daños de estas son coincidentes, tales como grietas las paredes, descuadre de puertas y ventanas, humedad tanto en cocinas como en baños, quiebre de cerámica y malas terminaciones en general”.

Se añade que lo anterior “fue ratificado por las víctimas en sus declaraciones policiales voluntarias, donde indicaron haber solicitado las reparaciones de esta área de post venta de la inmobiliaria Martabid, quienes han efectuado diversas reparaciones los inmuebles, sin embargo, no han solucionado los problemas que estás mantienen, ya que con el tiempo se reiteran, por lo que no han tenido soluciones definitivas, lo que ha motivado la decisión de no solicitar nuevas reparaciones (…)”.

En el documento también se pone de manifiesto que “se puede establecer que existió una deficiencia en cuanto a las construcciones de los inmuebles en cuestión, los que desde el inicio presentaron fallas, siendo estos comunes en la totalidad de la viviendas inspeccionadas, las cuales al ser reparadas por el área de postventa, vuelven a divisarse con el tiempo, por cuanto las víctimas no han obtenido soluciones reales sobre estos problemas por parte de la inmobiliaria, lo que ha provocado en algunos casos que los mismos propietarios efectúen reparaciones con costos para ellos, así como también en ocasiones, el abandono de los inmuebles para que se efectúen las reparaciones”.

En consecuencia, de acuerdo a los funcionarios encargados de la pericia “existe un engaño por parte del imputado al ofrecer vivienda de calidad”.

VILLA PORTAL MANSO DE VELASCO

La quinta etapa de la villa Portal Manso de Velasco consideró 254 viviendas que se entregaron en agosto del 2019. Sin embargo, las precipitaciones del invierno de 2020 dejaron en evidencia problemas en las viviendas, algunas de tipo estructural, como filtraciones de paredes y muros. A lo anterior se suman fugas de agua, descuadre de puertas y ventanas, y terminaciones de mala calidad, en general. Se estima que más de 200 viviendas (80% del total) tienen algún tipo de falla.

Ese condominio es parte de los denominados proyectos de integración social, es decir, reciben un aporte adicional en el subsidio habitacional por parte del Ministerio de Vivienda con el propósito de incorporar a personas de escasos recursos.

El 20% de las casas se entregó bajo el ítem de integración, mientras que el 80% corresponde a créditos hipotecarios, algunos de los cuales son a 30 años.