Angelina denunció no pago de segunda retención de retiro de 10%

Una madre angelina dio a conocer su molestia ante diversos inconvenientes que han derivado del no pago del segundo retiro de fondos de pensiones desde el año pasado, y donde han pasado seis meses sin obtener una respuesta a esta situación.

Jessica Carvajal conversó con diario La Tribuna para dar a conocer el caso, que se extiende desde el pasado mes de noviembre de 2021, y luego de la aprobación del segundo retiro de fondos de pensiones, en donde ella debía recibir un pago correspondiente a pensión de alimentos, el cual hasta el momento no se concreta.

La afectada puntualizó que, según la información que le han entregado, el monto fue transferido a la cuenta de otra mujer, y que su dinero fue depositado a otra persona, dando inicio a esta compleja situación.

RELATO DE LA AFECTADA

Jessica comienza su relato dando a conocer que el problema empezó “desde noviembre del año pasado aproximadamente, en donde se hizo el segundo retiro de pensión de alimentos del demandado en este caso, y la AFP Hábitat tenía que depositar dos platas, tanto a la cuenta mía como a la cuenta de otra señora, pero con montos muy distintos, y resulta que la AFP depositó los montos cambiados, y eso es lo que yo estoy discutiendo, en que la AFP de devuelva mi plata ya que este fue un error de la AFP, y no de tribunales, entonces eso es lo que estoy discutiendo porque van a pasar seis meses y no me dan ninguna respuesta, o sea prácticamente está haciendo oídos sordos a la orden de tribunales y a la exigencia mía también”, enfatizó.

DIFERENCIA DE MONTOS

A lo anterior agregó que erróneamente recibió en su cuenta unos 130 mil pesos “pero los míos son cerca de 900 mil pesos. Durante todo este tiempo, he conversado con el jefe de la AFP y lo único que me dice es que envíe un correo, pero resulta que él envía correos a Santiago, pero yo antes de ayer llamé a Santiago y allá no tienen idea de nada, entonces me pregunto quién me va a solucionar mi tema”, puntualizó.

La afectada relató lo complejo que ha sido esta situación debido a la falta de recursos: “Me han dicho sólo que debo esperar y así llevo seis meses. En realidad uno cuenta con esa plata, hace planes con ese dinero, que por lo demás ya debería estar depositado en mi cuenta hace bastante tiempo ya”.

En esa misma línea, la afectada agregó que “la AFP me depositó el primer retiro muy bien, y también el tercero sin ningún problema, pero fue en el segundo en donde ellos cometieron el error”.

ORDEN DEL TRIBUNAL DE FAMILIA DE LOS ÁNGELES

Según los documentos a los que accedió diario La Tribuna, el Tribunal de Familia de Los Ángeles, el pasado 11 de agosto de 2021 puso en conocimiento de la AFP que debía pagar con los fondos retenidos por un total de $892.804, en un plazo no superior a los 10 días, mientras que el primero de octubre de 2021, se ofició a la AFP respectiva el pago de la segunda retención del 10%, siendo finalmente realizada una transferencia y pago por $163.820 el 29 de octubre, monto inferior al que realmente la afectada debía recibir.

Diario La Tribuna tomó contacto con las oficinas de AFP Hábitat en Los Ángeles, desde donde se indicó que “el caso se encuentra en vías de solución, y donde se entregará una respuesta a la alimentaria”.

En horas de la tarde de este jueves, y luego de las consultas realizadas por diario La Tribuna, se informó que la cotizante recibió el monto adeudado desde hace seis meses.