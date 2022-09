Mulchenino de 20 años necesita con urgencia trasplante de corazón

Al 20 por ciento de su capacidad está limitado el corazón de David, un joven deportista de Mulchén, que fue diagnosticado con una cardiopatía severa. A sus 20 años vive con corazón similar al de una persona de más de un siglo de vida y a ello suma un cuadro de depresión que gatilla de su actual estado.

Su madre Alejandra Tirapegui llegó hasta radio San Cristóbal y diario La Tribuna con la finalidad de dar a conocer el caso que aflige a la familia, que solicita ayuda para conseguir prolongar la vida del mayor de sus hijos, David Valenzuela, quien padece una miocardiopatía dilatada severa, de causa desconocida.

“Después de muchos estudios no han podido determinar qué le provocó esta enfermedad porque él nació normal, incluso practicaba boxeo, y ahora tiene una capacidad cardiaca de menos del 20%, es decir, tiene el corazón de un adulto mayor de 100 años”, contó con tristeza su madre.

Aparentemente, la única esperanza de vida del joven mulchenino es un trasplante de corazón, sin embargo, dice su madre “ha pasado un año y no está en la lista de trasplante (…) Se solicitó evaluación de salud mental, ya que él está muy bajoneado, desilusionado, y es obvio, cualquier persona que sabe que está condenado a morir no estaría feliz, él se ha sentido muy mal estos últimos meses”, indicó Alejandra.

“Yo lo veo, día tras día y es como que se apaga igual que una vela. Este último mes prácticamente no se levantaba. Lamentablemente, he solicitado en muchas ocasiones una hora para llevarlo a control en el Sistema de Salud Público y nunca había hora. Le pedí a otras personas que pasaran al hospital por mí, porque yo trabajo y tampoco lo logré, siempre decían la vamos a llamar”, señaló.

Debido al estado de salud de David, antes de que ingresara a la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiaca (UCI), su madre Alejandra solicitó una hora en el Sanatorio Alemán de Concepción, de manera particular, posibilidad que finalmente debió descartar, ya que días antes de las Fiestas Patrias se complicó su condición y tuvo que ingresar al hospital.

“Llevaba muchos días con vómitos, porque toma muchos medicamentos y cada vez que se los tomaba se sentía mal, porque su estómago está débil. Él me ha dicho que está aburrido de estar así y un día en el horario de visita le pregunté qué quería que le trajera al hospital y él me dijo: Un corazón. Y eso como mamá me mató”, relató con profundo dolor Alejandra.

Desde el punto de vista médico, “la miocardiopatía que padece David, no es un resfrío, donde uno puede acercarse a una farmacia, comprar un remedio y te sanas, pero esto no está en mis manos, si yo pudiera darle mi corazón, se lo daría. Tengo otros dos hijos y debo estar bien para ellos, pero cuesta, llevo un año luchando con esto”, explicó la mamá de David.

EL TRATAMIENTO

Alejandra declaró que lo único que pide es que su hijo sea ingresado a la lista de espera nacional para un trasplante.

Respecto a la depresión que sufre el joven por su enfermedad cardiaca, y que sería un posible impedimento para incorporarlo a la lista de espera nacional de trasplante, la madre señaló que “él está en tratamiento por la depresión, yo soy la encargada de administrar sus medicinas. Nunca ha abandonado los tratamientos como dicen, también dicen que dejó los controles y no es así, sino que nunca hay horas”, recalcó Alejandra.

David usa un dispositivo en su corazón que emite una alarma en Concepción cuando su órgano no funciona bien, que fue instalado a través de una intervención quirúrgica con la finalidad de mantener su corazón funcionando mientras se trasladan a un recinto asistencial.

Las últimas semanas, según mencionó, cuando David no se sentía bien, no se realizó el hospital no realizó el respectivo llamado de alerta y desde la comuna penquista llamaron al establecimiento de salud angelino para saber en qué estado se encontraba el paciente. De acuerdo a lo que aclaró Alejandra, a ella la llamaron cuando David ya estaba hospitalizado en Mulchén, y luego de ese episodio, lo ingresaron a la UCI cardiaca de Los Ángeles.

“Mi hijo no podía respirar, tenía mucha tos y una vez que lo revisaron en el hospital descubrieron líquido en los pulmones, ahí mejoró, porque tenía 13 litros de derrame pleural, que se llama edema pulmonar”, reveló Alejandra.

ENFERMEDAD FULMINANTE

En agosto del año 2021 David empezó con mucho dolor de estómago, vómitos, y dolor intenso entre el pecho y la zona abdominal. “En primera instancia, pensaron que era una hepatitis”, relató su madre.

Al mismo tiempo recordó que con posterioridad se realizó el traslado a Urgencias del Hospital de Los Ángeles, donde pasó horas críticas. “Yo quedé en shock porque nadie de la familia tiene o tenía una patología así, y el doctor me dijo que mi hijo tenía el corazón de un anciano de 100 años”, expresó.

En aquella oportunidad, David estuvo 41 días hospitalizado en la UCI de Cardiología, “estuvo muy mal, hizo una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática, le dio un infarto al pulmón y en realidad, pensé que se iba a morir”, manifestó su madre.

La única petición que hizo Alejandra es que incorporen a su hijo a la lista de espera nacional para trasplante de corazón, que esa es la única esperanza que tienen como familia de salvar a David, agregando que “esto es como cuando uno dice: Yo quiero ganar el Kino. Si no juego, tengo cero posibilidad pero si compro uno, existe una esperanza y eso significa para mí el trasplante”. Finalmente dijo mantener la esperanza de conseguir una mejor calidad de vida para su hijo mayor: “Es joven, tiene toda la vida por delante (…) Si lo ingresan a la lista ya hay una posibilidad”, finalizó.