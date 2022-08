Denuncian agresiones a menor de siete años en establecimiento educacional de la región

Imagen de contexto.

Una de las etapas más importantes en la formación de las personas es la denominada Educación Básica, un nivel, que según el Ministerio de Educación, busca generar un desarrollo integral en los y las estudiantes, a través del trabajo en el área afectiva, cognitiva, social, cultural, espiritual, física y moral.

Sin ir más lejos, de acuerdo con la Ley General de Educación, que rige el sistema educacional de Chile, “durante la Educación Básica los y las estudiantes deben, entre otros aprendizajes, desarrollar una autoestima positiva y conciencia de sí mismo, aprender a trabajar individualmente y en equipo, desarrollar su responsabilidad y tolerancia a la frustración, pensar en forma reflexiva y desarrollar su creatividad”.

No obstante, situaciones como la exhibida una denunciante que se comunicó con diario La Tribuna, dan cuenta de una realidad que es totalmente contraria al ideal de Educación Básica en el país.

MAMÁ “ME QUIERO MORIR”

Tan crudo como se lee, es el relato de una menor de siete años que mantiene con una inmensa angustia y preocupación a su madre, Constanza Inostroza, quien asegura que a raíz del bullying su hija cambió para siempre. “Era una niña alegre que le encantaba cantar, bailar, ir al colegio y jugar. Ahora no tengo a mi hija, no es mi hija así como me la entregaron este año”, comenzó contando con cierta dificultad y congoja la denunciante.

Todo estalló, según comentó Constanza, el martes 26 de julio de este mismo año. “Ese día íbamos a enviar a mi hija al colegio y ella no quiso. Comenzó a pedir auxilio (…) A raíz de esto, ingresé al recinto junto a mi hija, expliqué mi situación, solicité una respuesta para saber qué pasaba con ella, porque, además, está diagnosticada con un trastorno específico del lenguaje mixto y un funcionamiento intelectual límite (FIL). Por lo mismo se encuentra en un programa PIE (Programa de Integración Escolar)”, detalló.

Durante la misma jornada, la afectada señaló que: “El colegio me dijo que -no me preocupara, que no era para tanto, que con el tiempo iba a pasar, que iba a volver a ser como antes-, nunca me dieron una solución (…) Por mis propios medios di con los nombres de la agresora y averigüé que son de octavo básico”.

Cabe destacar que posterior a los hechos, según detalló la madre, un neurólogo diagnosticó en la menor un trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), dificultades específicas de aprendizaje (DEA) y depresión.

A pesar de estar con un tratamiento, la denunciante no encuentra consuelo al ver el sufrimiento de su hija, “comenzó a decir que si nosotros la volvíamos a ingresar al colegio, ella se iba a matar (…) Ha dicho que no quiere vivir y ya se está haciendo daño”, contó.

En consecuencia de todo lo que ha tenido que pasar la menor, su madre tomó la decisión de sacarla del establecimiento. “Cuando saqué los papeles de mi hija desde el establecimiento no me preguntaron el porqué de mi decisión. Ni siquiera se han acercado a mí a preguntar por mi hija. Solamente llegaron los del programa PIE a dejar un papel que tenía que firmar con unos documentos”, afirmó.

“Ni siquiera me preguntaron si necesitaba un especialista, yo he tenido que pagar todo de forma particular. Ahora estamos viendo un nuevo neurólogo, porque el consultorio donde nos atendemos solicitó uno, pero se ha demorado. Y no puedo esperar, porque mi hija ya está con crisis y sigue manifestando que no quiere vivir”, aseveró Constanza.

Actualmente, la niña volvió a estudiar en un nuevo colegio en la localidad de Pangue. Su madre espera que este nuevo lugar de educación le permita, volver a reír, cantar, bailar y jugar, de la misma forma en que lo solía hacer.

Por último, el equipo de prensa de diario La Tribuna tomó contacto con el área de convivencia escolar del Liceo Cristo Redentor, quienes facilitaron un correo de contacto para hacer llegar las consultas del caso, no obstante, al cierre de esta nota no hubo respuesta por parte de la institución.

CÓMO DENUNCIAR CASOS DE BULLYING

El bullying es cualquier forma de agresión, ya sea física, verbal, psicológica o social, manifestada desde uno o más estudiantes a una víctima. Este puede ser denunciado a través de las policías, como Carabineros de Chile, la fiscalía e incluso en el mismo establecimiento de educación donde estén ocurriendo los hechos.

En caso de dudas o solicitud de ayuda, el sitio web fiscaliadechile.cl entrega el paso a paso para estos casos, en un lenguaje sencillo para que, incluso, los menores puedan entender dónde acudir.

