Victoria Hernández, una de las vecinas que sufrió el anegamiento en un sector de su vivienda, producto de las intensas lluvias caídas en la zona, tomó contacto con Diario La Tribuna, como representante de los habitantes del sector Rarinco-El Natre de Los Ángeles. Denunció falta de ayuda por parte de las autoridades ante este tipo de emergencias.

“Esto viene pasando hace varios años, todos los inviernos nos pasa que nos inundamos. Se llama a la municipalidad, a las camionetas de emergencia y vienen, pero no hay ninguna solución, nos dicen que no hay máquinas o limpian solo en un sector del canal, en un solo sitio y a nosotros no nos sirve, el agua como viene de arriba necesita mucha limpieza”.

De acuerdo a la vecina, “las leñeras se llenaron de agua, por lo que anoche (martes) no pudimos encender las estufas. A otra vecina le entró agua por el baño, así que estuvo sin baño; otros vecinos son adultos mayores que quedan aislados en sus sitios. Es muy complicado el tema acá. Le hemos pedido al alcalde hacerse presente, nosotros acá estamos en completo abandono”, aseguró Victoria.

Por otro lado, indicó que el no tener una junta de vecinos establecida afectaría la llegada de ayuda. Sin embargo, afortunadamente, el agua había descendido su nivel con las horas, tomando cause nuevamente al canal que se había salido.

Otra vecina, que fue visitada por funcionarios municipales de emergencias, señaló que “desde la municipalidad dijeron que lo único que se podía hacer era limpiar con la máquina, y las motobombas no sirven en este caso, porque es demasiada el agua que hay aquí, el agua parece río, hay unos 40 centímetros de agua, que está en la puerta de nuestras casas. El canal se salió ayer (martes) a las 5 de la tarde, y nosotros llamamos a emergencias de la municipalidad y no vinieron. Recién ahora en la mañana (miércoles) llegaron”.

“Nos dijeron que iba a venir una asistente social a ver la situación, pero tampoco vino. Yo llevo 10 años aquí y siempre pasa lo mismo”, contó otra vecina, con una bebé en brazos, lamentando que entró el agua a su casa por el baño, dejándolo sin poder utilizar.

Diario La Tribuna evidenció en el lugar de los hechos, que personal municipal llegó al sector en camionetas, acompañados por Carabineros y provistos de una retroexcavadora que realizó una limpieza de sedimentos del canal, mejorando el drenaje de los sitios que se inundaron. El llamado que hizo el municipio hace pocos días fue a contactarse con la Dirección de Seguridad, usar los canales habilitados en caso de emergencias, y también a ser responsables a la hora de botar basura y escombros, entre otros elementos que podrían obstaculizar el libre fluir de las aguas del canal.