Sin indemnizaciones ni poder trabajar en otra empresa: La dura realidad de ex trabajadores de buses Jota Be

En la incertidumbre total y sin ingresos ni beneficios económicos de ningún tipo se mantiene una decena de trabajadores de la empresa de buses Jota Be, luego de ser desvinculados de manera irregular hace cinco meses en la comuna de Los Ángeles.

Tal como informó en su oportunidad diario La Tribuna, un grupo de 10 trabajadores fueron desvinculados “por teléfono” y notificados del término de sus funciones dentro de la reconocida empresa de transportes de la zona el pasado mes de febrero, y quienes incluso acusaron falta de pago de cotizaciones previsionales por hasta 10 años, a lo que se sumaron casos de no cancelación de sueldos para los funcionarios que realizaron actividades en la empresa por incluso 30 años.

Tras abordar nuevamente esta situación con la vocera de los trabajadores afectados, Yesenia Ríos, relató la compleja realidad que viven los funcionarios, quienes aún no reciben respuesta por parte de la empresa. Junto con ello, aún no obtienen ningún tipo de beneficio económico debido a su situación, e incluso acusan el impedimento legal para poder trabajar en otro lugar, debido a que aún mantienen un contrato con la empresa, dejándolos sin la posibilidad de generar ingresos para sus familias.

RELATO DE LOS AFECTADOS

La vocera de los ex trabajadores señaló que, a pesar de los meses transcurridos desde iniciado este proceso, y al ser anunciados del fin de las actividades de la empresa, aún se mantienen en la incertidumbre y sin respuestas concretas.

“Los últimos antecedentes que manejamos es que hasta el día de hoy, en donde ya llevamos cinco meses esperando alguna respuesta de la empresa, no se nos ha informado absolutamente nada de lo que va a pasar con nosotros. Imagínese que a nosotros no nos han finiquitado, no hemos podido sacar el seguro de cesantía, entonces estamos desamparados totalmente, hemos intentado llamar pero sin obtener ninguna respuesta y no se han comunicado con nosotros sus trabajadores”, se lamentó Yesenia Ríos.

Manifestó que “por mi parte, y representando a los 10 trabajadores de mi grupo, estamos muy dolidos porque no tenemos nuestros beneficios como trabajadores, y ya que nos dejaron con sueldos impagos, por un mínimo de respeto que deberían haber tenido con nosotros es habernos finiquitado para así sacar el seguro de cesantía y poder sobrevivir todos estos meses que hemos estado sin trabajo”.

“TODAVÍA ESTAMOS CON CONTRATO VIGENTE”

Al ser consultada sobre las complicaciones que ha traído esta situación, la vocera manifestó que, debido a la vigencia actual de su contrato al no ser desvinculados de manera definitiva, los trabajadores afectados además se ven impedidos de desarrollar funciones en otra empresa y así poder generar ingresos para sus familias.

En particular, indicó que “todavía estamos con el contrato vigente, ellos no nos han dado la cara ni han conversado con nosotros, y lo que hicimos legalmente fue ir a la Inspección del Trabajo con los pasos a seguir ya que debíamos hacerlo como trabajadores afectados; pero por parte de ellos no hemos tenido ninguna respuesta, por lo que todavía estamos con toda la incertidumbre de ver qué va a pasar con nosotros. No nos dan el derecho de finiquitarnos para poder sacar el seguro de cesantía y poder tener unos meses dinero; eso estamos luchando, que nos paguen nuestros sueldos”.

“ESTAMOS DE BRAZOS CRUZADOS”

A lo anterior, enfatizó que “al final estamos de brazos cruzados como siempre, como salimos de ahí y como seguimos con estos cinco meses con la misma incertidumbre desde el primer día que nos despidieron”.

Por último, Yesenia Ríos expuso que “yo como mamá soltera, con hijos, a mí me ha complicado mucho esto, porque no puedo buscar trabajo; y si busco algo, tiene que ser algo a diario, pero no algo que yo diga que es seguro y donde me puedan contratar, porque a mí no me pueden contratar, porque no tengo el finiquito. Todavía pertenecemos a la empresa Jota Be, y eso nos quita la posibilidad de avanzar, todo por culpa de ellos”, finalizó.

Diario La Tribuna intentó nuevamente tener un pronunciamiento por parte de la empresa y tomó contacto con los teléfonos de contacto con los que contaba, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.