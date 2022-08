Iniciando la semana diario La Tribuna dio a conocer la historia de Berta Nuñez, pensionada que reside en el sector de San Nicolás de la comuna de Los Ángeles, quien se ha visto abrumada por las últimas cuentas de energía que se han elevado repentinamente hasta superar los 200 mil pesos.

Situación bastante similar a lo que ha experimentado Agnieszka Parischewsky, que acusa un abrupto aumento en las cuentas de luz de su departamento y el de sus vecinos, quienes residen en un edificio ubicado en el sector Sor Vicenta de la comuna angelina.

Tal como comentó la afectada, llegaron a vivir al inmueble en noviembre de 2021, sin embargo, el cobro de la energía nunca había experimentado un incremento similar hasta hace poco. “Las alzas de luz se dieron en la boleta del mes pasado (julio). En ese mes hubo un aumento de más de un 200 por ciento a cada propietario en los edificios”, aseveró.

Es importante aclarar que, a pesar de ser un edificio, la denunciante afirmó que la energía no se cancela en gastos comunes, ya que cada persona paga de forma particular a la empresa proveedora del servicio, en este caso Coopelan.

Con relación al historial de gastos, se declaró que: “Usualmente de luz lo máximo que cancelamos son 28 mil pesos y me subió a 112 mil pesos, siendo que somos dos personas que estamos todo el día en terreno y llegamos cerca de las 18:00 horas a la casa”. Situación similar a lo que planteó Berta Nuñez, cuando aseguró que en las últimas boletas era “como si hubiera estado pagando cinco meses en uno”.

EN BUSCA DE SOLUCIONES

Agnieszka al encontrarse con cobros que no tenía contemplados, decidió tomar cartas en el asunto. “Con mis vecinos alegamos contra Coopelan y nos dieron como respuesta que – en el mes de julio se habían cobrado 39 días, por eso el alza de la luz – y nos enviaron una boleta nueva, donde se descontaban diez mil pesos”, afirmó, mientras complementa que la reducción no es algo significativo para el costo final de la boleta que, en aquel mes, llegó hasta los 112 mil pesos.

Al no ser esto suficiente, la afectada se vio en la obligación de acudir hasta la empresa proveedora de energía. “La semana pasada me dirigí presencialmente a Coopelan, porque esto ya era mucho. Me dijeron que tenía que hacer un reclamo en la SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles)”, destacó, agregando que una vez que gestionó el reclamo se derivó un experto a ver la situación en su vivienda.

“Durante la visita vieron el consumo, nos hicieron apagar todo para revisar si había alguna fuga, pero no había ninguna (…) Todavía no me llega el informe que hizo el técnico que vino a revisar. Tienen 30 días de plazo, así que tenemos que esperar, pero el problema es que tenemos que pagar esas cuentas o sino nos van a cortar la luz. De una casa que usualmente consume 20 mil pesos, de dónde voy a sacar 100 mil”, expresó.

Situación tristemente compartida por Berta, quien en conversaciones previas con diario La Tribuna recalcó no poder hacer frente a los costos de luz asociados a su casa. “Estas cuentas no las puedo enfrentar. O me las rebajan y me las nivelan a una cantidad que pueda pagar o tengo que irme”, señaló en su momento la primera denunciante.

Una de las cosas más difíciles que contiene esta problemática es que obliga, muchas veces, a los afectados a cambiar sus proyectos de vida, puesto que el dinero no es suficiente para seguir residiendo dónde se encuentran actualmente.

“Este mes ya nos llegó la boleta y también fue alto, hablamos de entre 95 mil a 200 mil pesos entre los vecinos (…) Qué tenemos que dejar de hacer o de comprar para poder solventar el gasto, son preguntas que nos hacemos ¿Realmente podemos vivir esta vida en este departamento pagando esa cantidad de luz?”, afirmó.

Finalmente, Agnieszka Parischewsky expresó su principal requerimiento: “Me gustaría que se hiciera justicia y que la compañía me diera una respuesta concreta y clara. Buscamos una solución, porque creo que esto no es normal”.

LA EMPRESA

En la nota anterior la empresa energética evidenció, a través de documentos firmados, que se llevaron a cabo acciones en el lugar afectado (sector de San Nicolás) corroborando que los equipos estaban funcionado de forma correcta y que el consumo registrado “corresponde a energía efectivamente consumida por la instalación interior del usuario y que no son responsabilidad de Coopelan”.

Por lo que, para este caso diario La Tribuna se mantendrá a la espera de una nueva respuesta por parte de la empresa que permita entender qué está pasando en un nuevo sector de la comuna de Los Ángeles afectado por el aumento de sus boletas de luz.

