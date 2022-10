En Mulchén se construirán los primeros siete edificios

Para el mes de noviembre se anunció la entrega de subsidios para las familias del Comité de Vivienda “Alto Cordillera”, proyecto habitacional que será el primero en altura que se desarrollará en la comuna de Mulchén, el cual recibió su calificación por parte del Servicio de Vivienda y Urbanismo en Biobío.

El alcalde Jorge Rivas se refirió a este proyecto que se ejecutará en la comuna, donde comentó que “estamos muy felices, contentos con la calificación de este gran proyecto que consiste en la construcción de 140 departamentos para las 140 familias de Mulchén, en un terreno céntrico que pertenece a la municipalidad y que, obviamente, fue traspasado al Comité de Vivienda Alto Cordillera para que construyeran sus soluciones habitacionales”, precisó.

En esa línea agregó que “el proyecto ha sido recientemente calificado por el Serviu, eso significa que pasó todas las etapas y observaciones técnicas que corresponden y además porque durante este mes o principios de noviembre deberían adjudicarse los subsidios correspondientes para que con esos recursos y sus ahorros comience la construcción de los 140 departamentos”, enfatizó Rivas.

En relación al desarrollo de esta iniciativa, Jorge Rivas comentó que “este proyecto se ha trabajado por nueve años desde mis inicios como alcalde y eso me llena de satisfacción y orgullo, porque después de un largo caminar estas familias ven que valió la pena este trabajo conjunto y que hoy se transforma en una solución para ellas, ellos y sus familias”.

Al abordar las características de este proyecto manifestó que “es la primera construcción en altura en la provincia del Biobío, con excepción de Los Ángeles. Eso le abre las puertas a otras comunas pequeñas porque logramos financiamiento y subsidios para construcción de viviendas en Mulchén que antes era sólo para comunas con gran cantidad de habitantes como Concepción, Temuco, Los Ángeles porque así lo tenía definido el Minvu por decreto, por lo que se tuvo que modificar dicho decreto”.

LOS BENEFICIARIOS

El presidente del Comité de Vivienda Alto Cordillera, Florel Heredia manifestó que “el viernes 30 de septiembre tuvimos una reunión ampliada, con muy buena asistencia después de tanto tiempo con los socios, nos juntamos en la Casa de la Cultura con las autoridades, el alcalde, las personas de entidad patrocinante, los parlamentarios y la Unidad de Vivienda Municipal, y se dio a conocer que ya estábamos calificados y que ahora viene la entrega de los subsidios a las 140 familias y eso puede ser a fines de este mes o principios de noviembre, para que empiece la construcción”.

En esa línea agregó que “se nos ha dicho que entregando los subsidios se comienza con la construcción, con el inicio de unas obras tan anheladas y tan soñadas por estas 140 familias. Estamos casi listos y solo esperamos que no ocurran inconvenientes como fue el Estallido Social y la pandemia que nos hicieron esperar un poco más para ver cumplido este sueño”, precisó el dirigente.

“LA ENTERGA DE SUBSIDIOS NO SE EXTENDERÁ MAS ALLÁ DE NOVIEMBRE”

La diputada del distrito 21 Joanna Pérez participó de la actividad en la comuna, donde comentó que “quiero darles la buena noticia que ya hemos comunicado junto al alcalde, Jorge Rivas y a todo el equipo que ha trabajado por años y que ha estado a cargo de la directiva del Comité Alto Cordillera y su presidente, Florel Heredia. Este proyecto ya calificó, los vecinos y vecinas, más todos los actores que he nombrado en conjunto con el Minvu, el Serviu lo hemos logrado”, comentó.

Junto con ello indicó que “lo principal es la calificación y luego la entrega de los subsidios que no se extenderá más allá del mes de noviembre y lo más probable que este proyecto comience la construcción en el corto plazo”.

Por su parte, el senador Gastón Saavedra indicó que “desde Finlandia donde participo en el Encuentro Internacional de El Congreso del Futuro, donde se debaten soluciones para encontrar respuestas a las demandas de nuestros habitantes, me he enterado de esta gran noticia para el Comité de Vivienda Alto Cordillera y sus 140 familias de Mulchén que ya ha obtenido los subsidios, el que será entregado prontamente por el Ministerio de Vivienda”, manifestó.

En esa línea agregó que “este ha sido un gran trabajo de acompañamiento que hemos desarrollado, pero por sobre todas las cosas, la organización de ustedes, vuestra perseverancia y el trabajo colaborativo con el municipio ha logrado finalmente que tengan acceso a la vivienda, a la casa propia”.