Angelinos evalúan el proceso que definirá una nueva Constitución

Ayer se cumplió un año desde la realización del histórico Plebiscito Constitucional que buscó recoger la decisión de millones de chilenos y chilenas de realizar una nueva Constitución para el país.

El 25 de octubre de 2020 asistieron más de siete millones de personas a las urnas, lo que correspondió al 50,9% del padrón electoral, por lo que se convirtió en la mayor participación histórica de votantes.

Como es de conocimiento público, la jornada concluyó con el 78,27% de los votos inclinados por la opción Apruebo y un 21,74% por la opción Rechazo. También se hizo la votación para definir el mecanismo por el cual se redactaría la nueva Carta Magna, donde ganó la opción Convención Constitucional con el 78,99% de los votos.

La decisión tomada por los millones de ciudadanos que hicieron valer su derecho a sufragar permitió elegir representantes de las distintas zonas del país, quienes tienen la importante labor de redactar una nueva Constitución para Chile.

A un año del plebiscito, ¿qué opinan los angelinos?

German Sanhueza: “La idea de cambiar la Constitución, desde el principio, la encontré una buena idea, ya que necesitamos un cambio en Chile que permita renovar las formas obsoletas que ha tenido nuestro país de funcionar. Es necesario mejorar el sistema de salud, las jubilaciones, la educación, entre otras cosas. Hay personas que con el sistema actual se han enriquecido a costa del trabajo del resto y de los recursos del país”.

José Sáez: “Creo que actualmente no está bien claro si han logrado algo concreto. Habría que esperar al final del proceso para ver si realmente nos conviene seguir avanzando. Sin embargo, me parece que por el momento va bien”.

Rodrigo Ramos: “Encuentro que se ha avanzado poco. Quienes están encargados de redactar la nueva Constitución no lo están haciendo bien y ya quedó demostrado que no son blancas palomas. Además, el dinero que se les está pagando a los constituyentes no lo están justificando con sus acciones. Ellos deberían aportar, pero hasta el momento, han contribuido poco y ganado mucho. Todos queremos un cambio de Constitución, queremos mejoras, pero no encuentro que se esté haciendo bien”.

Joaquín Lepe: “Creo que desde el plebiscito del 25 de octubre, los sectores políticos y la clase política en general han prometido muchas cosas a la gente, las cuales finalmente no se han llevado a cabo. Tuvimos una elección de convencionales constituyentes que no han dado el ancho. Mucha gente votó con mucha esperanza por la opción Apruebo, pero hoy están totalmente decepcionados. Estaría bueno que de una vez por todas se pongan las pilas y hagan lo que de verdad fueron a hacer”.

Catalina Córdoba: “Creo que los constituyentes no han hecho la labor de redactar la nueva Constitución. Ha pasado el tiempo y me pregunto cuándo van a empezar a realizar su trabajo, en vez de estar pidiendo más sueldo. Supuestamente ellos iban a ayudar a la gente con soluciones, pero lo único que han hecho es mejorar cosas para ellos mismos. Yo nunca estuve de acuerdo en que se hiciera una nueva Constitución, pero ya que estamos en esta situación, por último, que la hagan bien”.

Carlos Otárola: “Mira, en este momento la Constitución para mí está al revés porque no hay consenso en las opiniones de los constituyentes. Creo que deberían empezar a remar para el mismo lado si queremos una oportunidad para Chile”.

Katherine Guajardo: “Yo pienso que no se ha hecho ningún cambio, está todo igual o peor quizás. Después de lo que pasó el 18 de octubre, encuentro que no se ha progresado en absoluto”.

Paula Silva: “Este proceso no debería existir, ya que si no cambiaron las cosas en 30 años, menos lo van a hacer ahora. Los constituyentes no van a dar soluciones al pueblo, solo van a favorecerse ellos mismos. Entonces yo encuentro que la nueva Constitución no va a servir de mucho, ya que van a cambiar algunos puntos, pero continuarán las huelgas, las manifestaciones, los saqueos y la delincuencia”.

Marta Jara: “Al principio pensé que iba a funcionar y que se iban a dar las cosas, pero con el tiempo me he dado cuenta que no sirvió para nada. Y eso me tiene decepcionada. Además, como están las cosas, creo que seguirá igual”.

Alicia Anabalón: “Me parece bien lo que se ha visto hasta el momento del proceso constitucional, ya que los constituyentes jóvenes pueden otorgar un mejor futuro a nuestro país y nuestra comuna. Por el momento, pienso que se ha desarrollado bien, pero puede mejorar”.