Más de mil casos de violencia intrafamiliar se han registrado en Los Ángeles este 2022

Según los datos entregados por desde la seremi de la Mujer y Equidad de Género Sernameg Biobío, durante el primer semestre de este 2022, la comuna de Los Ángeles se posicionó con la de mayor registro de hechos de violencia intrafamiliar de toda la región del Biobío, superando incluso a la capital regional, Concepción.

Según los datos, la capital provincial de Biobío registró un total de 1.083 casos de VIF durante el primer semestre de este año, superando a Concepción que presentó 713 en total. Mientras que el resto de las comunas que presentaron una importante cifra de hechos en la provincia son las comunas de Mulchén con 132, Laja 124, Cabrero y Yumbel 121, Nacimiento 93 y Negrete 90 casos.

Junto con ello se dio a conocer que en la región del Biobío, durante el primer semestre del año 2022, se han realizado 6.816 denuncias por violencia intrafamiliar, 1.288 denuncias más que el año 2021, lo que equivale a un 23% más, y al revisar los casos de VIF, 77% son hacia la mujer, equivalentes a 5.234 casos.

En esa línea se precisó que en la provincia de Biobío son las comunas de Negrete, San Rosendo, Yumbel, Laja, Alto Biobío y Los Ángeles las que presentan mayor tasa de denuncias de VIF a nivel regional, esto según la población de habitantes, mientras que en la región del Biobío van dos femicidios consumados y 12 femicidios frustrados durante este año.

“LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES HA IDO EN AUMENTO”

La seremi de la Mujer y Equidad de Género de la región del Biobío Lorena Segura se refirió a la reunión de coordinación que se realizó en la comuna de Los Ángeles, donde indicó que “hoy (martes) convocamos a algunos actores relevantes y que son los que pueden recibir a mujeres víctimas de la violencia como es el caso de Carabineros, la PDI y el Centro de la Mujer dependiente del Sernameg, que finamente acompaña a las mujeres que viven violencia y que necesitan apoyo sicológico y jurídico”.

Junto con ello, la seremi indicó que se abordaron los datos relacionados con este tipo de delitos que afectan a la mujer y que fueron entregados por el encargado de seguridad pública, donde indicó que “la violencia contra las mujeres ha ido en aumento en la región” donde agregó que “hay tres delitos que podemos clasificar en relación a cantidad a nivel regional: Violencia intrafamiliar, violaciones y abuso sexual”.

En esa línea precisó que “en la provincia del Biobío el orden cambia, el delito que mayormente está afectando a las mujeres es el de violación, le sigue violencia intrafamiliar, en donde casi un 80% afecta a las mujeres, y también los delitos de abusos sexuales”.

A lo anterior agregó que “los tramos de edad de las mujeres que viven este tipo de situaciones de violencia está entre los 18 y 29 años, pero hay un porcentaje importante de un 30% que son menores de edad”.

En relación a los femicidios registrados hasta la fecha en la región durante el 2022, indicó que “a nivel regional tenemos 14 femicidios frustrados, siete se concentran en la provincia de Concepción, cuatro en la provincia de Biobío y tres en la provincia de Arauco, pero hay que hacer la salvedad que los cuatro de la provincia de Biobío tienen elementos que los hacen ser más dramáticos y crueles estos casos de femicidio”.

CASO DE VIOLENCIA CONTRA MUJER EXTRANJERA

Por su parte, la Coordinadora del Centro de la Mujer de la comuna de Los Ángeles Karen Mora, se refirió al último hecho de violencia en contra de una mujer extranjera ocurrido en los últimos días, donde presuntamente su pareja la habría empujado por la ventana de un segundo piso, quedando con lesiones de carácter reservado.

En este caso indicó que “es un empujón que ella menciona que pudo haber sido algo accidental, y ella afortunadamente tenía red de apoyo con una amiga, con la cual tuvimos acceso y nos ayudó en la comunicación con ella, pero lamentablemente su decisión final fue no recibir apoyo por esto”.

En esa línea agregó que “hay una normalización de la violencia porque ella menciona estar bien y que no es la primera vez que ocurre, relata el episodio más bien como algo accidental y no con una intención de querer matarla, y las lesiones indicó que no son tan graves como lo que menciona el parte policial, sino que tenía un brazo afectado y que pudo seguir haciendo sus actividades de manera normal, por lo tanto, le va a restando gravedad a los hechos”, precisó.