Hospitalizaciones en Los Ángeles: aún no hay una baja por cuadros graves de Covid-19

Según el último balance entregado por el Servicio de Salud Biobío a través del director Fernando Vergara se informó que en la Red Asistencial de la provincia de Biobío “hoy, jueves 8 de junio, tenemos 86 pacientes hospitalizados”.

Vergara agregó que “del total de pacientes, 64 se encuentran hospitalizados en el Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz, 41 están en la Unidad de Paciente Crítico, 28 de ellos conectados a ventilación mecánica y 23 hospitalizados en el Servicio de Medicina”.

El directivo sostuvo que en Clínica Los Andes permanecen ocho pacientes, seis de ellos en UCI de los cuales están conectados a ventilación y dos en Unidad de Tratamientos Intensivos (UTI).

En tanto, el resto de los pacientes se encuentran hospitalizados de acuerdo con lo siguiente: hospital de Nacimiento, con seis pacientes; hospital de Yumbel, con tres; hospital de Huépil con tres y los hospitales de Mulchén, Laja y Santa Bárbara con un paciente cada uno.

Ante estos datos, diario La Tribuna consultó respecto al análisis que realiza la autoridad de Salud por los hospitalizados por cuadros graves del SAR.Cov-2.

La Dra. María Elisa Otto, subdirectora médica del Servicio de Salud Biobío indicó que “respecto al comportamiento de los pacientes hospitalizados en las últimas semanas por Covid-19 tanto los pacientes graves como no graves en la Red Asistencial de la provincia, se ha notado una baja bastante leve a partir de la penúltima semana de junio a pesar de la disminución significativa del número total de casos”.

La profesional fue enfática en decir que “no existe una tendencia que pueda indicar que vamos descendiendo de manera importante”. Respecto a la vacunación, Otto explicó que, “de los pacientes hospitalizados por Covid-19 el 38% cuenta con un esquema completo y el 62% de los que están internados actualmente está incompleto o no está vacunado”.

“Esto se da preferentemente en la población menor de 70 años y con un foco significativo entre los 20 y los 40, es por esto que hay que hacer un llamado importante a las personas a vacunarse a todos los rezagados, tenemos como 60 mil personas que pudiendo estar vacunadas y no lo están” confidenció la subdirectora.

Por último, convocó a que las personas consulten precozmente “si usted tiene síntomas hay que tomarse el PCR, aunque no tenga síntomas, pero si quiere conocer su estado y lo más importante mantener las medidas de prevención, el lavado de manos frecuentes si no tienen agua o jabón use alcohol gel e higienice sus manos, mantener la distancia al menos más de un metro, usar mascarilla en todo momento y ventilar los espacios, para así evitar la propagación del virus”.