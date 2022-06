Una desesperada y preocupada madre tomó contacto con diario La Tribuna para denunciar al Colegio Santo Tomás de Aquino de Los Ángeles, por una agresión que sufrió una de sus hijas.

La mayor, de 12 años, contó personalmente que, en contexto de recreo, en marzo cuando retomaron las clases presenciales, sufrió amenazas, hostigamiento y golpes en diversas partes de su cuerpo por parte de dos compañeras del mismo curso. Por lo anterior, su madre puso una denuncia luego del episodio de violencia física.

Hace 15 días tuvo audiencia, donde fue citada por el Tribunal de Familia de Los Ángeles, órgano que determinó que la menor debía permanecer lejos de sus agresoras, además de solicitar una serie de documentos donde se acredite la activación de protocolos en situaciones de agresión y dar seguimiento al caso. Por su lado, el colegio dijo haber activado los mecanismos de acción correspondientes.

“Ella es tímida, anda con sus amigas para evitar estas situaciones donde la agreden, la amenazan sin motivos”, reveló la madre.

La denunciante afirmó que sus dos hijas asisten al mismo establecimiento, entonces “yo mandé a mis hijas el día que culminó la medida de protección, momento en que mi hija menor, de siete años, nos contó que otra compañera mandó a amenazar a su hermana grande, que sus compañeras le iban a pegar a la salida. Entonces ella dio aviso a un inspector y a la directora del colegio”.

La mamá de la afectada manifestó que la niña “tenía miedo de volver a clases por las amenazas efectuadas sin provocación alguna y meses después de los primeros hechos de violencia escolar”.

La directora, según el relato de la menor, le indicó “que si querían pelear con golpes lo hicieran fuera del establecimiento”.

Lo anterior fue desmentido por el encargado de Convivencia Escolar, argumentando que la situación involucró sólo a la hermana menor de la afectada, diciendo que “solo son peleas de niños que se resuelven conversando en las charlas sobre la sana convivencia”.

“Mi hija va al colegio a estudiar, no provoca las amenazas, actualmente la veo muy afectada, no quiere comer, no quiere salir, no quiere hablar ni siquiera con nosotros (sus padres). Estamos desesperados, esas no son respuestas que daría una directora o representante del colegio”, mencionó la madre.

El documento de la denuncia solicita al establecimiento la entrega de material para que la alumna no se acerque al establecimiento. También una evaluación social de las alumnas involucradas en la agresión para determinar los riesgos sociales; y efectuar un diagnóstico psicosocial, tanto para los padres de la menor como para ella, a cargo del Servicio Mejor Niñez.

Además, hay una audiencia fijada para el 2 de septiembre donde las partes expondrán sus versiones; y según informó la apoderada de las niñas, en el primer encuentro los apoderados de las otras alumnas no se presentaron.

Del mismo modo, se ofició a la Dirección de Educación DAEM de Los Ángeles, para que solicite al colegio los informes y medidas aplicadas al caso. Para ello contaban con cinco días desde el recibo del oficio, con fecha 14 de junio.

RESPUESTA DEL COLEGIO

Marco Alarcón, encargado de Convivencia Escolar del Colegio Santo Tomás de Aquino Los Ángeles, realizó la siguiente declaración tras ser consultado por los hechos anteriormente señalados.

“Nosotros activamos los protocolos correspondientes al caso de agresión, el cual tiene un plazo de cinco días, y a petición de la apoderada de la niña, facilitamos la entrega del material para que la alumna no perdiera contenido, y eso duró desde la fecha de la agresión hasta el día miércoles pasado”.

“Se activó el protocolo de agresión entre pares físico o psicológico, donde se citó a los apoderados de las alumnas involucradas. Además, se aplicaron sanciones como la suspensión, pero que no se extiende por más de tres días, por ley y por el reglamento del colegio, que usted puede ver en el sitio web”, agregó el encargado.

La declaración continúa indicando que “a raíz de la situación que ocurrió entre las hermanas de ambas involucradas en el altercado del día que volvió la chica, intervino dirección y se activaron los protocolos que corresponden de acuerdo a la edad de las personas que son de segundo básico; o sea, no se aplica el mismo mecanismo para adolescentes de 12, 13 años que no pueden estar interviniendo en conflictos de los niños más pequeños. No se han activado los protocolos nuevamente porque no hay ninguna agresión que acuse ella o la mamá, los apoderados no se acercaron a conversar, y a los niños más pequeños se les conversa sobre que no tienen que pelear, todo el tema que ven con la psicóloga”.

Por otro lado, el representante del establecimiento afirmó que no existían tales amenazas verbales sólo “se trata de simples juegos de niños que después se resuelven y vuelven a ser amigos, porque son niños y tienen que ser buenos compañeros y se sigue orientando a que no tengan problemas en el colegio, no es causal de la activación de los protocolos de agresión del manual de convivencia escolar”.

El colegio, a través de la declaración del encargado, confirmó que se activó un protocolo de resolución de conflicto y no existe uno orientado a amenazas, añadiendo que “estamos hablando de niñas de siete años, ellas utilizan groserías, golpes, pero no por eso vamos aplicar protocolo de a llamar a Carabineros porque hubo una agresión. Se trata de orientar para que eso no suceda y se informa a los apoderados de que esas no son formas de convivir”.