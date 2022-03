Dirigentas, mamás y emprendedoras: Relatos de mujeres de Los Ángeles que lideran juntas vecinales

En una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, diario La Tribuna conversó con dirigentas vecinales de Los Ángeles respecto de su labor y las diferencias que –según comentaron- imponen las mujeres cuando lideran un grupo de personas.

SONIA NARANJO: “HEMOS TENIDO DE MIEL Y DE AGRAZ”

Sonia Naranjo, presidenta de la junta de vecinos de Ciudades de Chile comentó su experiencia como mujer y representante vecinal, manifestando que “ésto se comparte con el rol de mamá, de esposa, de dueña de casa, de dirigenta y además de comerciante y de secretaria; entonces tengo poco tiempo en tantas cosas que tengo que hacer, y como dirigente vecinal –y no solamente yo- ya que mi mesa vecinal está conformada sólo por mujeres- hemos tenido de miel y de agraz, pero más de miel porque no falta en la dirigencia en donde sale el macho alfa que se las cree todas y nos quiere pasar a llevar, pero como yo tengo un carácter fuerte, gracias a Dios ha sido más lo bueno vivido que lo malo”, precisó.

La representante vecinal destacó parte de sus logros en beneficio de su comunidad, comentando que “nosotros fuimos una de las villas que más pavimentación participativa logró en dos años, logramos repavimentar 12 pasajes de nuestra villa, lo cual nos llena mucho de orgullo porque eso costaba mucho, pero lo logramos sacar adelante, además del parlamentario Cristóbal Urruticoechea que nos dio una manito, y logramos sacar en dos años los proyectos”.

En relación a este día de la mujer, Sonia Naranjo comentó que “el ocho de marzo es un día muy importante, no solamente porque se conmemora el día de la mujer, sino el por qué se conmemora este día, y yo personalmente quiero entregar un mensaje para que la mujer se empodere y sepa que podemos hacer muchas cosas. El servicio social que nace en las dirigencias vecinales o deportivas, o lo que sea pero cuando una mujer dirige, siempre avanza más, porque tenemos más ideas y somos más luchadoras, y se golpea una puerta y otra hasta que resulte, y las mujeres debemos empoderarnos y hacer cosas que antes no estaban para nosotras, pero que ahora las podemos hacer”, precisó.

Sonia Naranjo

NANCY JARA: “TENEMOS MAS SUTILEZA PARA TRABAJAR”

Por su parte Nancy Jara, presidenta de la junta de vecinos Ricardo Acuña Casas, ubicada en la población Escritores de Chile, también conversó con diario La Tribuna sobre su labor en representación de la comunidad. Afirmó que “tener un cargo en la población es importante porque hay muchas cosas que se pueden gestionar y hacer en beneficio y darle solución a los vecinos. Esta población es grande, tiene 754 viviendas originales, entonces a veces se hace difícil trabajar con tanta gente, pero se hace lo que se puede. Yo de hace mucho antes de ser presidenta de la junta de vecinos ya trabajaba para la población y llevo muchos años”, precisó.

Junto con ello se refirió a las diferencias que – a su juicio- marcan una dirigencia femenina: “El hecho de ser mujer, nosotras tenemos más sutileza para trabajar, y a veces al hombre no le afectan tanto los problema de los vecinos, pero uno como mujer es más sensible, entonces tiene esa empatía de estar en el lugar del otro, y tratar de gestionar lo más rápido posible que es lo que he estado haciendo estos dos últimos años de pandemia, en donde estoy gestionando todo por teléfono, por lo que yo creo que al ser mujer tenemos más sensibilidad frente a los problemas del resto”, indicó.

En relación a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la dirigente también se refirió a esta fecha: “Hay muchas mujeres que se entregan de entero a su trabajo como dirigentas sociales, y lo más importante y lo que hay que tener bien claro es una frase como la que tengo hace muchos años (…) No pases por esta vida sin importarte el dolor, la pena y el sufrimiento del resto” por lo que en la medida que uno pueda hacer algo, tiene que hacerlo y no pasar así como si nada, ya que hemos perdido un poco la sensibilidad con respecto al dolor y las carencias de las personas, por lo que es importante preocuparse del resto en la medida que se pueda”, finalizó.