Según datos entregados por el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, las denuncias por violaciones en 2022, aumentó un 76,6%, en comparación a las denuncias recibidas durante el primer semestre de 2021.

Los primeros meses del año pasado, en la provincia de Biobío se registraron 30 denuncias por violación, mientras que los primeros seis meses del año actual se han recibido 53.

Al respecto, la directora del Sernameg en Biobío, Lissette Wackerling, señaló estar en conocimiento del aumento de denuncias en casos de denuncias contra las mujeres, indicando que “el incremento de un 77% en caso de las denuncias por violación, en comparación al primer semestre del año 2021, igualmente, el aumento de un 40% en casos de abusos sexuales. Este 2022, solo los primeros seis meses se han recibido 1.350 casos generales de denuncias de violencias contra la mujer.”

Según los datos entregados por Sernameg Biobío, durante el primer semestre de este 2022, la comuna de Los Ángeles se posicionó como la de mayor registro de hechos de violencia intrafamiliar de toda la región del Biobío, superando incluso a la capital regional, Concepción.

Según los datos, la capital provincial de Biobío registró un total de 1.083 casos de Violencia Intrafamiliar (VIF) durante el primer semestre de este año, superando a Concepción que presentó 713 en total. En comunas la situación no es diferente, de acuerdo a las cifras. Así hasta ahora en Mulchén han sido presentadas 132 denuncias; en Laja 124; en Cabrero y Yumbel 121; Nacimiento 93 y Negrete 90 casos.

EN COMUNAS

En la provincia de Biobío las comunas de Negrete, San Rosendo, Yumbel, Laja, Alto Biobío y Los Ángeles las que presentan mayor tasa de denuncias de VIF a nivel regional, esto según la población de habitantes, mientras que en la región del Biobío van dos femicidios consumados y 14 femicidios frustrados durante este año.

En el contexto de la conmemoración internacional de la No Violencia contra la Mujer desde el 25 de noviembre se han desarrollado distintas actividades en todas las comunas de la región para poder sensibilizar, concientizar, no normalizar y visibilizar acciones que conduzcan a poder reaccionar de manera oportuna ante los casos de violencia.

Cuando hablamos de violencia contra las mujeres le damos énfasis porque en la violencia intrafamiliar siempre es contra una mujer, y además debemos observar que en ese contexto hay niños y niñas que también son vulnerados, normalizan conductas que probablemente se perpetúen en su edad adulta y necesitamos erradicar la violencia en cualquiera de sus formas.

En entrevista con diario La Tribuna, la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Lissette Wackerling abordó diversas temáticas relacionadas al apoyo que entregan como institución a personas que son víctimas de esta situación.

En primer lugar señaló que “no solo un servicio va a poder caminar de manera independiente por este cambio cultural, sino que si queremos avanzar más rápido necesitamos de todos y todas, no solo de las mujeres víctimas, también testigos y todas las personas que puedan identificar cualquier manifestación de violencia”.

Sobre los métodos para acceder a los apoyos que entrega el estado a través del Sernameg, la representante en Biobío dijo que: “Nosotros invitamos a que se alerte oportunamente, para poder llegar con nuestra oferta y principalmente con el apoyo psicosocial y jurídico.”

A raíz de que algunas mujeres que viven en ambientes violentos muchas veces las detiene en la acción de denunciar porque sienten temor de que la justicia sea deficiente, por lo que la autoridad regional del Sernameg indicó que “hoy la justicia brinda posibilidad de atenuantes, la sensación de justicia es un factor clave, por eso estamos hablando con carabineros y carabineras de guardias de distintas comisarías sensibilizando sobre este tema, capacitándose para la confección de partes, para la primera acogida y el accionar oportuno de una red de apoyo. También estamos trabajando con los Tribunales sobre cómo van a operar la cautelar de los brazaletes, que es un mecanismo bastante más efectivo que la prohibición de acercamiento u otras que en la experiencia se ha visto que no son tan efectivas, así buscamos integrar a las instituciones a trabajar en conjunto”, agregó la profesional.

CIRCUITO INTERSECTORIAL DE FEMICIDIOS

Este departamento especializado se activa cuando hay casos de violencia graves cercanos al femicidio donde participan varias instituciones relacionadas, como Fiscalía, Carabineros, PDI, Servicio Médico Legal, la Subsecretaría de Prevención de Delito, que trabaja regularmente, sin embargo, la directora del Sernameg Biobío destacó que llamado es a la prevención, y lo que se busca con la concientización es precisamente, prevenir.

La institución investiga y se pregunta con frecuencia cómo llegar oportunamente a las víctimas y evitar los casos de femicidios.

Respecto de las cifras de la región, y en particular de las 14 comunas de la provincia de Biobío, la directora señaló que “en los dos de la región y los 14 femicidios frustrados que se contabilizan en ninguno se pudo llegar a tiempo, nadie alertó y lamentablemente, cuando ocurren estos casos la red de apoyo al recordar a la víctima declaran que no lo hicieron, no lo hicieron propio”.

“Hay que hacernos cargo como sociedad no es suficiente decirle a la víctima que está siendo víctima de una situación de violencia sino que activar la red llamando a los números de emergencia”, añadió la directora.

FACTORES PRESENTES EN LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Las mujeres muchas veces no se atreven a denunciar por distintos factores, sin embargo, la directora regional de Sernameg comentó que “toma un tiempo la decisión de denunciar, algunas jóvenes desde un año a tres años, el promedio son siete, otras sobre los 20 años.”

Los factores que inciden en la decisión de abandonar una situación de violencia son muchos, por lo que la decisión se complica para la afectada y eso lo tiene claro el Sernameg.

Para llegar a las mujeres que tienen dudas, que no están seguras, hay mecanismos y, según recalcó la directora del servicio “nosotros entregamos apoyo sin condicionarlo a una denuncia, por lo que es importante destacar que si una mujer es víctima, quiere saber qué herramientas tiene, debe acercarse al Centro de la Mujer más cercano para poder salir del espacio de violencia, conversarlo si quiere, pero tratarlo para eliminar las prácticas violentas en parejas sexo afectivas, tanto actuales como pasadas, ya que muchas veces los hombres a pesar de terminar la relación insisten, acosan y generan otro tipo de represalias para que las mujeres vuelvan a la situación de riesgo.”

Junto con no necesitar denuncia en canales formales, otros canales para comunicarse con el Servicio de la Mujer es el 1455, un fono de orientación que entrega ayuda a todas las mujeres que sufren o son testigos de maltrato físico y/o psicológico, donde especialistas en violencia atienden y brindan apoyo.

En 2019 se anunció oficialmente la línea 1455, con el objetivo de dar ayuda a todas las mujeres que sufren maltrato, tanto físico como psicológico, y brindar orientación sobre cómo solicitar ayuda, a quiénes acudir o dónde denunciar. La simpleza del número es para que sea más fácil de recordar.

También, hay un método de comunicación silenciosa que es el Whatsapp +569 97007000, cuya función es informar a las mujeres sobre sus derechos, los procesos de denuncia y los servicios de apoyo como los Centros de la Mujer que ayudan a las mujeres para que puedan salir del círculo de la violencia y comenzar una nueva vida.